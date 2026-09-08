Polska rakieta na nowym nagraniu. Jest moc

O udanym teście, który miał miejsce na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Test potwierdził prawidłowe działanie kluczowych systemów rakiety, w tym sterowania wektorem ciągu. Modyfikacje wprowadzone po wcześniejszych lotach zadziałały zgodnie z założeniami, a zespół SpaceForest zebrał dane do dalszych analiz i kolejnych testów.

5…4…3…2…1… W ostatnich dniach rakieta Perun wykonała kolejny udany lot testowy na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. (Polecam z dźwiękiem). (...) Polskie kompetencje rakietowe rosną. I, jak widać, wojsko patrzy na ten kierunek coraz uważniej. Dziękujemy żołnierzom i obsłudze poligonu w Ustce za profesjonalne wsparcie. Kolejne loty przed nami - napisał Cezary Tomczyk w serwisie X.

Nagranie z testu zobaczycie niżej.

Perun z Gdyni

Perun to jedna z najciekawszych polskich konstrukcji rakietowych rozwijanych z myślą o rynku komercyjnych lotów suborbitalnych. Za projektem stoi gdyńska firma SpaceForest, która opracowuje nie tylko samą rakietę, ale również jej systemy sterowania, telemetrii, śledzenia i odzysku.

Perun ma służyć przede wszystkim do wynoszenia eksperymentów naukowych i technologicznych na wysokość suborbitalną, gdzie przez krótki czas mogą one być prowadzone w warunkach mikrograwitacji.

Konstrukcja ma około 12 m długości i 450 mm średnicy, a jej masa startowa pozostaje poniżej jednej tony. Szczególnie interesującym elementem projektu jest możliwość odzyskania rakiety i wykorzystania jej ponownie, co ma w przyszłości obniżyć koszt kolejnych misji.

Więcej o rakiecie Perun na Spider's Web:

Nie tylko rakiety

Perun został zaprojektowany jako platforma do przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów, od badań biologicznych i materiałowych po testy elektroniki oraz urządzeń, które w przyszłości mogą trafić na orbitę. Według danych SpaceForest rakieta może wynosić ładunki o masie do 50 kg na wysokość co najmniej 100 km.

SpaceForest nie chce jednak poprzestać na lotach z Polski. Firma rozwija międzynarodowe projekty startowe, a Perun ma być wykorzystywany podczas przyszłych misji m.in. z Portugalii i Danii. W planach jest także dalszy rozwój konstrukcji, przedstawiciele SpaceForest wspominali o większej wersji rakiety, która w przyszłości mogłaby osiągać nawet około 300 km wysokości.

Perun jest tylko jednym z obszarów działalności gdyńskiej spółki. SpaceForest rozwija również zaawansowaną elektronikę, technologie mikrofalowe oraz radary SAR, dzięki czemu projekt rakietowy jest częścią szerszego zaplecza technologicznego polskiej firmy.

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