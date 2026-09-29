Gdy spadną bomby masz liczyć na litość. Rząd oznaczy punkty schronienia i to w zasadzie tyle

"Jeśli oznaczony punkt schronienia jest dostępny, droga do niego bezpieczna i masz czas, udaj się tam wcześniej ustaloną trasą" - możemy przeczytać w nowej instrukcji rządowej, która wyjaśnia, gdzie schować się podczas ataku z powietrza. Lokalizację punktów schronienia znajdziemy w aplikacji gdziesieukryc.pl. Ale jak sprawdzić na miejscu, czy na pewno to ten adres?

Rząd w końcu znalazł rozwiązanie. W rozmowie z PAP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz ujawnił, że punkty do końca roku zostaną oznakowane znakami obrony cywilnej. Będzie to niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle.

- Oznakowanie będzie wskazywało punkt schronienia, co oznacza, że osoby, które zarządzają obiektem powinny udostępnić go w razie zagrożenia - zaznaczył Leśniakiewicz.

Powinny, ale czy tak zrobią? W czasach pokoju nie ma jednak obowiązku, aby takie miejsce udostępnić. Wiceminister przyznaje, że odbywa się to na zasadach "solidarności społecznej". Jak tłumaczy, w czasie kryzysowej sytuacji ludzie są "z reguły otwarci na wzajemną pomoc".

Sam znak może być cenną wskazówką - to w końcu potwierdzenie, że to tu. Aż dziw, że na tak jasny komunikat musieliśmy tyle czekać.

Wydaję mi się, że znam swoją okolicę dość dobrze, a mimo to wchodząc na mapę na stronie gdziesieukryc.pl musiałem sprawdzać, czym dokładnie jest dany punkt schronienia. Przydałoby się doprecyzowanie, że chodzi o szkołę, hotel lub inny charakterystyczny punkt. Nie mówiąc już o tym, że najbliższe punkty schronienia mają "ograniczoną dostępność": albo mają określone godziny otwarcia, albo "dostęp w ramach wzajemnej pomocy".

Na brak szczegółów w rozmowie z PAP zwrócił również uwagę dr hab. Paweł Szmitkowski, profesor z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Siedlcach. Jak wyjaśnił, jego zdaniem powinna znaleźć się informacja, czy schronienia mamy szukać w garażu, piwnicy czy jeszcze gdzieś indziej.

Konkrety związane z szukaniem schronienia otrzymaliśmy wraz z nowymi, dodatkowymi materiałami opracowanymi przez MSWiA we współpracy specjalistami i ekspertami

Instrukcje tłumaczą, gdzie się ukryć podczas ataku z powietrza oraz jak odpowiednio przygotować domową przestrzeń. Poradnik podpowiada właściwe reakcje i mówi jak się zachować - bez względu na to, czy jesteśmy w domu, pracy czy gdzieś na zewnątrz.

Teoria to jedno, praktyka - drugie. Związki zawodowe zwróciły niedawno uwagę, że pracownicy nie wiedzą jak postępować po usłyszeniu syreny czy Alarmu RCB. "Nie jesteśmy w żaden sposób zaangażowani w jakąkolwiek akcję informacyjną, bo nikt nam tego nie proponował" - podkreślają związkowcy.

I tak to się kręci. Otrzymujemy Alert RCB, ale po nim nie wiadomo, co robić - poza tym, że trzeba czekać na kolejny. Tymczasem mieszkańcy wschodnich rejonów kraju dostają komunikaty nagminnie, jeden po drugim. Coraz częściej w Lublinie wyją syreny, ale i tak nadal nie wiadomo, jak nie reagować. Trzeba znaleźć "bezpieczne miejsce", ale nawet jeśli znamy adres, to przecież nie zawsze wiadomo, czy chodzi o parking, garaż albo inną przestrzeń.

Niedługo takie punkty będą miały specjalne oznakowanie. I będzie można powiedzieć, że coś się zrobiło. Przecież Alert RCB ostrzegał, a naklejka informowała o punkcie schronienia. A że dostaliśmy ją dopiero teraz? Lepiej późno niż wcale, prawda?

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