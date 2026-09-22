Konsola PlayStation sama się naprawi. Patent zdradza plan Sony

Konsole wyróżniają się prostym działaniem i co do zasady wysoką bezawaryjnością. To urządzenia typu plug & play, z którymi jest w stanie poradzić sobie nawet osoba słabo obyta z nowymi technologiami. Jednak jeśli coś już zaczyna nie działać, to znaczy, że jest to albo coś drobnego, albo naprawdę poważnego. W tym pierwszym przypadku może wystarczyć odpowiednia diagnostyka.

PlayStation samo się sprawdzi i naprawi

Nowy patent firmy Sony odpowiadającej za konsole PlayStation dotyczy narzędzia bazującego na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie ma samodzielnie diagnozować oraz naprawiać problemy związane z oprogramowaniem konsoli. Całość jednak nie będzie działać jako lokalna funkcja uruchamiana na urządzeniu, a zamiast tego w chmurze na serwerach Sony.

Zasada działania jest taka, że narzędzie będzie monitorować sprzęt - w tym przypadku konsolę. Następnie ma przesyłać dane do dużego modelu językowego, aby ten opracował program diagnostyczny stworzony z myślą o konkretnym problemie. Jeśli poprawka będzie możliwa, zostanie ona przesłana na konsolę, a następnie wdrożona.

Jeśli nie, sztuczna inteligencja przekaże sprawę do człowieka, który będzie mógł samodzielnie opracować rozwiązanie. Patent nie skupia się jednak tylko na konsolach, ale ogólnie na sprzęcie Sony. Mimo wszystko to właśnie PlayStation są zdecydowanie najpopularniejszymi urządzeniami spośród całej oferty japońskiego producenta. Teoretycznie jednak narzędzie to może pomóc w rozwiązywaniu problemów z telewizorami Bravia, słuchawkami czy aparatami.

Serwis będzie ostatecznością?

Wiele problemów związanych z oprogramowaniem można rozwiązać bez potrzeby wysyłania sprzętu do serwisu. Wystarczy wiedzieć, co robić. Oczywiście sztuczna inteligencja znacząco ułatwia tę kwestię, ponieważ jest w stanie efektywnie wyszukiwać metody i rozwiązania danych problemów. Nie każdy jednak potrafi korzystać z takich narzędzi, aby pozbyć się kłopotu.

Trzeba jednak pamiętać, że sztuczna inteligencja nie jest nieomylna. Modele AI mimo lat rozwoju tej technologii mają problemy z halucynacjami, dlatego rozwiązanie sugerowane czy tworzone przez sztuczną inteligencję może nie rozwiązać problemu, tylko go pogłębić. Jeśli jednak jakimś cudem Sony udałoby się opracować niezawodne narzędzie, oznaczałoby to mniej sytuacji kontaktowania się z pomocą techniczną oraz wysyłania urządzenia do serwisu.

Pamiętajmy jednak, że firmy takie jak Sony składają mnóstwo wniosków patentowych. Wiele z nich nigdy nie trafia na rynek jako gotowa technologia.

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