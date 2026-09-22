Halo zmienia właściciela. To największe zmiany w historii Xboxa
Microsoft kontynuuje zwolnienia pracowników odpowiedzialnych za tworzenie produktów związanych z Xboxem. Tym razem przyszedł czas na kolejne kilkaset osób. Restrukturyzacja growego oddziału Microsoftu wciąż trwa.
Microsoft oprócz Windowsa, Worda czy chmury odpowiada za rozwój marki Xbox. Dziś to nie tylko konsole, ale szeroko pojęta marka zajmująca się kwestią gamingu. Po tym, jak w lipcu firma zwolniła 1600 pracowników Xboxa, tym razem zwalnia ponad 260 osób. Jednocześnie zapowiada zmiany dotyczące studiów growych - w tym Halo Studios.
Microsoft zwalnia ponad 260 osób i zapowiada zmiany
Jednym z planów Microsoftu jest zwolnienie kilku tysięcy pracowników odpowiadających za rozwój Xboxa. Do czerwca 2027 r. firmę ma opuścić ok. 3200 osób. Już w lipcu tego roku zwolniono połowę tej liczby. Tym razem ogłoszono zwolnienia z 268 stanowisk w Halo Studios, innych studiach first party oraz warstwie zarządzania i funkcji Xbox Game Studios.
Tym razem dokonano mniejszej liczby zwolnień, natomiast Microsoft jest bliżej osiągnięcia ok. 3/4 wcześniej zapowiadanej restrukturyzacji. Jak dotąd firmę opuściło ok. 2000 osób, pozostaje zatem jeszcze ponad tysiąc.
Oprócz zwolnień zapowiedziano też zmiany w działaniu studiów. Microsoft ma taki plan, aby wzmocnić franczyzy i gry, ograniczając liczbę jednostek biznesowych i integrację grup, które już ze sobą współpracują. Przede wszystkim seria Halo została przekazana z rąk Halo Studios do Activision, które będzie rozwijać nową część popularnej gry. W tym celu zostanie stworzony nowy, niezależny zespół wolny od prac nad Call of Duty.
Halo Studios jednak nie jest całkowicie wygaszane. Mały zespół będzie wspierać dotychczasowe gry oraz społeczność związaną z grą.
Co z innymi studiami? Bethesda ma rozszerzyć zakres działań o studio Obsidian i będzie działać nad nowym projektem Fallouta czy Grounded. Microsoft Casual Games przejmie King, a Playground i Turn 10 zostaną połączone i będą rozwijać Forzę oraz Fable.
Microsoft pozbywa się także czterech studiów growych. Double Fine i Compulsion Games stały się niezależne, transakcja dotycząca Undead Labs jest już w toku, ale wciąż nie sprzedano Ninja Theory. Jeśli nie uda się sprzedać tego studia, zostanie ono zamknięte.
Niestety, dwie oddzielne umowy dotyczące Ninja Theory nie doszły do skutku. Rozpoczniemy teraz konsultacje z pracownikami w sprawie proponowanego zamknięcia, jednocześnie kontynuując badanie innych możliwości - pisze Matt Booty z Microsoftu.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.