Halo zmienia właściciela. To największe zmiany w historii Xboxa

Microsoft oprócz Windowsa, Worda czy chmury odpowiada za rozwój marki Xbox. Dziś to nie tylko konsole, ale szeroko pojęta marka zajmująca się kwestią gamingu. Po tym, jak w lipcu firma zwolniła 1600 pracowników Xboxa, tym razem zwalnia ponad 260 osób. Jednocześnie zapowiada zmiany dotyczące studiów growych - w tym Halo Studios.

Microsoft zwalnia ponad 260 osób i zapowiada zmiany

Jednym z planów Microsoftu jest zwolnienie kilku tysięcy pracowników odpowiadających za rozwój Xboxa. Do czerwca 2027 r. firmę ma opuścić ok. 3200 osób. Już w lipcu tego roku zwolniono połowę tej liczby. Tym razem ogłoszono zwolnienia z 268 stanowisk w Halo Studios, innych studiach first party oraz warstwie zarządzania i funkcji Xbox Game Studios.

Tym razem dokonano mniejszej liczby zwolnień, natomiast Microsoft jest bliżej osiągnięcia ok. 3/4 wcześniej zapowiadanej restrukturyzacji. Jak dotąd firmę opuściło ok. 2000 osób, pozostaje zatem jeszcze ponad tysiąc.

Oprócz zwolnień zapowiedziano też zmiany w działaniu studiów. Microsoft ma taki plan, aby wzmocnić franczyzy i gry, ograniczając liczbę jednostek biznesowych i integrację grup, które już ze sobą współpracują. Przede wszystkim seria Halo została przekazana z rąk Halo Studios do Activision, które będzie rozwijać nową część popularnej gry. W tym celu zostanie stworzony nowy, niezależny zespół wolny od prac nad Call of Duty.

Halo Studios jednak nie jest całkowicie wygaszane. Mały zespół będzie wspierać dotychczasowe gry oraz społeczność związaną z grą.

Co z innymi studiami? Bethesda ma rozszerzyć zakres działań o studio Obsidian i będzie działać nad nowym projektem Fallouta czy Grounded. Microsoft Casual Games przejmie King, a Playground i Turn 10 zostaną połączone i będą rozwijać Forzę oraz Fable.

Microsoft pozbywa się także czterech studiów growych. Double Fine i Compulsion Games stały się niezależne, transakcja dotycząca Undead Labs jest już w toku, ale wciąż nie sprzedano Ninja Theory. Jeśli nie uda się sprzedać tego studia, zostanie ono zamknięte.

Niestety, dwie oddzielne umowy dotyczące Ninja Theory nie doszły do skutku. Rozpoczniemy teraz konsultacje z pracownikami w sprawie proponowanego zamknięcia, jednocześnie kontynuując badanie innych możliwości - pisze Matt Booty z Microsoftu.

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