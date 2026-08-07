Odpalasz komputer i odbierasz grę za darmo. 50 zł zostaje w kieszeni

Często słyszę opinie, że starsze gry są znacznie lepsze niż te, które wydaje się dzisiaj. Coś w tym jest, więc czasami warto odświeżyć produkcje mające na karku więcej niż 10 lat. Szczególnie jeśli są udostępniane graczom za darmo. Tak jak jest teraz w przypadku Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier.

Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier dostępne do odebrania za darmo

Ubisoft odpowiadający za serię gier Tom Clancy’s postanowił wykonać ukłon w stronę graczy i udostępnić jedną ze swoich produkcji całkowicie za darmo. Mowa o Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, którą gracze na PC mogą odebrać za pośrednictwem platformy Ubisoft Connect bez żadnych opłat.

Tytuł poza promocjami standardowo kosztuje 54,90 zł, a więc można trochę oszczędzić, nie wydając na dostęp ani jednej złotówki. Wystarczy wejść na stronę internetową Ubisoftu, znaleźć kafelek dotyczący omawianej części, kliknąć "Kup teraz" i przypisać grę do konta. Można też zajrzeć do aplikacji Ubisoft Connect lub na dedykowaną stronę internetową promocji. Potrzebne będzie tylko proste zalogowanie się na konto.

Skąd taka okazja? Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier nie należy do najnowszych gier. To stosunkowo stara produkcja licząca ponad 14 lat na karku — została wydana w 2012 r. na PC oraz konsole dwóch generacji wstecz: PlayStation 3 oraz Xbox 360.

Ubisoft udostępnia za darmo standardową wersję gry obejmującą podstawową zawartość. Opis produkcji prezentuje się następująco:

Gra Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier pozwala ci dołączyć do elitarnej grupy doskonale wyszkolonych, bezlitosnych żołnierzy wojsk specjalnych. Uzbrojony po zęby w najnowocześniejszą technologię oddział Ghost Recon wyruszy razem z tobą na najbardziej niebezpieczne pola walki na świecie, by likwidować najwyższej wagi cele.

Haczyk w tej promocji jest taki, że od ponad roku serwery gry nie działają. Oznacza to, że opcje sieciowe, w tym rozgrywka w trybie kooperacji z innymi graczami, nie są dostępne. Trzeba będzie zatem ograniczyć się do samodzielnej gry. Kampania w tej części nie należy do najdłuższych: według serwisu How Long to Beat główna historia oraz wybrane poboczne zadania zajmują ok. 13 godz.

Darmowy dostęp do Ghost Recon Future Soldier można uzyskać do następnego czwartku, 13 sierpnia 2026 r.

Czytaj też:

Ładowanie...