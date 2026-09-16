Sony odświeża słuchawki do PS5. Dźwięk z topowej półki i model dla wymagających

Oficjalne słuchawki Sony dedykowane konsoli PlayStation 5 cieszą się uznaniem za jakość brzmienia i przestrzenność, ale ich cennik potrafi skutecznie ostudzić zapał. Japoński producent dobrze wie, jak wycenić własny ekosystem, przez co za lepsze wrażenia dźwiękowe trzeba zapłacić niemałą sumę. Dla wielu graczy wydatek rzędu kilkuset złotych na headset staje się sporym dylematem, zwłaszcza gdy domowy budżet i tak odczuł już zakup samej konsoli.

Zarówno bazowe PlayStation 5, jak i wydajniejszy wariant PS5 Pro mają swoje bolączki, a podłączanie bezprzewodowych słuchawek innych marek bywa uciążliwe przez brak bezpośredniego wsparcia dla standardowego protokołu Bluetooth audio.

Gracze muszą polegać na dedykowanych akcesoriach ze specjalnymi transmiterami, co czyni ofertę Sony niemal domyślnym wyborem. Właśnie dlatego japoński koncern stale rozwija tę linię i zamiast pojedynczego modelu zaprezentował od razu dwa: odświeżony PlayStation Pulse oraz wyżej pozycjonowany wariant Pulse Edge.

Przetworniki planarne i 8 magnesów

Sony oficjalnie odświeża swoje portfolio bezprzewodowego audio do gier, wprowadzając nową generację bazowego modelu PlayStation Pulse oraz zupełnie nowy, flagowy wariant Pulse Edge. Obie konstrukcje bazują na doświadczeniach inżynieryjnych zebranych przy projektowaniu modelu Pulse Elite, stawiając na studyjną technologię planarnych przetworników magnetycznych.

Nowa linia otrzymała powiększone przetworniki planarne, które gwarantują precyzyjną separację poszczególnych pasm, wysoką dokładność pozycjonowania przestrzennego oraz pełniejszy, bardziej kontrolowany bas. W przypadku flagowego modelu Pulse Edge producent poszedł o krok dalej:

Standardowy Pulse: wyposażony w 4 magnesy przypadające na przetwornik, zapewniające zrównoważoną scenę dźwiękową,

Zaawansowany Pulse Edge: wykorzystuje podwojoną architekturę 8 magnesów na przetwornik, co przekłada się na jeszcze głębsze zejście niskich tonów oraz zauważalnie lepszą dynamikę w gęstych miksach audio.

Łączność PlayStation Link i jednoczesny Bluetooth

Słuchawki korzystają z technologii PlayStation Link (adapter USB-C) do bezstratnej transmisji audio o niskim opóźnieniu (dla PS5, PC, Mac i PlayStation Portal) oraz wspierają jednoczesne połączenie Bluetooth ze smartfonem.

Mikrofony z redukcją szumów wspieraną przez AI skutecznie usuwają hałasy z otoczenia.

PlayStation Pulse: posiada mikrofon wbudowany w muszlę słuchawki.

PlayStation Pulse Edge: oferuje odłączany wysięgnik mikrofonowy oraz zapasowy mikrofon wewnętrzny.

Wersja Edge oferuje ponadto aktywną redukcję szumów (ANC), pokrętło regulacji balansu gra/czat, złącze audio jack 3,5 mm oraz twarde etui w zestawie.

Aktywna redukcja szumów ANC i wyposażenie wersji Edge

Model Pulse Edge zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, dodając pakiet rozwiązań niedostępnych w wersji podstawowej. Otrzymał on system aktywnej redukcji szumów (ANC), który skutecznie odcina gracza od monotonnych hałasów otoczenia.

Na obudowie modelu Edge umieszczono dedykowane pokrętło do płynnej regulacji balansu pomiędzy dźwiękami z samej gry a głośnością czatu głosowego, co eliminuje konieczność wchodzenia w menu systemowe w trakcie meczu. Słuchawki wzbogacono także o tradycyjne gniazdo audio jack 3,5 mm do połączeń analogowych oraz dodawane w fabrycznym zestawie twarde etui transportowe.

Wspólnym mianownikiem dla obu wariantów są obrotowe nauszniki składane całkowicie na płasko, co znacząco ułatwia ich przenoszenie w plecaku czy odkładanie na biurko. Urządzenia trafią do sprzedaży w dwóch klasycznych wersjach kolorystycznych: białej oraz w odcieniu Nocna Czerń (Midnight Black).

Harmonogram premier rozbity na 2026 i 2027 r.

Daty rynkowego debiutu nowych słuchawek podzielono na dwa osobne etapy wydawnicze:

PlayStation Pulse Wireless Headset: zadebiutuje w wybranych regionach pod koniec 2026 r., celując w gorący okres przedświąteczny,

PlayStation Pulse Edge: trafi na półki sklepowe na początku 2027 r.

Szczegółowe terminy uruchomienia oficjalnych zamówień przedpremierowych oraz kwoty, jakie przyjdzie zapłacić za poszczególne warianty w europejskiej i polskiej dystrybucji, zostaną ogłoszone przez Sony w najbliższym czasie.

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