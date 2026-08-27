Wielkie ćwiczenia w całej Polsce. Weź w nich udział

W najbliższą sobotę, 29 sierpnia i niedzielę 30 sierpnia, w całej Polsce odbędzie się Krajowy Trening Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W niemal 1400 punktach mieszkańcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić, czy wiedzą, jak zachować się po usłyszeniu syreny alarmowej, gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji.

To nie będzie kolejne wydarzenie, podczas którego wystarczy posłuchać wykładu. Organizatorzy chcą przede wszystkim przećwiczyć z mieszkańcami konkretne zachowania. Chodzi o to, aby w sytuacji zagrożenia nie tracić czasu na zastanawianie się, co właściwie oznacza alarm i gdzie znaleźć potwierdzone informacje.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

Syrena alarmowa to dopiero początek

Jednym z najważniejszych elementów treningu będzie nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych. Wbrew pozorom dźwięk syreny nie zawsze oznacza alarm skierowany do całej ludności. Syreny wykorzystywane przez Ochotnicze Straże Pożarne mogą służyć również do zwoływania strażaków i nie należy automatycznie traktować ich jako komunikatu o zagrożeniu dla mieszkańców.

Podczas spotkań eksperci pokażą, jak rozróżniać poszczególne sygnały i co zrobić po ich usłyszeniu. To istotne, ponieważ w rzeczywistej sytuacji kryzysowej pierwszą reakcją nie powinno być szukanie informacji w przypadkowych postach publikowanych w mediach społecznościowych.

Najpierw alarm, potem oficjalny komunikat

Organizatorzy treningu zwracają szczególną uwagę na problem dezinformacji. W sytuacji zagrożenia w internecie mogą bardzo szybko pojawić się niepotwierdzone informacje, fałszywe ostrzeżenia albo wiadomości wyrwane z kontekstu. Dlatego uczestnicy będą uczyć się, gdzie sprawdzać komunikaty i jak oceniać ich wiarygodność.

Podstawowymi źródłami informacji pozostają między innymi Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania, oficjalne strony administracji oraz komunikaty służb. Zasada jest prosta: po usłyszeniu alarmu należy najpierw rozpoznać sygnał, następnie sprawdzić oficjalny komunikat i dopiero na tej podstawie zdecydować, co robić.

W sytuacji zagrożenia liczy się szybka reakcja służb, ale też wiedza i umiejętności praktyczne każdego z nas. Chcemy, żeby mieszkańcy Polski wiedzieli, co zrobić, gdy usłyszą syrenę alarmową, gdzie mają szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim praktyczna nauka, prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Zachęcam wszystkich, aby w sobotę odwiedzili najbliższy punkt Akademii OLiOC i przećwiczyli trzy kroki do bezpieczeństwa - powiedziała Magdalena Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gdzie się schować, gdy sytuacja naprawdę tego wymaga?

Kolejnym elementem treningu będzie sprawdzanie miejsc, w których można znaleźć ochronę podczas zagrożenia. Przydatnym narzędziem jest aplikacja Gdzie się ukryć, która pozwala wyszukać na mapie najbliższe Punkty Schronienia i wyznaczyć trasę dotarcia do wybranego miejsca.

Według danych MSWiA aplikacja obejmuje już ponad 83 tys. miejsc doraźnego schronienia, które mogą zapewnić ochronę blisko 24 mln osób. Co ważne, nie jest to jednak baza schronów o najwyższej kategorii ochronnej. Narzędzie wskazuje przede wszystkim istniejące obiekty, które mogą zapewnić mieszkańcom tymczasową ochronę. Aplikacja może działać również offline, jeżeli wcześniej pobierzemy odpowiednie dane.

Warto więc sprawdzić takie informacje wcześniej. W sytuacji kryzysowej może nie być czasu na szukanie odpowiedniej aplikacji, zastanawianie się, gdzie znajduje się najbliższe bezpieczne miejsce czy dopiero wtedy pobieranie potrzebnych danych.

Plecak ewakuacyjny może okazać się ważniejszy, niż się wydaje

Podczas Krajowego Treningu Reagowania będzie również mowa o plecaku ewakuacyjnym. Nie chodzi przy tym o przygotowanie jednego identycznego zestawu dla każdego członka rodziny. Jego zawartość powinna zależeć od wieku, stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb.

W takim plecaku powinny znaleźć się przede wszystkim rzeczy potrzebne do przetrwania pierwszego okresu po opuszczeniu domu. Warto pomyśleć o wodzie, podstawowej żywności, lekach przyjmowanych na stałe, apteczce, dokumentach, źródle światła, podstawowych środkach higienicznych, ubraniu dostosowanym do pogody oraz powerbanku lub innym sposobie zapewnienia dostępu do energii dla telefonu.

Najczęstszym błędem jest przygotowanie plecaka tak, jakby miał służyć przez wiele tygodni. Tymczasem jego zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie sprawnego opuszczenia domu i poradzenia sobie z pierwszym okresem po ewakuacji. Równie ważne jest regularne sprawdzanie zawartości, zwłaszcza terminów ważności leków i żywności oraz stanu baterii.

Warszawa będzie głównym punktem treningu

Centralne wydarzenie odbędzie się w Warszawie na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Punkt będzie dostępny dla mieszkańców 29 sierpnia od godz. 10 do 16.

Na miejscu Państwowa Straż Pożarna przygotuje kilka stref poświęconych między innymi alarmowaniu i ostrzeganiu, dezinformacji, przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego oraz zasadom ewakuacji i korzystania z miejsc schronienia. Swoją część przygotuje również Urząd m.st. Warszawy, który pokaże praktyczne wykorzystanie miejskiego systemu 19 115.

Nie trzeba jednak jechać do stolicy, aby wziąć udział w treningu. Punkty Akademii OLiOC powstaną w całej Polsce. Będą działały między innymi przy remizach OSP, w bibliotekach, domach kultury, centrach miejscowości oraz innych lokalnych miejscach, w których mieszkańcy mogą łatwo dotrzeć na wydarzenie.

Gdzie znaleźć punkt najbliżej domu?

Dokładne lokalizacje i godziny działania poszczególnych punktów są publikowane przez urzędy wojewódzkie, samorządy i lokalne służby. Warto więc sprawdzić stronę internetową swojej gminy oraz właściwego urzędu wojewódzkiego przed wyjściem z domu. Niżej publikujemy przykładowe miejsca dla każdego województwa.

Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy ani wcześniejszego przygotowania. Cała idea treningu polega właśnie na tym, aby podstawowe zasady bezpieczeństwa przećwiczyć zanim pojawi się sytuacja, w której trzeba będzie zastosować je naprawdę.

Krajowy trening reagowania Akademii OLiOC - sprawdź najbliższy punkt i przećwicz trzy kroki do bezpieczeństwa:

Małopolskie – Punkt treningowy, Rynek Główny w Krakowie, godz. 10.00–16.00.

– Punkt treningowy, Rynek Główny w Krakowie, godz. 10.00–16.00. Lubuskie – Dożynki Powiatowo-Gminne w Dobrosułowie, plac przy świetlicy wiejskiej w Dobrosułowie 58, gmina Bytnica, powiat krośnieński, godz. 14.00–16.00.

– Dożynki Powiatowo-Gminne w Dobrosułowie, plac przy świetlicy wiejskiej w Dobrosułowie 58, gmina Bytnica, powiat krośnieński, godz. 14.00–16.00. Zachodniopomorskie – Dożynki gminne, park Jana Pawła II w Pyrzycach, godz. 15.00–18.00.

– Dożynki gminne, park Jana Pawła II w Pyrzycach, godz. 15.00–18.00. Łódzkie – Dożynki z Województwem Łódzkim, teren rekreacyjno-sportowy w Czarnożyłach 17D, 98-310, godz. 14.00–18.00.

– Dożynki z Województwem Łódzkim, teren rekreacyjno-sportowy w Czarnożyłach 17D, 98-310, godz. 14.00–18.00. Podlaskie – Podlaskie Śniadanie Mistrzów, Ogrody Pałacu Branickich w Białymstoku, godz. 10.00–16.00.

– Podlaskie Śniadanie Mistrzów, Ogrody Pałacu Branickich w Białymstoku, godz. 10.00–16.00. Wielkopolskie – Dożynki Gminne w Stawnicy, gmina Złotów, teren przy sali wiejskiej, Stawnica 7c, 77-400 Stawnica, godz. 15.00–18.30.

– Dożynki Gminne w Stawnicy, gmina Złotów, teren przy sali wiejskiej, Stawnica 7c, 77-400 Stawnica, godz. 15.00–18.30. Opolskie – Dożynki Powiatowo-Gminne w Moszczance, boisko sportowe, Moszczanka 39A, godz. 10.00–16.00.

– Dożynki Powiatowo-Gminne w Moszczance, boisko sportowe, Moszczanka 39A, godz. 10.00–16.00. Dolnośląskie – Dożynki Powiatowo-Gminne, Kraszów, boisko sportowe, powiat oleśnicki, godz. 14.00–20.00.

– Dożynki Powiatowo-Gminne, Kraszów, boisko sportowe, powiat oleśnicki, godz. 14.00–20.00. Warmińsko-Mazurskie – Lato z Radiem i TVP, Gołdap, Promenada Zdrojowa, godz. 12.00–18.00.

– Lato z Radiem i TVP, Gołdap, Promenada Zdrojowa, godz. 12.00–18.00. Lubelskie – 29 sierpnia – Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej, boisko przy Zespole Szkół nr 13, ul. Jantarowa 17, 20-582 Lublin, godz. 10.00–15.00. 30 sierpnia – Dożynki Powiatowo-Gminne, boisko przy OSP, Wola Przybysławska, 21-080 Garbów, godz. 11.00–16.00.

– 29 sierpnia – Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej, boisko przy Zespole Szkół nr 13, ul. Jantarowa 17, 20-582 Lublin, godz. 10.00–15.00. 30 sierpnia – Dożynki Powiatowo-Gminne, boisko przy OSP, Wola Przybysławska, 21-080 Garbów, godz. 11.00–16.00. Śląskie – III Festiwal Ratowania Życia, Rynek w Katowicach, godz. 11.00–14.00.

– III Festiwal Ratowania Życia, Rynek w Katowicach, godz. 11.00–14.00. Pomorskie – Stare Miasto, bulwar przy Szkole Łacińskiej, ul. Stare Miasto 42, 82-200 Malbork, godz. 10.00–16.00.

– Stare Miasto, bulwar przy Szkole Łacińskiej, ul. Stare Miasto 42, 82-200 Malbork, godz. 10.00–16.00. Mazowieckie – Centralny Krajowy Trening Reagowania, Plac Centralny w Warszawie (przy Pałacu Kultury i Nauki), godz. 10.00–16.00.

– Centralny Krajowy Trening Reagowania, Plac Centralny w Warszawie (przy Pałacu Kultury i Nauki), godz. 10.00–16.00. Kujawsko-Pomorskie – Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, za budynkiem wielofunkcyjnym w Brzozie, ul. Przemysłowa 1B, godz. 14.00–18.30.

– Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, za budynkiem wielofunkcyjnym w Brzozie, ul. Przemysłowa 1B, godz. 14.00–18.30. Podkarpackie – przed budynkiem PUW, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów, godz. 10.00–16.00.

– przed budynkiem PUW, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów, godz. 10.00–16.00. Świętokrzyskie – Park przy ruinach zamku w Rytwianach, Rytwiany, godz. 15.00-18.00

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