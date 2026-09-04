Gemini ma ostrzec przed mrozem i drapieżnikami. Ekstremalny test w najdzikszych zakątkach Ziemi

Jimmy "MrBeast" Donaldson od kilku lat uchodzi za największego twórcę na platformie YouTube. Jego główny kanał "MrBeast" zgromadził już ponad 515 milionów subskrybentów, a łączna suma wyświetleń filmów na tym kanale to ponad 138 miliardów. Nic więc dziwnego, że Google zdecydowało się nawiązać z Donaldsonem wieloletnią współpracę w ramach której youtuber będzie promował Gemini i produkty Fitbit - i to w sposób, którego raczej nikt nie powinien doświadczyć.

Gemini pomoże przeżyć MrBeastowi na pustyni, w dżungli i w Arktyce

Współpraca została zawarta pomiędzy Google a Beast Industries, firmą stojącą za działalnością MrBeasta. Partnerstwo ma mieć charakter wieloletni, a jego zakres wykracza poza publikowanie materiałów na YouTube. Google chce za pośrednictwem jednego z najpopularniejszych twórców internetowych pokazywać możliwości swoich narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją oraz rozwiązaniami dotyczącymi zdrowia i aktywności fizycznej.

Najważniejszym efektem współpracy - przynajmniej dla przeciętnego fana youtubera - będzie film, który trafi na kanał MrBeasta 5 września. Materiał ma zabrać widzów w trzy wyjątkowo wymagające środowiska: dżunglę, pustynię oraz Arktykę. Jimmy Donaldson i jego ekipa zostaną podzieleni na zespoły, które będą rywalizować podczas próby przetrwania w ekstremalnych warunkach.

Jednym z elementów wyzwania będzie Gemini. Uczestnicy mają korzystać z inteligentnego asystenta Google'a podczas przemierzania poszczególnych terenów. Narzędzie ma pomagać im między innymi w rozpoznawaniu zagrożeń, reagowaniu na gwałtowne zmiany pogody oraz podejmowaniu decyzji związanych z przetrwaniem. Google zapowiada więc wykorzystanie Gemini bezpośrednio jako elementu widowiska, a nie wyłącznie produktu prezentowanego w tradycyjnej reklamie.

Na tym jednak współpraca się nie kończy. Google zapowiedziało również udział MrBeasta w nowej kampanii reklamowej Gemini. Twórca ma pokazywać w niej, w jaki sposób korzysta z aplikacji podczas przygotowywania swoich charakterystycznych, rozbudowanych przedsięwzięć. Chodzi między innymi o planowanie i organizację wyzwań, które wymagają zaangażowania dużej ekipy oraz skomplikowanej logistyki.

Google zamierza wykorzystać współpracę także do promocji swoich rozwiązań związanych ze zdrowiem. W jednym z nadchodzących wyzwań MrBeast ma skorzystać z opaski Fitbit Air - najnowszej opaski firmy, która nie posiada ekranu. Firma nie ujawniła jeszcze szczegółów tego materiału ani nie podała, na czym dokładnie będzie polegało wykorzystanie urządzenia podczas rywalizacji.

Google to nie jedyna firma, która chciała wykorzystać zasięg MrBeasta do promocji swoich produktów

W 2023 roku podobną współpracę z twórcą rozpoczął Samsung. Producent smartfonów nawiązał wtedy partnerstwo z kanałem MrBeast, w ramach którego urządzenia Galaxy zostały wykorzystane jako oficjalne mobilne kamery do nagrywania vlogów.

W ramach tamtej współpracy ekipa MrBeasta korzystała między innymi z Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5 oraz Galaxy Z Flip5. Smartfony miały służyć przede wszystkim do rejestrowania materiałów w miejscach, w których wykorzystanie większych, profesjonalnych kamer byłoby utrudnione. Samsung podkreślał przy tym mobilność urządzeń i możliwość umieszczania ich w trudno dostępnych miejscach.

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