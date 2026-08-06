Mamy już idealną konsolę do Minecrafta. Nie jest to Xbox

Minecraft na Nintendo Switch 2 pojawi się 27 października - i choć to data ważna sama w sobie, to tak naprawdę dopiero początek ciekawych informacji. Bo o ile „Minecraft wychodzi na nową konsolę Nintendo” brzmi jak oczywistość, o tyle szczegóły pokazują, że tym razem nie chodzi tylko o prosty port. Mojang i Nintendo szykują coś, co ma realnie wykorzystać moc nowej platformy.

Vibrant Visuals - czyli Minecraft, który wygląda jak nowa gra

Minecraft na Switch 2

Najważniejsza nowość to Vibrant Visuals, domyślny tryb graficzny na Switchu 2. W praktyce oznacza to ulepszone oświetlenie, cienie, bardziej nasycone kolory i ogólnie „żywszy” świat. Nie jest to pełne ray tracingowe szaleństwo, ale wreszcie dostajemy coś więcej niż klasyczne, płaskie shadery.

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Vibrant Visuals działa nie tylko w podstawowej grze, ale również w dużej części zawartości z Marketplace. To ważne, bo Minecraft na Switchu 1 często wyglądał jak wersja mobilna - teraz ma szansę wreszcie dogonić edycje z mocniejszych platform.

Są jednak ograniczenia. Mojang uczciwie zaznacza, że tryb nie będzie dostępny w niektórych typach rozgrywki, m.in. w split-screenie. Trudno się dziwić - podwójne renderowanie to zawsze największy wróg efektów graficznych, a Switch 2, choć mocniejszy, nadal nie jest konsolą klasy PS5.

Mario wraca do Minecrafta w odświeżonej wersji

Ekskluzywny dla Nintendo Super Mario Mash-Up Pack również doczeka się aktualizacji. To jeden z najbardziej lubianych dodatków w historii Minecrafta. Teraz, dzięki Vibrant Visuals, ma wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. To dobry ruch, bo pakiet był już nieco archaiczny wizualnie. Wersja na Switch 2 może być pierwszą, która faktycznie odda klimat Mario w bardziej współczesnej oprawie.

Co z dotychczasowymi graczami? Jest dobra wiadomość

Minecraft na Switch 2

Jeśli masz Minecrafta na pierwszym Switchu to nie musisz kupować gry od nowa. Mojang zapowiada cyfrową ścieżkę aktualizacji. Szczegóły dopiero poznamy, ale wygląda na to, że będzie to coś w rodzaju płatnego lub bezpłatnego upgrade’u - podobnie jak w przypadku przejścia z PS4 na PS5 w niektórych grach.

Najważniejsze: światy będzie można przenieść. To kluczowa informacja, bo wielu graczy ma na Switchu wieloletnie save’y, których nie chcą porzucać. Migracja światów oznacza, że Switch 2 nie zacznie od zera, tylko płynnie przejmie dotychczasową społeczność.

Mojang zapowiada, że więcej szczegółów poznamy w najbliższych tygodniach. Najpewniej dowiemy się, jak dokładnie działa upgrade i czy pojawią się dodatkowe funkcje wykorzystujące możliwości Switcha 2 - np. lepsza integracja z kontrolerami, haptyką czy funkcjami sieciowymi. Czekam niecierpliwie.

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