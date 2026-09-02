Laptop z czterema ekranami. Acer stworzył sprzęt ostateczny

Główną zaletą laptopów jest ich mobilność, jednak mała przestrzeń robocza bywa spore ograniczeniem w porównaniu z tradycyjnymi monitorami stacjonarnymi o przekątnych 24, 27 czy 32 cali. Dłuższa praca na 14- lub 16-calowym wyświetlaczu potrafi być uciążliwa. Acer znalazł na to rozwiązanie, dokładając do zestawu trzy dodatkowe ekrany.

Jeden ekran laptopa zamienia się w cztery

Acer PD163Q P3 to nowy zewnętrzny, potrójny ekran dodatkowy. Gadżet zakłada się na główny wyświetlacz laptopa, tworząc system poczwórnego wyświetlacza. Po rozłożeniu dostajemy dodatkowe wyświetlacze o przekątnych 15,6 cala z każdej strony: po prawej, lewej i na górze. Konstrukcja układa się w odwróconą literę T.

Komu to potrzebne? Głównym celem jest rozszerzenie przestrzeni roboczej w terenie. Akcesorium oferuje funkcjonalność porównywalną z podłączeniem trzech tradycyjnych monitorów, pozostając przy tym w pełni mobilnym. Po skończonej pracy moduł można łatwo złożyć i schować do torby.

Wiele osób - w tym ja - jest przyzwyczajonych do wielu ekranów i praca na jednym małym ekranie na dłuższą metę jest dla nich po prostu niewygodna. Tyle że nie zabieram ze sobą monitorów, bo logistycznie czasami to niemożliwe. Każdy monitor musi mieć podstawkę oraz co najmniej dwa kable. W przypadku kilku jest to plątanina przewodów.

Natomiast w nowym akcesorium Acera do podłączenia wystarczy tylko jeden kabel USB-C - w laptopie potrzebujemy zatem portu USB4 lub Thunderbolt 3/4/5. Sprzęt jest zasilany zewnętrzną ładowarką USB-C, a jasnością zarządza się we wszystkich panelach jednocześnie.

Najsłodszy projektor na świecie: Acer C350e

Oprócz tego Acer pokazał słodki projektor LED wyposażony w sztuczną inteligencję. Producent nazywa go towarzyszem codziennego życia: nie jest to bowiem klasyczne pudełko, a urządzenie przypominające przyjaznego i słodkiego stworka.

Sprzęt obsługuje rozdzielczość Full HD (1920 × 1080 pikseli) oraz gwarantuje jasność na poziomie 350 ANSI lumenów. Obrotowa podstawa pozwala na ruch w zakresie 360 stopni oraz pochylenie o 120 stopni. O odpowiednią ostrość dba automatyczny system autofokusu wspierany przez wbudowaną kamerę, a do dyspozycji użytkownika oddano także dwuwymiarową korekcję efektu trapezu.

To też projektor z funkcjami smart umożliwiającymi strumieniowe przesyłanie treści z najpopularniejszych platform. W urządzeniu zamontowano dwa głośniki o mocy 3 W.

Poza funkcją projektora w urządzeniu znajduje się też asystent sztucznej inteligencji oparty na Google Gemini.

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