Huawei Watch GT 7 trafia do Polski. Oto polskie ceny i możliwości zegarków

Po zeszłorocznym debiucie serii Watch GT 6 o rekordowo długim czasie pracy na jednym ładowaniu do 21 dni, Huawei idzie za ciosem i wprowadza tegoroczną odsłonę serii GT. Na start można liczyć na niższe ceny, a ci, którzy zapisali się przed premierą, mogą otrzymać świetny gratis w postaci słuchawek Huawei FreeBuds SE 3.

Huawei Watch GT 7 oraz Huawei Watch GT 7 Pro - specyfikacja

Nowe zegarki Huawei Watch GT 7 są dostępne w dwóch wersjach: z kopertą 41 mm typowo dla pań oraz 46 mm dla panów (lub fanów większych zegarków). W większej wersji zastosowano kopertę i przyciski wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast w wariancie 41 mm postawiono na kopertę ze stali połączoną ze stalowymi, aluminiowymi lub ceramicznymi bezelami.

41-milimetrowa wersja może pochwalić się naprawdę dobrymi możliwościami technicznymi:

ekranem AMOLED o średnicy 1,32 cala, rozdzielczości 466 × 466 pikseli oraz jasności do 3000 nitów;

akumulatorem zapewniającym do 14 dni pracy na jednym ładowaniu przy lekkim użytkowaniu, 7-dniowym typowym korzystaniu lub do 32 godz. pracy z włączonym modułem GPS.

Huawei Watch GT 7 41 mm

Natomiast 46-milimetrowy wariant oferuje lepszy czas na baterii i większy ekran:

ekran AMOLED o średnicy 1,47 cala, rozdzielczości 466 × 466 pikseli oraz jasności do 3000 nitów;

akumulator zapewniający do 21 dni pracy na jednym ładowaniu przy lekkim użytkowaniu, 12-dniowe typowe korzystanie lub 52 godz. pracy z włączonym modułem GPS.

Oba urządzenia wspierają ponad 110 trybów sportowych, w tym nowy, stworzony dla narciarzy wraz z mapami narciarskimi oraz precyzyjną analizą danych. Ulepszono również tryb rowerowy oraz dodano ocenę sprawności, która analizuje nasz sen, dietę, sport i emocje. W porównaniu z GT 6 zmniejszono użycie energii w trybie GPS oraz wykorzystano nowe paski EasyCross z chowaną końcówką.

Huawei Watch GT 7 Pro

Co natomiast wyróżnia droższego Huawei Watch GT 7 Pro? Ten model jest dostępny tylko w jednej wersji - 46 mm - z tym samym 1,47-calowym ekranem AMOLED o jasności do 3000 nitów. Koperta urządzenia została wykonana z tytanu. Czas pracy na baterii jest taki sam: do 21 dni podczas lekkiego użytkowania lub 12 dni typowego użytkowania. Wersja Pro została wyposażona w funkcję EKG oraz ulepszony tryb golfowy. Pozostałe funkcje z GT 7 również trafiły do GT 7 Pro.

Cena w Polsce - na start jest taniej

Huawei podał ceny zegarków z serii Watch GT 7 (Pro) w Polsce. Na start przygotowano też promocję, która w terminie od 2 września do 18 października pozwala oszczędzić 200 zł na zakupie nowych urządzeń:

Huawei Watch GT 7 46 mm - 999 zł (bazowa cena 1199 zł);

Huawei Watch GT 7 41 mm - 999 zł (zamiast 1199 zł);

Huawei Watch GT 7 41 mm z ceramiczną ramką - 1099 zł (zamiast 1299 zł);

Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm - 1499 zł (zamiast 1699 zł).

Tym, którzy zapisali się do oferty Early Bird na Huawei.pl lub u innych sprzedawców, przy zakupie nowych zegarków Watch GT 7 przysługują słuchawki FreeBuds SE 3 w prezencie.

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