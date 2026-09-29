Pobierasz przeglądarkę i masz za darmo internet za granicą. Brawo Opera

Przeglądarka Opera jako pierwsza na rynku wprowadza eSIM bezpośrednio do programu stworzonego do przeglądania internetu. Najlepsze jest to, że użytkownicy z Polski mogą odebrać wirtualną kartę SIM działającą w 47 krajach z całego świata. Nie tylko z Europy i Unii Europejskiej, ale też wielu innych. Karta eSIM pozwala korzystać z internetu w całym telefonie.

Opera rozdaje darmowe karty eSIM do 47 krajów

Opera wdrożyła do przeglądarki na Androida funkcję eSIM. To zupełnie nowa opcja w postaci zakładki w ustawieniach oprogramowania, która pozwala wykupować karty eSIM bez potrzeby wchodzenia na strony dostawców, takich jak Saily czy Airalo.

Na start twórcy postanowili jednak uruchomić genialną promocję, umożliwiając odebranie darmowej wirtualnej karty obejmującej 3 GB internetu, ważnej przez 3 dni od momentu aktywacji. Ta jest dostępna w kilkunastu krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Aby skorzystać z darmowej karty eSIM, należy:

pobrać Operę na Androida ze sklepu Google Play;

uruchomić program;

kliknąć ikonę użytkownika na dolnej krawędzi;

znaleźć zakładkę eSIM;

wybrać kraj docelowy spośród 47 dostępnych;

skonfigurować kartę, wykonując kroki wyświetlone na ekranie.

Rozwiązanie oczywiście zadziała wyłącznie na smartfonach obsługujących karty eSIM. Aby sprawdzić, czy wasz telefon jest kompatybilny z tą technologią, najprościej wpisać w wyszukiwarkę: “nazwa telefonu eSIM”. Wirtualne karty SIM są obsługiwane przez większość nowoczesnych smartfonów z wyższej średniej i wyższej półki. Każdy iPhone i Samsung Galaxy S z ostatnich lat wspiera tę technologię. Tańszym modelom jednak jej wciąż często brakuje.

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Najlepsze jest to, że Opera nie wymaga podawania danych do płatności, takich jak numer karty ani nawet adresu e-mail oraz logowania się do konta. Ja po pobraniu Opery nawet nie musiałem nic konfigurować. Po prostu wybrałem kraj docelowy - w moim przypadku była to Wielka Brytania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie wybraniu karty eSIM działającej np. w Polsce, chociaż do wyboru są również inne kraje z Europy poza UE: Albania, Szwajcaria, Liechtenstein.

Lista kierunków obejmuje również USA, Koreę Południową, Turcję, Tajwan, Tajlandię, Singapur, Nową Zelandię czy Malezję. Jeśli aktywujemy darmowy pakiet, szczegóły dotyczące pakietu znajdują się w ustawieniach eSIM przeglądarki w sekcji “obecne plany”.

Co po wykorzystaniu lub wygaśnięciu pakietu? Nic. Nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat. Istotne jest to, że karty eSIM dają dostęp wyłącznie do internetu. Nie obejmują one numeru telefonu do połączeń międzynarodowych. Jeśli wykorzystamy darmowy pakiet, do dyspozycji pozostaje dokupienie danych. W każdym kraju obowiązuje inna cena. Opera zapewnia trzy warianty pakietów: 3 GB, 5 GB i 10 GB.

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