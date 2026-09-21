Logowanie doprowadzało do szału. Gmail daje przycisk, który oszczędzi masę nerwów
Google wprowadził świetne usprawnienie do aplikacji mobilnej autorskiej poczty. Dzięki niemu nie trzeba będzie przeklikiwać się, aby zalogować się do kont na stronach internetowych i w aplikacjach.
Gmail nie bez powodu jest najpopularniejszą usługą pocztową. Stale rozbudowuje działanie, dodając nowe funkcje - niedawno dodano kapitalną możliwość zmiany adresu e-mail przy jednoczesnej obsłudze dotychczasowego. Teraz wprowadzono prosty skrót do kopiowania jednorazowych kodów, który znacząco usprawnia codzienne korzystanie z oprogramowania.
Gmail oszczędza klikania nowym usprawnieniem w aplikacji
Chcąc korzystać z usług internetowych i aplikacji mobilnych, coraz częściej musimy bazować na jednorazowych kodach. Twórcy wykorzystują to rozwiązanie zarówno do potwierdzenia logowania się hasłami, jak i w niektórych usługach (takich jak VOD pokroju Netflixa czy Disney+) jako alternatywę dla klasycznego hasła.
Problem jest jednak taki, że otrzymując jednorazowy kod na e-mail, nie dostajemy możliwości automatycznego skopiowania. Działa to m.in. w jednorazowych kodach wysyłanych SMS-em (nad klawiaturą pojawia się opcja wypełnienia), ale nie w aplikacjach pocztowych. W efekcie tego trzeba uruchomić klienta poczty, odszukać wiadomość, wejść w konkretną pozycję, znaleźć kod w treści, skopiować go, zaznaczając na ekranie i klikając "skopiuj", oraz wkleić w docelowej aplikacji lub na stronie internetowej.
Stosunkowo prosta czynność zamienia się w obowiązek przeklikiwania, ale teraz nieco to usprawniono. Gmail w najnowszej wersji na iOS 6.0.260907 oraz Androidzie 2026.09.07.x na liście odebranych wiadomości tuż pod treścią wyświetla przycisk pozwalający na skopiowanie jednorazowego kodu (np. w 6-cyfrowym formacie).
Dzięki temu cały proces jest znacznie bardziej uproszczony - wystarczy uruchomić pocztę i kliknąć przycisk przy konkretnej wiadomości. Jednorazowy kod jest automatycznie kopiowany do schowka i można przejść do usługi, do której chcemy się zalogować. Z kilku lub kilkunastu kliknięć robią się dwa: uruchomienie poczty i skopiowanie kodu.
Nie wiem, jak wy, ale każdorazowe logowanie się do usługi za pomocą kodu wcześniej doprowadzało mnie do szaleństwa. Oczywiście wciąż nie jest to opcja, która w pełni automatyzuje kopiowanie kodów poprzez wyświetlanie ich w schowku klawiatury, ale i tak to spore usprawnienie w codziennym użytkowaniu.
Często najprostsze rozwiązania okazują się najskuteczniejsze i najlepsze.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.