Google szykuje Androida na RAMagedon. Twój telefon skorzysta

Google zapowiada największe od lat porządki w jakości aplikacji na Androida. Chodzi o twarde wymagania, które mają zmusić twórców do oszczędniejszego gospodarowania pamięcią oraz do uproszczenia procesu logowania na nowych urządzeniach. W skrócie: Android chce, żeby aplikacje działały szybciej, zużywały mniej RAM-u i nie zamieniały migracji na nowy telefon w drogę przez mękę.

Google wprowadza konkretne progi, konkretne narzędzia i konkretne konsekwencje. A to oznacza, że deweloperzy będą musieli się dostosować - albo ich aplikacje zaczną spadać w rankingach jakości.

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Android 17 wprowadził limity pamięci. Teraz Google Play zaczyna je egzekwować

Android 17 zmienił sposób, w jaki system zarządza pamięcią. Zamiast traktować RAM jako zasób, który aplikacje mogą „pożyczać” bez większych konsekwencji, system wprowadził konserwatywne limity pamięci zależne od klasy urządzenia. Telefony z 4 GB RAM mają inne progi niż te z 12 GB, ale zasada jest wspólna: aplikacja nie może bezkarnie rosnąć w tle.

Google podkreśla, że to odpowiedź na realny problem rynku. Wbrew pozorom, w bieżącym roku nie obserwujemy masowego wzrostu pamięci w telefonach - wiele modeli wciąż oferuje 6-8 GB RAM, a producenci niechętnie zwiększają tę wartość, bo koszty komponentów poszły w górę. Jednocześnie aplikacje stają się coraz cięższe, a użytkownicy oczekują płynności.

Android 17 wprowadził więc limity. Teraz Google Play zaczyna je egzekwować.

Nowe wymagania jakościowe: trzy obszary, które Google będzie oceniać

Google Play wprowadza dwa nowe progi jakościowe, a pierwszy z nich dotyczy pamięci. Aplikacje będą oceniane w trzech kategoriach:

Dynamiczne użycie pamięci (Anonymous RSS + swap)

To prywatna pamięć aplikacji - zarówno ta aktywna, jak i skompresowana. Google będzie ją mierzyć w różnych stanach: w tle, w użyciu, w cache. Jeśli aplikacja przekracza rozsądne limity to system zacznie ją agresywnie ograniczać.

Użycie pamięci przez bitmapy

Bitmapy nie mogą zalegać w pamięci, gdy aplikacja nie jest widoczna. Koniec z trzymaniem gigantycznych grafik w tle na wszelki wypadek. To jeden z najczęstszych powodów puchnięcia aplikacji.

Optymalizacja kodu (DEX)

Google wymaga minimum 25 proc. pokrycia shrinkowaniem, optymalizacją i obfuskacją przy użyciu R8 lub podobnego narzędzia. To ważne - zoptymalizowany kod startuje szybciej, zużywa mniej pamięci i generuje mniej ANR-ów (zawieszeń aplikacji). Google podaje przykład: bank Monzo po poprawie konfiguracji R8 skrócił czas cold startu o 30 proc. i zmniejszył liczbę ANR-ów o 35 proc.

Play Console dostaje nowe narzędzia diagnostyczne

Żeby deweloperzy nie działali po omacku, Google dodaje do Play Console nowe metryki. Będzie można sprawdzić:

jak aplikacja zachowuje się pod względem pamięci na różnych klasach urządzeń,

czy bitmapy są poprawnie zwalniane,

czy kod jest odpowiednio zoptymalizowany.

To ma pomóc twórcom reagować zanim użytkownicy zaczną wystawiać jedynki w recenzjach.

Druga duża zmiana: bezpieczny i spójny onboarding na nowych urządzeniach

Google chce też ujednolicić proces logowania na nowym telefonie. Wprowadza standard, który ma sprawić, że aplikacje będą:

bezpieczniej przechowywać dane logowania,

poprawnie odtwarzać sesję po migracji,

nie wymagać od użytkownika przeklikiwania się przez dziesiątki ekranów.

System zaczyna stawiać granice, a Google Play - egzekwować konsekwencje

Bo jeśli mamy żyć w świecie, w którym telefony kosztują 4-6 tys. zł, a RAM wcale nie rośnie w nieskończoność, to naprawdę nie ma powodu, żeby aplikacja pogodowa zajmowała tyle pamięci, co gra AAA. Można więc powiedzieć, że Android dorasta, ale nie w sensie marketingowym - raczej w sensie zwykłej, technicznej higieny. Mniej śmieci w pamięci, mniej chaosu przy migracji na nowy telefon, mniej aplikacji, które zachowują się jak nieproszeni goście na imprezie i nie wiedzą, kiedy wyjść.

Jeśli te zmiany faktycznie wejdą w życie tak, jak Google je opisuje, to użytkownicy zauważą różnicę nie w efektownych animacjach, tylko w czymś dużo ważniejszym: w tym, że telefon po prostu działa. A to, paradoksalnie, jest dziś jedna z najbardziej niedocenianych innowacji.

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