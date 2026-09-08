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Polska rakieta na nowym nagraniu. Jest moc

Polska rakieta Perun firmy pace Forest przeszła udany test. Wojsko coraz uważniej przygląda się projektowi i wszystko wskazuje na to, że rakieta to może w przyszłości zamienić się w pocisk.

Bogdan Stech
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Polska rakieta Perun firmy pace Forest przeszła udany test. Wojsko coraz uważniej przygląda się projektowi i wszystko wskazuje na to, że rakieta to może w przyszłości zamienić się w pocisk.

O udanym teście, który miał miejsce na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Test potwierdził prawidłowe działanie kluczowych systemów rakiety, w tym sterowania wektorem ciągu. Modyfikacje wprowadzone po wcześniejszych lotach zadziałały zgodnie z założeniami, a zespół SpaceForest zebrał dane do dalszych analiz i kolejnych testów.

5…4…3…2…1… W ostatnich dniach rakieta Perun wykonała kolejny udany lot testowy na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. (Polecam z dźwiękiem). (...) Polskie kompetencje rakietowe rosną. I, jak widać, wojsko patrzy na ten kierunek coraz uważniej. Dziękujemy żołnierzom i obsłudze poligonu w Ustce za profesjonalne wsparcie. Kolejne loty przed nami - napisał Cezary Tomczyk w serwisie X.

Nagranie z testu zobaczycie niżej.

Perun z Gdyni

Perun to jedna z najciekawszych polskich konstrukcji rakietowych rozwijanych z myślą o rynku komercyjnych lotów suborbitalnych. Za projektem stoi gdyńska firma SpaceForest, która opracowuje nie tylko samą rakietę, ale również jej systemy sterowania, telemetrii, śledzenia i odzysku.

Perun ma służyć przede wszystkim do wynoszenia eksperymentów naukowych i technologicznych na wysokość suborbitalną, gdzie przez krótki czas mogą one być prowadzone w warunkach mikrograwitacji.

Konstrukcja ma około 12 m długości i 450 mm średnicy, a jej masa startowa pozostaje poniżej jednej tony. Szczególnie interesującym elementem projektu jest możliwość odzyskania rakiety i wykorzystania jej ponownie, co ma w przyszłości obniżyć koszt kolejnych misji.

Więcej o rakiecie Perun na Spider's Web:

Nie tylko rakiety

Perun został zaprojektowany jako platforma do przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów, od badań biologicznych i materiałowych po testy elektroniki oraz urządzeń, które w przyszłości mogą trafić na orbitę. Według danych SpaceForest rakieta może wynosić ładunki o masie do 50 kg na wysokość co najmniej 100 km.

SpaceForest nie chce jednak poprzestać na lotach z Polski. Firma rozwija międzynarodowe projekty startowe, a Perun ma być wykorzystywany podczas przyszłych misji m.in. z Portugalii i Danii. W planach jest także dalszy rozwój konstrukcji, przedstawiciele SpaceForest wspominali o większej wersji rakiety, która w przyszłości mogłaby osiągać nawet około 300 km wysokości.

Perun jest tylko jednym z obszarów działalności gdyńskiej spółki. SpaceForest rozwija również zaawansowaną elektronikę, technologie mikrofalowe oraz radary SAR, dzięki czemu projekt rakietowy jest częścią szerszego zaplecza technologicznego polskiej firmy.

Bogdan Stech
Redaktor

Dziennikarz Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce militariów i obronności. Pisze również o nauce - głownie o kosmosie. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.

Tagi:
Rakieta PerunRakiety