ChatGPT dostał świetną nową funkcję. Twoje bazgroły zamieni w coś sensownego

OpenAI udostępniło ChatGPT Images 2.5, nową wersję swojego modelu do generowania obrazów. Oprócz poprawy jakości i szybkości generowania firma dorzuciła funkcję Sketch, która pozwala narysować prosty szkic bezpośrednio w ChatGPT, a następnie wykorzystać go jako wskazówkę przy tworzeniu gotowej grafiki.

ChatGPT Sketch zamieni twoje rysunki w gotowe grafiki

Sketch uruchamia się przez wpisanie w oknie rozmowy polecenia @Sketch. ChatGPT otwiera wtedy miejsce, w którym można narysować własny szkic. Nie ma znaczenia, czy użytkownik potrafi rysować.

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OpenAI pokazuje tę funkcję jako sposób na szybkie przekazanie modelowi informacji, których trudno byłoby precyzyjnie opisać samym tekstem. Szkic może przedstawiać między innymi układ pokoju, kontur projektowanego stroju albo prosty rysunek dowolnego przedmiotu.

Następnie wystarczy wskazać, jak ma wyglądać końcowy obraz. Model może wykorzystać szkic jako podstawę i stworzyć na jego podstawie znacznie bardziej szczegółową grafikę.

Images 2.5 jest szybszy

Sketch jest tylko jedną z nowości w ChatGPT Images 2.5. OpenAI poprawiło również sam model generowania obrazów. Firma deklaruje lepsze odwzorowanie zdjęć referencyjnych, bardziej naturalne oświetlenie oraz bogatsze tekstury. Model ma także lepiej zachowywać charakterystyczne cechy osób i przedmiotów podczas przenoszenia ich do innych scenerii, stylów czy kompozycji.

OpenAI dodało do ChatGPT również szablony dla popularnych formatów graficznych. Użytkownik może rozpocząć pracę od takich kategorii jak plakat czy materiały merchandisingowe, a następnie określić informacje, elementy graficzne i styl.

Według OpenAI czas generowania obrazów został skrócony nawet o 50 proc. względem Images 2.0. Model ma również lepiej radzić sobie ze złożonymi instrukcjami dotyczącymi układu grafiki, stylu oraz poszczególnych elementów.

Firma wprowadziła ponadto możliwość udostępniania promptów wykorzystanych do stworzenia obrazu. Osoba otrzymująca taką grafikę może wykorzystać ten sam pomysł, ale zastosować go do własnych zdjęć i danych.

ChatGPT Images 2.5 pozwala również komentować obrazy bezpośrednio w ich obrębie. Użytkownik może wskazać element, który wymaga zmiany, zamiast ponownie opisywać całą grafikę.

Nowe modele dla deweloperów

OpenAI udostępniło również dwa modele Images 2.5 w API. GPT-Image-2.5 Flare ma oferować poprawioną jakość, edycję i szybkość generowania, a jednocześnie do 50 proc. niższe opóźnienia niż GPT-Image-2. Model jest przeznaczony między innymi do tworzenia materiałów dla twórców, mediów społecznościowych, produktów, wyszukiwania wizualnego oraz generowania dużej liczby obrazów.

GPT-Image-2.5 Sunburst ma zapewniać większą precyzję w szczegółowych zadaniach kreatywnych. OpenAI wskazuje na zastosowania związane między innymi z przygotowywaniem materiałów kampanii oraz dopracowanych zdjęć produktów.

ChatGPT Images 2.5 jest już dostępny

OpenAI rozpoczęło wdrażanie Images 2.5 dla użytkowników ChatGPT, ChatGPT Work oraz Codex. Nowa wersja jest dostępna na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz w przeglądarce, we wszystkich poziomach dostępu.

Funkcja Sketch jest dostępna bezpośrednio w ChatGPT. Aby z niej skorzystać, należy wpisać w rozmowie „@Sketch”, narysować szkic, a następnie określić, jaki obraz ma powstać na jego podstawie.

Dwa nowe modele API - GPT-Image-2.5 Flare i GPT-Image-2.5 Sunburst - są dostępne dla deweloperów korzystających z API OpenAI.

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