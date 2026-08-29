Windows będzie otwarty. Zacznie od interfejsu

Proces otwierania WinUI nie był jednorazowym wrzuceniem kodu na GitHuba. Microsoft rozłożył go na cztery etapy, startując w ubiegłym roku. Faza trzecia zakończyła się w maju, a dopięcie ostatniej zajęło ponad trzy miesiące - co pokazuje, że nie było to łatwe zadanie. Nic dziwnego, wszak chodzi o gruntowną przebudowę całego cyklu CI/CD i wewnętrznych narzędzi.

Dziś cały proces - tworzenie gałęzi, pull requesty, code review - odbywa się publicznie. Można obserwować zmiany w czasie rzeczywistym, bez czekania na comiesięczne wpisy na blogu Windowsa.

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Na razie nowe zgłoszenia w repozytorium wrzucają głównie sami pracownicy Microsoftu - firma najpierw sprawdza, czy cały proces działa jak należy, zanim otworzy go szerzej dla społeczności. Ale to tylko kwestia czasu - oficjalnie zapowiedziano, że repozytorium zostanie otwarte na wkład zewnętrzny.

Aż kusi by wrzucić w nagłówek „piekło zamarzło”. Tyle że Windows od dawna już nie walczy z Linuxem. Ma inne problemy

To Windows 11 25H2

Od lat Windows zmaga się z problemem wizualnej niespójności. Użytkownicy znają ten ból: część systemu wygląda jak Windows 11, część jak Windows 10, część jak Windows 7, a część jak Windows XP. WinUI ma to w końcu uporządkować.

Microsoft oficjalnie potwierdził, że WinUI będzie głównym frameworkiem dla aplikacji na Windowsa 11, a firma chce wrócić do „100 proc. natywnych” doświadczeń - przynajmniej w przypadku aplikacji systemowych.

To również Windows 11 25H2

To oznacza, że w przyszłości WinUI może trafić wszędzie: do Ustawień, Eksploratora plików, Centrum powiadomień, a nawet do starych okien dialogowych, które pamiętają jeszcze czasy Windowsa Vista. Już teraz Microsoft testuje nowy panel właściwości plików napisany w WinUI.

Co z tego ma zwykły użytkownik?

Choć temat brzmi bardzo „dewelopersko” to konsekwencje są jak najbardziej konsumenckie.

Jeśli Microsoft faktycznie przeniesie większość systemu na WinUI to Windows 11 może w końcu wyglądać jak jeden spójny produkt, a nie jak patchwork złożony z pięciu epok projektowania. Otwartość kodu oznacza, że deweloperzy mogą szybciej reagować na błędy, zgłaszać poprawki, a nawet proponować nowe funkcje. To może przełożyć się na lepsze aplikacje w Microsoft Store i poza nim. Microsoft przez lata eksperymentował z aplikacjami webowymi, co często kończyło się wolniejszym działaniem i gorszą integracją z systemem. Teraz firma deklaruje, że „natywność” wraca do łask.

Dla firm tworzących oprogramowanie - zwłaszcza B2B - to ogromna zmiana. Pełna transparentność kodu eliminuje bariery informacyjne, pozwala przewidywać kierunek rozwoju platformy i lepiej planować własne produkty. Architekci oprogramowania zyskują wgląd w mechanizmy rozwiązywania błędów i projektowania komponentów UI.

Czy to koniec problemów Windowsa?

Nie. Ale to bardzo dobry krok.

WinUI wciąż jest daleko od pełnego pokrycia systemu. Wiele elementów Windowsa nadal korzysta z Win32, XAML lub własnych, archaicznych bibliotek. Migracja będzie długa i bolesna - jak każda próba modernizacji systemu, który ma 30 lat historii. Ale pierwszy raz od dawna widać, że Microsoft nie tylko mówi o zmianach, ale faktycznie je wdraża. I robi to publicznie, na oczach społeczności, zamiast za zamkniętymi drzwiami. A dla użytkowników - tych zwykłych i tych bardziej technicznych - to po prostu dobra wiadomość. W końcu.

*Grafika otwierająca wygenerowana za pomocą AI

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