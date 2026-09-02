Nintendo zrzuciło bombę. 8 osób na jednym ekranie w nowej wersji Mario Kart 8 Deluxe

Aktualizacja 4.0.0, dostępna za darmo dla posiadaczy Switcha 2, przynosi poprawki techniczne, nowe funkcje i tryby, a także kilka zaskoczeń, które w praktyce czynią z Mario Kart 8 Deluxe jedną z najbardziej dopracowanych gier na nowej platformie.

Wyraźniejsza grafika i krótsze loadingi. W końcu

Zacznijmy od fundamentów: gra wygląda lepiej. Switch 2 oferuje ekran 1080p, a po podłączeniu do telewizora potrafi wyświetlać obraz w 4K. Mario Kart 8 Deluxe potrafi to wykorzystać - aktualizacja dodaje obsługę wyższych rozdzielczości zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Różnica jest zauważalna, szczególnie na dużych telewizorach.

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Drugą zmianą, którą doceni każdy gracz, są krótsze czasy ładowania. Switch 2 ma szybszą pamięć wewnętrzną i szybsze karty MicroSD, a gra wreszcie potrafi to wykorzystać. Wyścigi i bitwy startują szybciej, co w przypadku tytułu, który często odpalamy „na chwilę”, robi dużą różnicę.

Osiem osób na jednym ekranie. Mario Kart wraca do korzeni imprezowych

Największą nowością jest jednak lokalny multiplayer dla… ośmiu graczy. Tak, osiem osób na jednym ekranie, w split-screenie. To funkcja, której nie było w żadnej odsłonie serii - dotąd maksymalnie cztery osoby mogły grać na jednej konsoli.

Switch 2 pozwala podłączyć do siedmiu kontrolerów ze starszego Switcha (Joy-Conów lub Pro Controllerów), ale żeby osiągnąć pełne osiem graczy, potrzebny jest przynajmniej jeden Joy-Con 2 lub Switch 2 Pro Controller. To drobny haczyk, ale trudno się dziwić - nowa konsola ma nieco inne limity sprzętowe.

W praktyce oznacza to jedno: Mario Kart 8 Deluxe staje się najlepszą grą imprezową na Switchu 2. Oczywiście pod warunkiem, że masz odpowiednio duży telewizor - bo ośmioczęściowy podział ekranu na 55-calowym panelu może być wyzwaniem.

CameraPlay: twarze graczy na ekranie. Nintendo bawi się w wideoczat

Kolejną nowością jest CameraPlay - funkcja, która pozwala wyświetlać twarz gracza nad jego pojazdem. Wymaga kompatybilnej kamery USB-C (np. Nintendo Switch 2 Camera), ale działa zarówno lokalnie, jak i online, pod warunkiem że korzystasz z GameChat.

To rozwiązanie znane z Mario Kart World, ale teraz trafia również do Deluxe. Nie jest to funkcja, która zmienia rozgrywkę, ale dodaje jej odrobinę imprezowego chaosu. Widzisz minę znajomego, którego właśnie wyprzedzasz - i to jest dokładnie ten rodzaj drobnej, ale sympatycznej innowacji, którą Nintendo lubi dorzucać do swoich gier.

Szybsze wyścigi i poprawki w mechanice. Małe rzeczy

Aktualizacja wprowadza też kilka zmian w samej rozgrywce. Najważniejsza: zwiększono bazową prędkość pojazdów o wartość odpowiadającą jednej zebranej monety. To subtelna zmiana, ale wpływa na dynamikę wyścigów - są odrobinę szybsze, bardziej płynne, mniej „ociężałe”.

Poprawiono również działanie Boo. Po aktywowaniu niewidzialności gracz nie zwalnia już podczas wjeżdżania na teren poza trasą. To drobiazg, ale oznacza mniej frustracji i bardziej przewidywalne zachowanie pojazdu.

Posiadacze Booster Course Pass dostają dodatkowy prezent: możliwość rozegrania wszystkich 96 tras w jednym gigantycznym maratonie.

Mario Kart 8 Deluxe to gra, która pierwotnie zadebiutowała na Wii U w 2014 r., a na Switchu pojawiła się trzy lata później

Mimo upływu czasu sprzedała się w ponad 71 mln egzemplarzy - więcej niż Mario Kart World, które miało być jej następcą. Nintendo widzi, że gracze wciąż kochają tę odsłonę, i zamiast zmuszać ich do przesiadki po prostu daje im powód, by grać dalej - na nowym sprzęcie, w lepszej jakości, z nowymi funkcjami. To podejście, które trudno nazwać cynicznym. Wręcz przeciwnie: jest w tym coś bardzo „nintendowego”, czyli przekonanie, że gry powinny żyć długo, jeśli gracze tego chcą.

Aktualizacja 4.0.0 dla Mario Kart 8 Deluxe to przykład tego, jak powinno wyglądać wsparcie dla starszych tytułów na nowej generacji sprzętu. Nie jest to remaster, nie jest to płatny pakiet ulepszeń - to darmowy zestaw funkcji, które poprawiają jakość rozgrywki i dodają nowe możliwości.

Switch 2 zyskuje dzięki temu jedną z najlepszych gier imprezowych w historii konsol Nintendo, a Mario Kart 8 Deluxe udowadnia, że nawet dziewięcioletni hit może dostać drugą młodość, jeśli tylko ktoś poświęci mu odrobinę uwagi. Jeśli masz Switcha 2 - aktualizuj. Jeśli nie masz - to kolejny argument, by zacząć się zastanawiać.

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