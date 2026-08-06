Lenovo popsuje ci konsolę. I każe sobie za to zapłacić gruby hajs

Lenovo Legion Go to jeden z najciekawszych handheldów na rynku. Sprzęt, który miał być odpowiedzią na Steam Decka i ROG Ally, przyciągał uwagę dużym ekranem, odpinanymi kontrolerami i całkiem sensowną wydajnością. Niestety najnowsze doniesienia pokazują, że Legion Go ma teraz na głowie kryzys, który może zaboleć nie tylko użytkowników, ale i reputację producenta. Chodzi o aktualizację BIOS-u oznaczoną jako N3CN42WW, która - jak donoszą użytkownicy- potrafi uceglić urządzenie.

Użytkownik instaluje aktualizację BIOS-u, restartuje urządzenie… i nic. Ekran pozostaje czarny, sprzęt nie reaguje, a Legion Go zamienia się w nieprzyjemnie drogą ozdobę biurka. Według relacji społeczności sytuacja nie jest jednostkowa. Wystarczająco dużo osób zgłosiło problem, by na forach i Discordach pojawiły się ostrzeżenia: nie instalować aktualizacji N3CN42WW.

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I tu zaczyna się druga część dramatu. Wielu posiadaczy Legion Go odkryło, że ich urządzenia są już po gwarancji. A naprawa BIOS-u w takim przypadku nie jest ani szybka, ani tania. Koszt może wynosić kilkaset dolarów - w przeliczeniu na polskie realia mówimy o kwotach, które potrafią przekroczyć 1000 zł. Za naprawę błędu, który powstał po oficjalnej aktualizacji producenta.

Użytkownicy czują się oszukani, bo wykonali czynność zalecaną przez producenta, a mimo to zostali z kosztownym problemem. Lenovo na razie nie wydało szerokiego komunikatu, ale społeczność oczekuje, że firma przynajmniej pokryje koszty napraw urządzeń, które zostały uszkodzone przez wadliwy update.

Dlaczego BIOS w handheldzie to tak delikatna sprawa?

Lenovo Legion Go

W klasycznym PC aktualizacja BIOS-u jest operacją ryzykowną, ale zwykle da się z niej wyjść obronną ręką. W desktopach i laptopach istnieją mechanizmy odzyskiwania, tryby awaryjne, a w najgorszym przypadku można wymienić kość BIOS-u lub skorzystać z usług serwisu, który ma dostęp do odpowiednich narzędzi.

Handheldy to zupełnie inna historia. To urządzenia bardziej zamknięte, z mniejszą liczbą ścieżek ratunkowych. Jeśli BIOS padnie to użytkownik nie ma jak „zbootować z USB”, nie ma jak wejść w recovery, nie ma jak podpiąć się do płyty głównej bez rozkręcania całego urządzenia.

Lenovo Legion Go od początku miał trudne zadanie. Konkurował z urządzeniami, które miały albo ogromne wsparcie społeczności (Steam Deck), albo były mocno dopracowane pod kątem wydajności i ergonomii (ROG Ally). Legion Go wyróżniał się pomysłami - ogromny ekran, odpinane kontrolery, tryb „myszki” - ale też miał swoje wady: przeciętną kulturę pracy, problemy z oprogramowaniem i nieco chaotyczne aktualizacje.

W takim kontekście wpadka z BIOS-em jest wyjątkowo bolesna. Handheldy to segment, w którym zaufanie użytkowników jest kluczowe. Jeśli urządzenie potrafi się zepsuć po oficjalnej aktualizacji to trudno oczekiwać, że społeczność będzie chętnie instalować kolejne.

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