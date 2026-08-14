Instagram zmienia logo. Internet kpi, że przy okazji zmienił też nazwę

W ostatnich latach Instagram przeszedł długą drogę od prostej aplikacji do publikowania kwadratowych zdjęć z filtrami retro do potężnej platformy multimedialnej opartej głównie na wideo. Najważniejszymi krokami w tej ewolucji było wprowadzenie relacji (czyli Stories), a następnie rolek, które powstały jako bezpośrednia odpowiedź na rosnącą popularność TikToka.

Klasyczny chronologiczny feed został zastąpiony przez zaawansowany algorytm rekomendacji, który promuje treści od nieobserwowanych twórców i stawia na dynamiczne, krótkie materiały.

Przez cały ten czas serwis sukcesywnie odświeżał swój interfejs i paletę barw, starając się łączyć minimalizm z funkcjonalnością aplikacji do wszystkiego.

Instagram zmienia kultowy napis po 10 latach

Szef platformy, Adam Mosseri, ogłosił pierwszą od dekady istotną zmianę w typografii Instagrama. Nowy projekt dotyczy głównego napisu, który wyświetla się na samej górze interfejsu. Dotychczasowy, w pełni odręczny krój pisma, znany użytkownikom od 2016 r., zastąpiono hybrydą łączącą elementy pisanego z prostym drukiem.

Władze serwisu tłumaczą ten krok chęcią unowocześnienia wizerunku. Według oficjalnych komunikatów odświeżony logotyp ma być bardziej przejrzysty, lżejszy i lepiej dopasowany do współczesnych standardów wizualnych, przy zachowaniu nawiązania do tradycji marki. Sama ikona aplikacji - charakterystyczny, gradientowy aparat - pozostała bez zmian.

Teraz to… Instagzam?

Reakcja odbiorców okazała się jednak daleka od jednolitego entuzjazmu. Użytkownicy szybko zwrócili uwagę na specyficzny kształt nowo zaprojektowanych liter. Nietypowe połączenie stylu odręcznego z drukowanym sprawiło, że napis stał się dla wielu osób trudny do odczytania na pierwszy rzut oka.

Najwięcej emocji i żartów wzbudziła litera r, która w nowym kroju przypomina połączenie liter g oraz z. W sieci natychmiast zrodziła się fala komentarzy, w których internauci ochrzcili odświeżoną aplikację nazwą Instagzam.

Dla wielu komentujących liternictwo wygląda nienaturalnie i wprowadza zbędne zamieszanie w jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na świecie.

Wnioski?

Dyskusja błyskawicznie przeniosła się na inne platformy, w tym na serwis Threads, gdzie Mosseri osobiście postanowił zapytać społeczność o wrażenia. Poza żartami z Instagzamu pojawiła się spora fala nostalgii za starym napisem, z którym użytkownicy zżyli się przez ostatnie dziesięć lat. Część odbiorców otwarcie podważa sens jakichkolwiek poprawek w elemencie, który świetnie działał.

Przedstawiciele Mety uspokajają z kolei, że nowa tożsamość wizualna ma elastyczny charakter i będzie ewoluować razem ze społecznością:

wdrożenie odświeżonego znaku nie nastąpi z dnia na dzień u każdego użytkownika,

aktualizacja będzie pojawiać się stopniowo na całym świecie do końca roku i w kolejnych miesiącach,

firma zamierza obserwować reakcje i dopasowywać elementy graficzne do potrzeb rynku.

Niezależnie od intencji projektantów, premiera nowego znaku graficznego dobitnie pokazuje, jak ryzykowna bywa ingerencja w kultowe detale.

Zamiast gładkiego przejścia na nowoczesny styl, odświeżenie zapisało się w pamięci internautów przede wszystkim jako narodziny Instagzamu.

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