Kaufland montuje specjalne kamery. Koniec nadużywania gościnności
Kaufland dołącza do sklepów, które postanowiły zrobić porządek z kierowcami zajmującymi miejsce innym.
Jak informuje portal dlahandlu.pl, Kaufland rozpoczął testy systemu ANPR. To technologia pozwalająca rejestrować wjeżdżające i wyjeżdżające z parkingu samochody. Kamery rozpoznają tablice rejestracyjne i analizują czas spędzony na postoju.
Jeżeli ktoś przekroczy darmowe dwie godziny, będzie musiał zapłacić, stosując się do zasad obowiązujących na danym parkingu.
Kamery wychwycą zbyt długi postój
Rozwiązanie z jednej strony jest wygodne dla kierowców, bo nie wymaga pobierania biletu ani innych formalności. Z drugiej strony sklep ma pewność, że z miejsc postojowych korzystają rzeczywiście klienci, a nie np. okoliczni mieszkańcy.
Teoretycznie zasady są jasne. Parkingi pod sklepem dostępne są dla robiących zakupy przez określony czas. Zdarza się jednak tak, że te reguły są łamane i miejsce zajmują również ci, którzy załatwiają inne sprawy gdzieś obok.
Serwis dlahandlu.pl informuje, że póki co pilotażem obejmuje dziewięć sklepów w Polsce. Są to:
- Bydgoszcz, ul. Solskiego 5,
- Dębica, ul. Rzeszowska 115,
- Gdynia, ul. Morska 82,
- Głogów, ul. J. Bema 4,
- Lublin, ul. Diamentowa 31,
- Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 14,
- Sosnowiec, ul. 1 Maja 23B,
- Warszawa, ul. J. Mehoffera 84,
- Wrocław, ul. Bardzka 1A.
Według sieci wyniki pilotażu są "bardzo zachęcające". Niewykluczone, że kamery pojawią się więc również w innych sklepach w Polsce, ale póki co szczegóły na ten temat nie są znane.
Podobne kamery wykorzystywane są przez Lidla i Biedronkę
- Celem [systemu] jest zapewnienie rotacji miejsc i dostępności dla klientów sklepu. W praktyce odpowiada on na problem zajmowania miejsc przez osoby, które nie korzystają z oferty sklepu lub pozostawiają samochody na wiele godzin - wyjaśniał Lidl.
Pilotaż w Lidlu objął 10 miast, w tym Wrocław i Poznań. Podobne rozwiązanie testuje Biedronka.
Każdy pieszy wie, że kierowcy tylko na chwilę zajmują miejsce, myśląc, że im postój należy się zawsze i wszędzie. Sklepy z nadużywaniem gościnności walczą. Szkoda, że polskie miasta radzą sobie z tym gorzej.
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