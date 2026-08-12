Wyciekł przełomowy pad do Xboksa z ekranem. Ktoś go wystawił na amerykańskim OLX

W branży gier są dwa rodzaje przecieków: te, które pachną marketingową ustawką, oraz te, które wyglądają jak coś, co naprawdę „spadło z ciężarówki”. Najnowsze zdjęcia prototypowego pada Xbox Elite Series 3 zdecydowanie należą do tej drugiej kategorii. W sieci pojawił się kontroler, który - jeśli faktycznie jest tym, za co go uważa pół Internetu - może być największą zmianą w historii linii Elite od jej debiutu w 2015 r.

I tak, ma ekran. Wbudowany. W padzie.

Prototyp Xbox Elite Controller Series 3

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Zdjęcia, które trafiły na Reddita, przedstawiają urządzenie wyglądające jak pełnoprawny prototyp Elite Series 3. Najbardziej rzuca się w oczy niewielki wyświetlacz umieszczony tuż nad przyciskiem Xbox. Według przecieków ekran ma służyć do przełączania trybów pracy kontrolera, w tym - i tu robi się ciekawie - do łączenia się bezpośrednio z serwerami Xbox Cloud Gaming. Bezpośrednie połączenie oznacza niższe opóźnienia w sterowaniu.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4 Prototyp Xbox Elite Controller Series 3

Elite Series 3 ma też dwa nowe pokrętła na dolnej krawędzi. Dotychczas Elite korzystał z przełączników, które były precyzyjne, ale mało elastyczne. Pokrętła mogą pozwolić na płynne dostosowanie czułości, profili czy oporu triggerów.

Prototyp za 200 dol.

Prototyp Xbox Elite Controller Series 3

Cała sytuacja jest o tyle zabawna, że Redditor twierdzi, iż kupił kontroler za 200 dol. na OfferUp - amerykańskiej platformie ogłoszeniowej. Pad ma oznaczenia „NOT FOR SALE”, placeholderowe numery certyfikacji i nie działa ani przewodowo, ani bezprzewodowo. To prototyp, który nie powinien nigdy trafić w ręce konsumenta.

Mimo to wygląda na w pełni autentyczny. Zdjęcia są spójne z wcześniejszymi przeciekami, a nawet zawierają elementy, które trudno byłoby podrobić - jak ekran wyświetlający wewnętrzny adres URL Microsoftu.

Tom Warren z The Verge twierdzi, że jego źródła potwierdzają premierę Elite Series 3 jeszcze w tym roku. Jeśli tak, to przeciek nie jest przypadkowy. Zbyt wiele elementów się zgadza.

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