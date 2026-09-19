Moja pozycja w domu zagrożona. Google chce mnie zastąpić maszyną

Przez lata firmy technologiczne próbowały sprzedać nam wizję inteligentnego domu. Lodówka miała sama zamawiać mleko, głośnik miał rozumieć każde polecenie, a asystent głosowy miał być czymś w rodzaju cyfrowego kamerdynera. Problem w tym, że rzeczywistość okazała się znacznie mniej spektakularna. Inteligentny dom nauczył się włączać światło i odkurzać podłogę, ale wciąż nie potrafił rozwiązać tego, co dla wielu rodzin jest największym logistycznym koszmarem: organizacji codziennego życia.

Google najwyraźniej uznał, że właśnie tutaj sztuczna inteligencja może mieć największy sens. Firma zaprezentowała nową wersję projektu CC, który z osobistego asystenta produktywności przeobraża się w coś znacznie ambitniejszego: cyfrowego zarządcę gospodarstwa domowego. Narzędzie ma pomagać rodzinom koordynować kalendarze, obowiązki, szkolne sprawy dzieci, zakupy, wizyty lekarskie czy nawet planowanie posiłków.

Czytaj też:

To nie jest kolejny chatbot

Najciekawsze w całym projekcie jest to, czym CC nie jest. Przez ostatnie dwa lata rynek AI został zdominowany przez chatbota jako główny interfejs. ChatGPT, Gemini, Claude czy Copilot działają podobnie. Użytkownik wpisuje pytanie, model odpowiada. Nawet najbardziej zaawansowane funkcje agentowe wciąż często sprowadzają się do rozmowy w oknie czatu. CC próbuje wyjść poza ten paradygmat.

Google CC

Projekt rozpoczął życie jako narzędzie monitorujące dzień użytkownika. Agent analizował informacje z Gmaila, Kalendarza Google, Dysku Google oraz Internetu, po czym tworzył codzienne podsumowanie „Your Day Ahead”. Później funkcja trafiła do aplikacji Gemini jako Daily Brief. Google twierdzi jednak, że użytkownicy zaczęli oczekiwać od systemu czegoś więcej niż tylko porannego streszczenia wydarzeń.

Z perspektywy firmy logiczny wniosek był jeden: skoro ludzie i tak próbują wykorzystywać AI do zarządzania codziennością, to może warto zbudować system, który zajmie się całym domowym chaosem.

Cyfrowy członek rodziny dostaje własne Konto Google

Google podjął tutaj bardzo interesującą decyzję architektoniczną. CC nie działa jako funkcja przypisana do jednej osoby. Agent otrzymuje własne Konto Google, własną tożsamość i osobny system uprawnień. Dzięki temu może funkcjonować jako swoisty wspólny punkt kontaktu dla całej rodziny. Z perspektywy technicznej ma to sporo sensu.

Google CC

W typowej rodzinie informacje są porozrzucane po wielu skrzynkach pocztowych, komunikatorach i kalendarzach. Jedno z rodziców dostaje wiadomość ze szkoły, drugie odbiera informacje o treningu piłkarskim dziecka, ktoś inny zapisuje termin wizyty u ortodonty. Efekt jest taki, że ogromna część rodzinnej logistyki opiera się na nieustannym przesyłaniu sobie informacji. CC ma stać się centralnym punktem gromadzenia tych danych.

Każdy członek rodziny sam decyduje, jakie informacje udostępnia agentowi. Mogą to być wiadomości dotyczące szkoły, klubów sportowych, podróży, imprez urodzinowych czy wizyt lekarskich. Informacje można przekazywać ręcznie lub skonfigurować automatyczne udostępnianie wiadomości od określonych nadawców. Google podaje przykłady szkół, organizacji sportowych czy firm turystycznych. System może nawet podpowiadać kolejnych nadawców, których warto dodać do listy współdzielonych źródeł informacji.

Obecnie CC obsługuje do sześciu członków rodziny.

Wreszcie ktoś próbuje rozwiązać prawdziwy problem

W świecie AI często słyszymy o generowaniu obrazków, pisaniu maili czy tworzeniu prezentacji. Są to przydatne funkcje, ale dla przeciętnego użytkownika nie zawsze zmieniają życie. Tymczasem zarządzanie domową logistyką bywa prawdziwym etatem.

Według wizji Google’a agent miałby automatycznie wyłapywać ważne wydarzenia z wiadomości e-mail i dodawać je do wspólnego kalendarza. Szkoła informuje o dniu wolnym? Termin pojawia się w kalendarzu. Lekarz wysyła potwierdzenie wizyty? Kalendarz zostaje zaktualizowany. Organizator zajęć sportowych przesyła harmonogram treningów? Informacja trafia do wspólnego planu dnia. Google idzie jeszcze dalej.

Google CC

CC ma pomagać przy tworzeniu list zakupowych, planowaniu posiłków, organizacji obowiązków domowych, a nawet wypełnianiu dokumentów takich jak zgody szkolne czy formularze rejestracyjne na zajęcia. Jeśli do wykonania zadania będzie brakowało danych to system ma zadawać dodatkowe pytania użytkownikom.

To pierwsza od dawna konsumencka usługa AI, której głównym celem nie jest zwiększanie produktywności pracownika biurowego, lecz ograniczanie codziennego bałaganu organizacyjnego.

Sztuczna inteligencja przechodzi z biura do kuchni

W szerszej perspektywie nowy projekt Google pokazuje zmianę całej branży. Przez ostatnie lata producenci AI koncentrowali się przede wszystkim na zastosowaniach profesjonalnych. Pisanie kodu, analiza dokumentów, generowanie treści czy wsparcie pracy biurowej były najłatwiejsze do sprzedania inwestorom i klientom biznesowym.

Coraz częściej jednak firmy odkrywają, że prawdziwie masowy rynek może znajdować się gdzie indziej. Wokół podobnego pomysłu powstają już startupy takie jak Ollie czy Fambot, które również próbują wykorzystać AI do wspierania rodziców i rodzin.

Nie powinno to dziwić. W końcu większość ludzi nie pisze kodu i nie tworzy prezentacji dla zarządu. Natomiast niemal każdy musi pamiętać o rachunkach, wizytach lekarskich, terminach szkolnych czy zakupach spożywczych.

Jest tylko jeden problem. Prywatność

Oczywiście pojawia się pytanie, którego nie sposób uniknąć. Czy naprawdę chcemy przekazać Google'owi praktycznie pełny obraz życia rodzinnego? Żeby CC mógł działać skutecznie musi mieć dostęp do ogromnej liczby informacji. Harmonogramów dzieci, danych medycznych, zaproszeń rodzinnych, planów podróży, informacji finansowych czy preferencji żywieniowych. Google wyraźnie podkreśla, że każdy użytkownik sam wybiera, co udostępnia agentowi. Sama konstrukcja odrębnego konta ma również pomagać w budowaniu bardziej przejrzystego modelu uprawnień.

Nie zmienia to jednak faktu, że mówimy o systemie, który potencjalnie może wiedzieć o rodzinie więcej niż większość jej znajomych. I właśnie tutaj będzie rozgrywać się prawdziwa walka o zaufanie użytkowników.

Ładowanie...