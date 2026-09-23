Orange ma nową aplikację. Powstała, żeby cię chronić

W erze sztucznej inteligencji pojawiają się coraz większe wyzwania dotyczące zachowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Rozwój AI nie tylko jest równoznaczny z tworzeniem narzędzi chroniących przed oszustwami, ale też złośliwego oprogramowania czy rozwiązań pozwalających na wykorzystanie luk w zabezpieczeniach. Tych ostatnich twórcy systemów operacyjnych wykrywają ostatnio całe setki. Dlatego dobra ochrona to podstawa.

Nowa aplikacja Orange: Bezpieczny Internet

Operatorzy oferują mnóstwo własnych aplikacji mających na celu ochronę urządzeń swoich klientów. Orange dotychczas oferował m.in. CyberTarczę Go, która chroni użytkowników za dodatkową opłatą - do skorzystania z niej jednak nie były potrzebne usługi pomarańczowego operatora. Tym razem Orange stworzył dedykowane narzędzie dla klientów tańszej sieci nju mobile.

Operator pochwalił się, że użytkownicy usług takich jak nju subskrypcja czy nju światłowód mogą korzystać z aplikacji Bezpieczny Internet. To narzędzie mające na celu zabezpieczenie smartfonów i komputerów w codziennym korzystaniu z sieci. Oprogramowanie ma działać w tle i ostrzegać przed typowymi zagrożeniami.

Orange podkreśla, że narzędzie ma chronić użytkownika w wielu codziennych sytuacjach:

wykrywać złośliwe oprogramowanie i blokować wirusy, zanim zdążą wyrządzić szkody na urządzeniu;

chronić przed fałszywymi stronami podszywającymi się pod banki, sklepy czy inne instytucje lub firmy;

chronić transakcje online i operacje bankowe, zabezpieczając proces płatności;

blokować dostęp do niebezpiecznych stron internetowych;

filtrować wiadomości SMS, automatycznie blokując i ostrzegając przed fałszywymi komunikatami;

monitorować wycieki danych i informować o prywatnych danych, które trafiły do sieci.

Dla kogo ma być to narzędzie? Tak naprawdę dla każdego, kto stawia na bezpieczeństwo i niekoniecznie chce stale analizować, czy dana strona to oszustwo czy też nie. Technologia może się tym przecież zająć. Oprócz tego aplikacja może też chronić naszych bliskich: dzieci czy osoby starsze, które jeszcze nie są tak dobrze obyte w kwestiach cyberbezpieczeństwa.

Usługa nie jest jednak darmowa

Aby z niej skorzystać, będziemy musieli zapłacić. Na szczęście opcja pozwala na rezygnację w dowolnym momencie: nie wymaga podpisania umowy na czas określony. Do dyspozycji są dwa plany: standardowy za 5 zł/mies. na jednym urządzeniu oraz Premium za 10 zł/mies. z ochroną do 5 urządzeń jednocześnie: smartfonów i komputerów. Aktywowanie usługi odbywa się w aplikacji lub na koncie użytkownika nju. Z kolei instalacja aplikacji odbywa się poprzez sklep Google Play lub App Store.

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