Kaufland montuje specjalne kamery. Koniec nadużywania gościnności 

Jak informuje portal dlahandlu.pl, Kaufland rozpoczął testy systemu ANPR. To technologia pozwalająca rejestrować wjeżdżające i wyjeżdżające z parkingu samochody. Kamery rozpoznają tablice rejestracyjne i analizują czas spędzony na postoju.

Jeżeli ktoś przekroczy darmowe dwie godziny, będzie musiał zapłacić, stosując się do zasad obowiązujących na danym parkingu.

Kamery wychwycą zbyt długi postój

Rozwiązanie z jednej strony jest wygodne dla kierowców, bo nie wymaga pobierania biletu ani innych formalności. Z drugiej strony sklep ma pewność, że z miejsc postojowych korzystają rzeczywiście klienci, a nie np. okoliczni mieszkańcy.

Teoretycznie zasady są jasne. Parkingi pod sklepem dostępne są dla robiących zakupy przez określony czas. Zdarza się jednak tak, że te reguły są łamane i miejsce zajmują również ci, którzy załatwiają inne sprawy gdzieś obok.

Serwis dlahandlu.pl informuje, że póki co pilotażem obejmuje dziewięć sklepów w Polsce. Są to:

Bydgoszcz, ul. Solskiego 5,

Dębica, ul. Rzeszowska 115,

Gdynia, ul. Morska 82,

Głogów, ul. J. Bema 4,

Lublin, ul. Diamentowa 31,

Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 14,

Sosnowiec, ul. 1 Maja 23B,

Warszawa, ul. J. Mehoffera 84,

Wrocław, ul. Bardzka 1A.

Według sieci wyniki pilotażu są "bardzo zachęcające". Niewykluczone, że kamery pojawią się więc również w innych sklepach w Polsce, ale póki co szczegóły na ten temat nie są znane.

Podobne kamery wykorzystywane są przez Lidla i Biedronkę

- Celem [systemu] jest zapewnienie rotacji miejsc i dostępności dla klientów sklepu. W praktyce odpowiada on na problem zajmowania miejsc przez osoby, które nie korzystają z oferty sklepu lub pozostawiają samochody na wiele godzin - wyjaśniał Lidl.

Pilotaż w Lidlu objął 10 miast, w tym Wrocław i Poznań. Podobne rozwiązanie testuje Biedronka.

Każdy pieszy wie, że kierowcy tylko na chwilę zajmują miejsce, myśląc, że im postój należy się zawsze i wszędzie. Sklepy z nadużywaniem gościnności walczą. Szkoda, że polskie miasta radzą sobie z tym gorzej.

Zdjęcie główne: Remigiusz Gora / Shutterstock.com

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