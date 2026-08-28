Najnowszy zegarek Huaweia z linii GT, czyli Watch GT 7 Pro trafił już do naszej redakcji. Urządzenie robi świetne pierwsze wrażenie m. in. za sprawą interfejsu. Zarówno ta domyślna tarcza zegarka, jak i pozostałe ekrany w menu, wyglądają schludnie. W połączeniu z elegancką obudową stwarza wrażenie produktu z segmentu premium, którym ten smartwatch zdecydowanie jest.

Huawei Watch GT 7 Pro - konfiguracja

Zegarek nie miał jeszcze swojej premiery, ale na moim nadgarstku po początkowej konfiguracji spędził kilka ostatnich dni. Jaką ma specyfikację i wymiary, co potrafi jego oprogramowanie oraz co się zmieniło w Huawei Watch GT 7 Pro? No i jak wygląda jego wstępna konfiguracja w praktyce? Sprawdźmy.

Do obsługi zegarka Huawei Watch GT 7 Pro służy aplikacja Huawei Health

Jak podłączyć Huawei Watch GT 7 Pro do telefonu?

Proces parowania przebiega bardzo intuicyjnie i wymaga pobrania europejskiej wersji aplikacji Huawei Zdrowie. Po jej uruchomieniu i zalogowaniu się na konto Huawei należy wejść do menu dodawania nowych urządzeń oraz uruchomić skanowanie kodu QR wyświetlanego na ekranie zegarka. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Na tym etapie może zajść konieczność aktualizacji oprogramowania układowego, a po niej zegarek jest gotowy do użycia.

Jakie telefony obsługują Huawei Watch GT 7 Pro?

Zegarki marki Huawei możemy podłączyć zarówno do telefonów z Androidem (dowolnej marki, nie tylko od Huawei), jak i do iPhone’ów. Aplikacja do ich obsługi, czyli Huawei Zdrowie w wersji europejskiej, jest dostępna zarówno na sprzęty z systemem od Google’a (w sklepach Huawei AppGallery, Google Play i Galaxy Store), jak i na urządzenia marki Apple (w jego App Storze).

Na zegarkach Huawei można odbierać powiadomienia z telefonu, w tym z iPhone’a

Czy zegarki Huawei obsługują powiadomienia?

Tak, te są przekazywane z telefonu prosto na zegarek, w tym z telefonów Apple’a. Podczas początkowej konfiguracji pojawia się monit, w którym wskazujemy, czy wyrażamy na to zgodę i zdecydowanie warto to zrobić. Możliwość szybkiego rzucenia okiem na ekran zegarka, by ocenić, czy warto wyciągać telefon z kieszeni, jest nie do przecenienia.

Huawei Watch GT 7 Pro - specyfikacja

Huawei Watch GT 7 Pro ma kopertę o rozmiarze 46 mm i okrągły wyświetlacz otoczony ceramiczną ramką, która ma kształt… ośmiokąta. Do tego obudowa ma zarówno zaokrąglenia, jak i ostrzejsze krawędzie, co nadaje urządzeniu takiego, hm, sportowego charakteru. Nową opaskę wykonano z kolei z tworzywa sztucznego, a za sprawą systemu EasyCross jej końcówka chowa się pod spód. No i ma przyjemną fakturkę imitującą materiał.

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Jaki wyświetlacz trafił do Huawei Watch GT 7 Pro?

Wyświetlacz typu AMOLED o przekątnej długości 1,47 cala oraz o jasności do 3000 nitów (co zapewnia świetną widoczność w słońcu) chroniony jest szafirowym szkłem. Obudowa zegarka Huawei Watch GT 7 Pro spełnia wymagania norm IP69 i 5 ATM w zakresie odporności na kurz i wodę, a jej powierzchnia została pokryta specjalnym materiałem, aby wzmocnić jej odporność na zarysowania i uszkodzenia.

Ile czasu z dala od gniazdka wytrzyma Huawei Watch GT 7 Pro?

W przypadku nowego sportowego zegarka Huawei możemy osiągnąć „przy lekkim użyciu” do 21 dni pracy. W przypadku typowego użycia będzie to 12 dni. A co w sytuacji, gdy korzystamy z niego aktywnie? Nie ma ryzyka, że w wybranym trybie sportowym zegarek rozładuje się przed końcem dnia. Przykładowy czas pracy Huawei Watch GT 7 Pro prezentuje się następująco:

podczas biegania smartwatch wytrzyma do 51 godz. , co pozwoli nam pokonać dystans 160 km;

smartwatch wytrzyma do , co pozwoli nam pokonać dystans 160 km; podczas treningu na rowerze zegarek może pracować do 44 godz., co pozwoli przejechać 600 km.

Co jeszcze warto wiedzieć o Huawei Watch GT 7 Pro?

Oprogramowaniem zegarka Huawei Watch GT 7 Pro jest system HarmonyOS 6.1. Urządzenie wyposażone zostało w moduł NFC, co oznacza, że może służyć do płatności zbliżeniowych dzięki usłudze Curve Pay. Oprócz tego urządzenie obsługuje masę nowych oraz znanych już, ale usprawnionych funkcji zdrowotnych oraz sportowych oraz dziesiątki różnych trybów treningów.

Oto co naprawdę ciekawego potrafi Huawei Watch GT 7 Pro:

pomoc w planowaniu treningów rowerowych , w tym w pokonywaniu podjazdów wraz z alertami o czekających nas ostrych skrętach;

, w tym w pokonywaniu podjazdów wraz z alertami o czekających nas ostrych skrętach; śledzenie aktywności narciarskich z wykrywaniem skrętów oraz precyzyjnym zaznaczaniem trasy dzięki technologii AI-XDR oraz jazdy pod dachem;

z wykrywaniem skrętów oraz precyzyjnym zaznaczaniem trasy dzięki technologii AI-XDR oraz jazdy pod dachem; rejestrowanie gry w golfa wraz z zapisywaniem dystansu uderzenia;

wraz z zapisywaniem dystansu uderzenia; analiza EKG w celu wykrywania nieprawidłowości pracy serca.

Do tego mamy masę czujników rejestrujących nasze kroki, sen itd. W rejestrowaniu aktywności, w tym narciarskich, pomaga precyzyjny system pozycjonowania Sunflower, a o nasze zdrowie dbają system TruSense, powiadomienia o konieczności wypicia wody i raporty zdrowotne. Urządzenie integruje się też ze znanymi usługami z kategorii wellness i sport.

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Na liście aplikacji sportowych od firm trzecich zintegrowanych z oprogramowaniem zegarka Huawei Watch GT 7 Pro znalazły się:

Strava;

Komoot;

Headspace;

Naviki;

FiiT;

Kotcha.

Co istotne, we wszystkich wymienionych aplikacjach poza Stravą po zakupie nowego zegarka Huawei możemy liczyć na darmowy okres próbny. Dotyczy to również usługi Huawei Health+. Pozwala to je przetestować i wybrać te, które w naszym wypadku sprawdzą się najlepiej.

Jakie wersje kolorystyczne ma Huawei Watch GT 7 Pro?

Nowy zegarek Huawei jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, żółtozielonej i zielonej. W przypadku testowanego przez nas modelu mamy do czynienia z czarną obudową, czarnym paskiem oraz czerwonymi detalami w ramach interfejsu. Do tego dochodzą dwie wersje ze srebrną kopertą, w których pasek może mieć kolor żółtozielony i zielony, a w obu przypadkach interfejs dopasowuje się do wybranej barwy.

Więcej informacji o oprogramowaniu w Huawei Watch GT 7 Pro oraz innych nowościach Huawei zaprezentowanych na koniec lata, w tym o cenach nowych sprzętów i ofertach premierowych, pojawi się lada moment na łamach Spider’s Web. Redakcja zaczęła już testy nowych sprzętów.

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