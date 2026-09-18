Trzy razy "UWAGA!" oznacza najgorsze. RCB zmienia treść SMS-ów o rosyjskich atakach

Mieszkańcy Polski będą od teraz zróżnicowane alerty RCB przekazywane za pomocą SMS. Od teraz uwzględniają one różne scenariusze ataków z powietrza. Widomości będą różnić się w zależności od tego, czy atak ma miejsce bezpośrednio w naszym kraju, czy też trwa atak na terenie Ukrainy. W tym ostatnim przypadku SMS-y będą podzielone na dwie kategorie, w zależności od tego, czy atak jest niskim, czy też wysokim zagrożeniem dla Polski.

Zmiany w rodzaju i treści komunikatów SMS mają na celu dostarczenie bardziej szczegółowych i precyzyjnych informacji. To z kolei ma pomóc mieszkańcom w podjęciu odpowiednich i szybkich decyzji.

Decyzję o nowych alertach RCB podjęto oczywiście z związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, jak i z coraz częstszym atakowaniem przez Rosję terenów Ukrainy położonych przy granicy z Polską.

Pierwsze nowe powiadomienia rozesłano w czwartek, 17 września do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Alert RCB ma trzy nowe wersje

Zmodyfikowane treści powiadomień odzwierciedlają stopień i charakter zagrożenia. Mają one zminimalizować panikę i pomóc mieszkańcom w podjęciu najlepszych decyzji.

W przypadku, gdy rosyjski atak powietrzny przeprowadzany jest na terytorium Ukrainy, a zagrożenie dla naszego kraju jest oceniane jako niskie, streść SMS wygląda następująco:

UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

Gdy zagrożenie ustanie wysyłana jest widomość o następującej treści:

UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.

Z kolei w przypadku, gdy atak na Ukrainę jest zmasowany, dotyczy obwodów przyległych do wschodniej granicy Polski i związany się z wysokim zagrożeniem dla naszego kraju i mieszkańców Polski, wysyłany jest następujący SMS:

UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Zachodnią Ukrainę. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe.

Gdy zagrożenie ustanie mieszkańcy otrzymają następującego SMS-a:

UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.

Gdy sytuacja jest najbardziej niebezpieczna, czyli w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla Polski, a mieszkańcy powinni jak najszybciej podjąć działania służące ich bezpieczeństwu, zostaniemy zaalarmowani SMS-em o następującej treści:

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.

Alerty RCB w Sejmie

Nowe zasady wysyłania alertów RCB przedstawił w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Po wyciągnięciu wniosków z wcześniejszych incydentów, w tym po wlocie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną, MSWiA w porozumieniu z MON podjęło decyzję o wprowadzeniu dodatkowych alertów, z których każdy ma inne znaczenie i wymaga innej reakcji. Wprowadzono alarmy, które mówią o tym, że jest bezpośrednie zagrożenie z powietrza i że jest bardzo możliwe uderzenie z powietrza. Mają one w pierwszej kolejności informować mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny o potrzebie śledzenia komunikatów, które mogą przybrać formę kolejnego SMS-a z RCB lub syreny alarmowej - powiedział Cezary Tomczyk.

Cezary Tomczyk przypomniał też, że modulowany sygnał syren alarmowych, jest sygnałem do ewakuacji, wzywającym do znalezienia bezpiecznego miejsca. Dodał, że każda instytucja, urząd, szkoła czy szpital, powinna posiadać własny plan ewakuacji i procedury reagowania na tego typu zagrożenia oraz przeprowadzać regularne ćwiczenia, aby w sytuacji realnego niebezpieczeństwa wszyscy wiedzieli co zrobić.

Zaznaczył, że personel placówek publicznych i każdy obywatel, powinni być przygotowani na ewentualność konieczności szybkiego i bezpiecznego opuszczenia zagrożonego obszaru.

Sygnał do ukrycia

Jeśli usłyszysz syrenę alarmową, przede wszystkim zachowaj spokój i nie ignoruj sygnału. Zgodnie z Poradnikiem Bezpieczeństwa należy włączyć radio lub telewizor, sprawdzić oficjalne komunikaty i stosować się do przekazywanych zaleceń.

Informacje o zagrożeniu mogą być również przekazywane przez internet, Regionalny System Ostrzegania, Alert RCB, megafony lub bezpośrednio przez służby. Warto także sprawdzić, czy osoby znajdujące się w naszym najbliższym otoczeniu wiedzą o zagrożeniu.

W Polsce obowiązują obecnie dwa podstawowe sygnały alarmowe. Ogłoszenie alarmu oznacza ciągły, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty – jego wysokość zmienia się, co daje charakterystyczne falujące wycie. Odwołanie alarmu to natomiast ciągły, jednostajny dźwięk syreny również przez 3 minuty.

Najważniejsze jest więc nie tylko rozpoznanie samego dźwięku, ale przede wszystkim wysłuchanie komunikatu wyjaśniającego, jakie zagrożenie wystąpiło i jak należy postępować.

Główna grafika wygenerowana przez AI

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