Wizz Air doleci do mety słynnego szlaku. Nowa trasa z Modlina niebawem

Wizz Air otwiera z Modlina trasę do miasta, do którego od wieków dociera się przede wszystkim pieszo. Od grudnia bezpośrednim samolotem polecimy do Santiago de Compostela, czyli mety słynnego Camino. Dla pielgrzymów najciekawszy będzie jednak lot w przeciwną stronę – już po przejściu ostatnich kilometrów szlaku.

Pierwszy samolot wystartuje już w grudniu

Nowe połączenie ma ruszyć 1 grudnia 2026 r. Rejsy pomiędzy lotniskiem Warszawa-Modlin a Santiago de Compostela będą realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki oraz soboty.

Nie jest to więc trasa pozwalająca latać do Galicji praktycznie w dowolnym terminie, ale taki rozkład powinien wystarczyć zarówno na kilkudniowy wyjazd, jak i zaplanowanie powrotu z dłuższej wędrówki. Dotychczas podróż z Polski do Santiago wymagała przesiadki, na przykład w Amsterdamie, Frankfurcie albo Zurychu. Część podróżnych wybierała też lot do Porto lub Madrytu, a ostatni fragment pokonywała pociągiem czy autobusem. Teraz pasażer wsiądzie w Modlinie i wysiądzie około 10 km od centrum Santiago. Z lotniska Rosalía de Castro do miasta kursuje autobus linii 6A.

Trasa jest kolejnym elementem rozbudowy siatki Wizz Aira na podwarszawskim lotnisku. Jak pisaliśmy w tekście: Wielki powrót Wizz Air na Modlin. Tania linia szykuje nowe trasy, przewoźnik wrócił tam po 13 latach nieobecności i zaczął budować bazę konkurującą z ofertą Ryanaira.

Samolot pomoże przede wszystkim wrócić z Camino

Santiago de Compostela jest metą Drogi św. Jakuba. Camino to cała sieć tras prowadzących z różnych części Hiszpanii, Portugalii i Francji do katedry w Santiago. Jedni idą kilkaset kilometrów z Saint-Jean-Pied-de-Port, inni ruszają z Porto, a część wybiera około 100-kilometrowy odcinek z Sarrii. Przejście odpowiedniej długości trasy pozwala ubiegać się o Compostelę, czyli dokument potwierdzający ukończenie pielgrzymki.

Bezpośredni lot do Santiago nie oznacza więc, że samolot wyręczy piechura. Może za to znacznie ułatwić logistykę. Po przylocie da się dostać autobusem do jednego z popularnych punktów startowych, przejść wybraną drogę i wrócić do miasta. Jeszcze ważniejsza będzie możliwość bezpośredniego powrotu do Polski już po dotarciu pod katedrę. Do tej pory po wielu dniach marszu trzeba było jeszcze dojechać na inne lotnisko albo spędzić kilka godzin na przesiadce. Wizz Air skróci tę drogę do jednego rejsu.

Modlin dostaje kierunek inny, niż typowe wakacje

Santiago samo w sobie nadaje się również na city break. Ma zabytkowe centrum wpisane na listę UNESCO, słynną katedrę i charakterystyczną kuchnię Galicji. Niedaleko znajduje się atlantyckie wybrzeże, znacznie mniej kojarzone z masową turystyką niż Barcelona, Malaga czy Alicante.

To właśnie odróżnia nową trasę od kolejnego połączenia na plażę. Wizz Air celuje jednocześnie w pielgrzymów, turystów zainteresowanych północną Hiszpanią i osoby odwiedzające bliskich.

Dla Modlina to także kolejny dowód, że port powoli wychodzi z wieloletniego uzależnienia od jednego przewoźnika. Lotnisko notuje już mocne wzrosty liczby pasażerów, choć infrastruktura nadal próbuje nadążyć za rozwojem siatki.

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Nowe połączenie nie sprawi oczywiście, że Polacy masowo ruszą pieszo przez Hiszpanię. Może jednak przekonać tych, których dotąd od Camino odstraszała nie sama wędrówka, lecz skomplikowany powrót. Kilkaset kilometrów na nogach to wystarczające wyzwanie. Dobrze, że po dojściu do mety nie trzeba będzie jeszcze walczyć z dwoma przesiadkami.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Fotokon, Shutterstock

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