Ciśnienia nie podnosi, tylko o nie dba. Huawei Watch D3 ma na to kwit

Smartwatche stały się naszymi osobistymi asystentami zarówno w zakresie komunikacji, jak i śledzenia treningów sportowych oraz monitorowania ogólnego stanu zdrowia. Od lat montowane są w nich pulsometry i czujniki badające natlenienie krwi, ale Huawei postanowił w modelach z linii Watch D pójść o krok dalej. To jedyne smartwatche na rynku z pełną certyfikacją medyczną (CE 0197) w zakresie całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego ABPM z analizą EKG oraz PPG.

Ciśnieniomierz na nadgarstku w Huawei Watch D3. Jak to działa w praktyce?

Urządzenie wyposażono w system całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, a pomiar można wykonać w dowolnym momencie na żądanie. Wystarczy tapnąć odpowiednią ikonkę na tarczy zegarka i od razu odpala się odpowiednia aplikacja. Jeszcze przed rozpoczęciem pomiaru wskazuje nam, jak w jego trakcie powinniśmy trzymać rękę (czyli zgiętą i przyłożoną do piersi, ale bez uciskania jej).

Jeśli kiedykolwiek mierzyliście sobie ciśnienie krwi w klasyczny sposób, to po rozpoczęciu pomiaru od razu rozpoznacie ten charakterystyczny uścisk - tylko nie na ramieniu, a na nadgarstku. Z sekundy na sekundę mankiet w opasce poprzez pompowanie go zaciska się coraz mocniej, aż zebrane zostaną wszystkie niezbędne dane dotyczące zarówno naszego ciśnienia, jak i, przy okazji, aktualnego pulsu.

Za zbieranie danych odpowiada moduł Huawei TruSense, który wedle zapewnień producenta gwarantuje wiarygodne i dokładne odczyty ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna. Spełnia przy tym rygorystyczne normy wyrobu medycznego z certyfikacją CE MDR i potrafi ostrzegać nas przed zbyt wysokim ciśnieniem przed treningiem, abyśmy mogli odpowiednio dobrać intensywność ćwiczeń.

Na pomiarze ciśnienia możliwości Huawei Watch D3 rzecz jasna się nie kończą

Nowy zegarek w ofercie marki poza ciśnieniem monitoruje masę innych naszych parametrów zdrowotnych, w tym układu krążenia, zarówno w trakcie dnia, jak i podczas snu. Może wspierać nas w codziennych aktywnościach i regeneracji po nich, a jak przystało na model z wyższej półki, jest takim codziennym asystentem zbierającym oraz analizującym sygnały, jakie płyną z naszego organizmu.

Dzięki ulepszonej funkcji Zdrowie na oku możemy wygenerować w kilka chwil raport podsumowujący 11 kluczowych wskaźników zdrowotnych, gdzie nowościami są wskaźnik zmienności rytmu serca (HRV) oraz ocena zdrowia emocjonalnego. Mamy też dostęp do nowej apki o nazwie „Stan emocjonalny”, która wykrywa ich okrągły tuzin. Do tego możemy prowadzić monitoring poziomu stresu.

Oprócz tego możemy wykonać w 30 s jednokanałowy pomiar EKG dzięki elektrodzie umieszczonej z boku obudowy, co może pomóc we wczesnym wykryciu różnych nieprawidłowości, w tym np. migotania przedsionków. Da się też analizować w trybie ciągłym falę tętna za sprawą czujnika PPG, a w przypadku wykrycia symptomów arytmii otrzymamy natychmiastowe powiadomienie.

Co przy tym istotne, wiele innych pomiarów dokonywanych jest przez oprogramowanie zegarka Huawei Watch D3 automatycznie w tle. Pozwala np. na stały monitoring natlenienia krwi (SpO2) i badanie tętna w trybie całodobowym, zarówno w dzień, jak i w nocy. W kompleksowej analizie wszystkich najważniejszych parametrów snu pomagają z kolei usprawnione algorytmy Huawei TruSleep 5.0.

Huawei Watch D3 jest też smuklejszy niż poprzednik, a to nie koniec zmian

Korpus nowego smartwatcha mierzy 11,3 mm grubości i waży 40 g, a całość z paskiem jest o 7,5 g lżejsza niż ostatnio. Na froncie znalazło się miejsce na 1,92-calowy prostokątny ekran AMOLED z zaokrąglonymi rogami zajmujący jeszcze większą powierzchnię frontu urządzenia niż w poprzedniku. No i znacznie lepiej teraz świeci, bo potrafi wygenerować obraz o jasności nawet 3000 nitów.

Nowością w tym modelu jest również możliwość sterowania wybranymi modelami słuchawek Huawei. W obudowie nie zabrakło również głośnika i mikrofonu, aby realizować poprzez Bluetooth połączenia głosowe, a NFC pozwala na realizację płatności zbliżeniowych z użyciem Curve Pay. Sprzęt łączy się ze smartfonami wyposażonymi w systemy operacyjne Android oraz iOS dzięki apce Huawei Health.

Na zegarku preinstalowane są również aplikacje takie jak Kalendarz, Notatki i Pogoda oraz można za jego pośrednictwem kontrolować odtwarzacze muzyki. Jeśli z kolei chodzi o możliwości w zakresie rejestracji aktywności, to mamy tutaj niemal 100 trybów sportowych (od biegania i jazdy na rowerze, po golf, sporty zimowe i biegi terenowe). Do tego doszedł też program minitreningów.

Miłym dodatkiem jest przy tym możliwość automatycznego udostępnienia zebranych danych członkom rodziny. Dzięki temu możemy sprawić smartwatch Huawei Watch D3 naszym bliskim, w tym rodzicom i dziadkom, a w razie gdyby urządzenie wykryło u nich niepokojące objawy takie jak np. skok ciśnienia, to dostaniemy natychmiast powiadomienie - co może pozwolić nam w porę zareagować.

Aluminiowa koperta tego modelu spełnia przy tym wymagania normy IP68. Oznacza to, że wykazuje się odpornością na wodę i pył, ale trzeba pamiętać, że nie jest przeznaczony do pływania, gorących kąpieli, sauny ani nurkowania. A co z czasem pracy na jednym ładowaniu? W przypadku Huawei Watch D3 możemy liczyć na do 6 dni przy „standardowym użytkowaniu” i pełen 1 dzień z aktywnym programem ABPM.

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Huawei Watch D3: wersje i dostępność

Huawei Watch D3 trafia do sprzedaży w trzech wersjach stylistycznych. Czarny model dostał pasek z kauczuku HNBR, a do tego dochodzą dwa z miękkimi paskami ze skóry kompozytowej w odcieniach jasnym białozłotym oraz piaskowym złotym.

Urządzenie można nabyć w oficjalnym sklepie Huawei, w strefie marki na Allegro, u operatorów (Orange, Plus i T-Mobile) oraz w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.

Huawei Watch D3: ceny i oferta premierowa

Inteligentne zegarki Huawei Watch D3 trafiły już do sprzedaży w Polsce w cenie 1799 zł. W ramach oferty premierowej możemy kupić je jednak o 200 zł taniej, czyli za 1599 zł. Czas na skorzystanie z tej promocji jest do 1 listopada 2026 r. Nie zabraknie też bonusów na start.

Nabywcy dostaną od Huawei w prezencie 1-miesięczny dostęp VIP do tarcz zegarka o wartości 34,99 zł oraz 3-miesięczną subskrypcję Huawei Health+ o wartości 86,99 zł. Do tego w ramach oferty Multipass możemy skorzystać z okresów próbnych takich usług jak Kotcha, Naviki, HeadSpace i Komoot.

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Kupując zegarek bezpośrednio od producenta można zdecydować się na 20 rat (RRSO 0 proc.) oraz dokupić dodatkowy pasek sportowy bez nadmuchiwanej poduszki za 19 zł. Mamy też możliwość kupna słuchawek Huawei FreeBuds Neo za 399 zł (poza zestawem - 449 zł). Huawei oferuje również rabat -15 proc. dla studentów.

Huawei Watch D3: Pakiet Wsparcia Serwisowego

Zegarek jest objęty pakietem, dzięki któremu w okresie 24 mies. od daty zakupu właściciel może raz skorzystać z każdej z pięciu bezpłatnych usług. Są nimi wymiana poduszki powietrznej, naprawa uszkodzenia w wyniku zalania oraz serwis ekranu, tylnej obudowy i akumulatora (przy spadku żywotności poniżej 85 proc).

Część zdjęć przerobiono z użyciem AI.

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