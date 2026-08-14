Musk jednak znalazł Polskę na mapie. Wystarczyło pogrozić zakręceniem kurka z kasą

Polska ponownie znajdzie się na liście państw należących do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. O decyzji poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który dzień wcześniej domagał się od SpaceX przywrócenia polskim klientom takich samych zasad korzystania z usługi, jakie obowiązują użytkowników z innych państw Europy.

Starlink cofa kontrowersyjną zmianę. Polska liczona jak pozostałe państwa europejskie

"SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich" - napisał Gawkowski w czwartek wieczorem na platformie X. Jak przekazał, otrzymał od firmy jasną deklarację, zgodnie z którą Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam.

Minister zaznaczył również, że polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami. Teraz oczekuje od SpaceX szybkiego wdrożenia zapowiedzianej zmiany oraz poinformowania o niej użytkowników.

Jeszcze we wtorek sytuacja wyglądała zupełnie inaczej

Media zwróciły uwagę, że Polska nie znalazła się na liście państw tworzących wspólny europejski region Starlink Roam. W zestawieniu wciąż znajdowały się nie tylko państwa Europy zachodniej, ale przede wszystkim nasi sąsiedzi m.in. Niemcy, Czechy, Słowacja czy Litwa, co dodatkowo wzbudziło wątpliwości co do powodów i zasadności tej zmiany.

Brak Polski na liście miał znaczenie dla osób korzystających z terminali Starlinka podczas zagranicznych podróży. Państwa należące do jednego regionu są traktowane jako wspólny obszar, dlatego przemieszczanie się pomiędzy nimi nie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami przewidzianymi dla podróży międzynarodowych.

Polscy użytkownicy mieli natomiast zostać potraktowani inaczej. Od 17 sierpnia korzystanie ze Starlink Roam podczas wyjazdu poza Polskę miało wiązać się z dodatkowymi formalnościami, w tym zgłoszeniem podróży oraz weryfikacją dokumentów.

Teraz jednak SpaceX deklaruje, że Polska zostanie dopisana do europejskiego regionu. Dla użytkowników Starlink Roam oznacza to zachowanie takich samych zasad podróżowania po Europie, jakie mają klienci z pozostałych państw objętych wspólnym obszarem.

Krzysztof Gawkowski interweniował w SpaceX

Minister cyfryzacji nie zamierzał pozostawić decyzji SpaceX bez reakcji. W środę zwrócił się do firmy o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów. - Jeżeli powodem są 'lokalne wymogi regulacyjne', oczekuję wskazania konkretnych przepisów. Ogólne tłumaczenia nie wystarczą" - powiedział Gawkowski.

Wicepremier podkreślał, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii, a polscy klienci nie powinni być traktowani gorzej niż użytkownicy Starlinka w innych państwach Europy. Interwencję uzasadniał również koniecznością reagowania na nierówne traktowanie klientów.

W sprawę zaangażował się także Radosław Sikorski

Do Elona Muska zwrócił się również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ zaapelował do właściciela SpaceX o zaprzestanie dyskryminowania polskich użytkowników Starlinka. Sikorski ostrzegł przy tym, że w przypadku braku zmiany stanowiska Polska może ponownie przeanalizować wydatki na usługi należącej do Muska firmy. Chodzi o około 50 mln dolarów rocznie.

Hej,@elonmusk, wielkoludzie, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlink, bo inaczej możemy ponownie rozważyć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi - pisał Sikorski.

Użycie słowa "wielkolud" ("big man") to uszczypliwość nawiązująca do przebiegu awantury pomiędzy Muskiem a Sikorskim w ubiegłym roku.

Wcześniej do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk. Jak informował Onet, szef rządu wskazywał, że sytuacja jest analizowana po stronie amerykańskiej i liczył na jej szybkie wyjaśnienie. Gawkowski mówił natomiast w programie Onet Rano, że Polska może w każdej chwili wyłączyć platformę X. Jego stanowisko było związane z reakcją na sposób, w jaki SpaceX potraktowało polskich klientów.

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