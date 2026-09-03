Lego odtworzyło kultowe PlayStation. W środku ukryto niespodziankę

Nowy zestaw LEGO nawiązuje do oryginalnego PlayStation wydanego w 1994 r. Całość zachowuje charakter sprzętu retro, który na zawsze zmienił świat gier. Wiernie odwzorowuje szare pudełko oraz kontroler, z którym miliony graczy z całego świata wiążą same dobre wspomnienia.

Tak wygląda zestaw LEGO pierwszej konsoli PlayStation

Zestaw LEGO PlayStation został zaprojektowany z myślą o postawieniu go na półce, aby dorośli mogli przypomnieć sobie stare, dobre czasy pierwszej konsoli do gier Sony. Jest to szczegółowa replika, która zachowuje praktycznie identyczne wymiary jak prawdziwe PlayStation 1 - LEGO chwali się skalą niemal 1:1.

Zestaw składa się z 1911 elementów. Sama konsola mierzy 6 cm wysokości, 26 cm szerokości i 19 cm głębokości. Producent postawił na ogromną liczbę detali. Przede wszystkim są nimi zbudowany z klocków kontroler, który normalnie można podłączyć do jednego z dwóch portów za pomocą przewodu.

Oprócz tego twórcy wyposażyli zestaw w wyczuwalne pod palcami przyciski Open i Power. Najlepsze jest to, że nie są to wypełniacze, a elementy połączone z prawdziwymi mechanizmami. Ten pierwszy pozwala otworzyć obudowę konsoli.

W środku jednak nie uświadczymy miejsca na płytę, lecz miniaturowy tor z gry Gran Turismo wydanej w 1997 r. z maleńkimi samochodami oraz scenę z gry Ape Escape z 1999 r. Dioramy nawiązujące do gier można włożyć do konsoli lub wyciągnąć i wyeksponować je tuż obok.

Ile to będzie kosztować?

Oficjalny zestaw LEGO PlayStation będzie dostępny już w następnym miesiącu: 4 października 2026 r. Trafi do sprzedaży w internetowym LEGO Store, stacjonarnych sklepach sieci oraz u wybranych sprzedawców. Całość wyceniono na 689,99 zł.

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