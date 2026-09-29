Duża awaria mBanku. Nie odświeżaj, to nic nie da

Awaria rozpoczęła się przed godz. 12 i dotyczy klientów z całego kraju. O skali problemu dowiadujemy się z serwisu Downdetector, w którym zaraportowano ponad 2300 zgłoszeń. Bank również potwierdza problemy i twierdzi, że już pracuje nad usunięciem utrudnień oraz przywróceniem dostępności usług.

Awaria w mBanku - nie działa serwis internetowy oraz usługi w aplikacji mobilnej

Bank na swoim Facebooku potwierdza wystąpienie awarii. Ujawnia, że obecnie klienci mogą doświadczać problemów z korzystaniem z niektórych usług - przede wszystkim z logowaniem do serwisu transakcyjnego (czyli bankowości na stronie internetowej), działaniem aplikacji mobilnej oraz realizacją wybranych transakcji - w tym na przykład przelewów.

W praktyce wygląda to tak, że zalogowanie do serwisu jest niemożliwe, a aplikacja działa wyłącznie niektórym użytkownikom. Jeśli już działa, klienci mają ograniczony dostęp do funkcji, takich jak historia transakcji czy płatności BLIK. W komunikacie bank twierdzi, że jeśli chcemy pilnie przesłać pieniądze, powinniśmy spróbować skorzystać z przelewu na telefon BLIK, ale i ten wielu osobom nie działa.

Pracujemy nad usunięciem utrudnień i jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności usług - podkreśla mBank.

Osoby komentujące post dotyczący awarii na Facebooku sugerują, że płatności kartami w sklepach również nie działają. Nie jest to jednak potwierdzona informacja.

W serwisie Downdetector w momencie pisania artykułu (ok. godz. 12:30) pojawiło się 2400 zgłoszeń dotyczących awarii. Zdecydowana większość (39 proc.) wskazuje na problemy z działaniem bankowości internetowej, z kolei 37 proc. dotyczy aplikacji. Jednak liczba zgłoszeń nie spada.

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