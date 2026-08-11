Gry PS5 działają na Steam bez konsoli. Genialny program wkurzy Sony

Asobi: Remote Play to nieoficjalne narzędzie, które pozwala streamować gry z PS5 i PS4 na Steam Decka, Steam Machine oraz dowolną dystrybucję Linuksa. Działa jak zewnętrzny klient Remote Play, ale z twistem: oprócz streamowania lokalnego potrafi korzystać z chmury PlayStation Plus Premium. Oznacza to, że nie musisz mieć fizycznie konsoli PS5, by odpalić część gier na Steam Decku. Wystarczy subskrypcja Premium i sensowne łącze internetowe.

Twórcy chwalą się obsługą pełnego sterowania kontrolerem, co w przypadku Steam Decka oznacza natywne wykorzystanie jego przycisków i gałek. Aplikacja jest w fazie playtestu na Steamie, więc nie jest to jeszcze finalny produkt.

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Już teraz można na nim grać w gry z PC, emulować konsole od PS2 po Switcha, a dzięki Moonlight i GeForce Now streamować tytuły z chmury. Dodanie PlayStation do tego zestawu sprawia, że Deck zaczyna przypominać „konsolę do wszystkiego”.

Asobi: Remote Play

Asobi nie jest oficjalnym narzędziem, ale działa w oparciu o legalne API Remote Play i usługę PS Plus Premium. To oznacza, że PlayStation nie powinno mieć jakiegokolwiek powodu, by w jakiś sposób utrudniać życie użytkownikom Asobi. Z punktu widzenia firmy to i tak płacący klienci, a aplikacja niczego nie usuwa i nie próbuje dorobić na boku. Firma została wręcz wyręczona przez społeczność.

Technologia technologią, ale jak to działa w praktyce?

Na razie trudno mówić o naszych testach, bo Asobi jest w fazie playtestu. Użytkownicy, którzy już mają dostęp, raportują stabilne działanie, choć oczywiście jakość streamingu zależy od łącza. Steam Deck w wersji OLED ma świetny ekran, który potrafi wybaczyć kompresję obrazu, ale nadal nie jest to jakość natywnego 4K z PS5.

Warto też pamiętać, że aplikacja nie obsługuje klawiatury i myszy, więc nie odpalisz w ten sposób gier, które wymagają precyzyjnego sterowania. To nadal doświadczenie „kanapowe”, tylko przeniesione na handhelda.

Asobi nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery - na Steamie widnieje jedynie „coming soon”. Granie na Steam Decku właśnie stało się jeszcze ciekawsze.

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