Ustawienia Androida, które zmieniam po zakupie. Żeby był bezpieczny i prywatny

Konfiguracja nowego urządzenia wymaga poświęcenia uwagi ze strony użytkownika. Osobiście każdemu polecam zmienić ustawienia baterii, tak aby akumulator w telefonie mógł działać długimi latami. Kwestie prywatności i bezpieczeństwa to sprawa indywidualna i w dużej mierze zależą od tego, w jaki sposób korzystamy z urządzenia. Sam jednak wykonuję kilka kroków na każdym urządzeniu.

1. Zmieniam ustawienia ekranu blokady

Ekran blokady to główne zabezpieczenie naszego telefonu przed innymi osobami. Aby przez niego przejść, wymaga się stosowania hasła, odcisku palca bądź skanu twarzy. Jednak proste ustawienie hasła czasami nie wystarcza. Dlatego zmieniam trzy kwestie:

ukrywam treści powiadomień - na ekranie blokady pokazuje się tylko, że dana aplikacja wysłała komunikat;

blokuję możliwość wykonywania akcji w centrum szybkich ustawień bez odblokowania;

wymagam odblokowania urządzenia do płatności zbliżeniowych.

Ta pierwsza opcja sprawia, że jeśli dostaniemy powiadomienie (wiadomość z komunikatora internetowego, komunikaty z banku czy jednorazowe kody SMS 2FA), na ekranie blokady nie pojawi się pełna treść. Zamiast tego widzimy, że czeka na nas komunikat z ikoną danej aplikacji lub usługi. Dopóki nie odblokujemy telefonu odciskiem palca lub hasłem, nie odczytamy ich treści.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ na ekranie blokady tak naprawdę każdy może czytać nasze wiadomości, nawet jeśli fizycznie nie jest w stanie dostać się do telefonu.

Druga sprawa to ograniczenie centrum sterowania na blokadzie ekranu. W wielu telefonach domyślnie jesteśmy w stanie sterować niektórymi funkcjami telefonu bez potrzeby odblokowania urządzenia. Co możemy zrobić? Na przykład połączyć się z innym urządzeniem Bluetooth, wyłączyć lub włączyć lokalizację, udostępnić hotspot czy włączyć lub wyłączyć NFC.

Wiele zależy od producenta telefonu, ale niektórzy pozwalają na naprawdę dużo. Ostatnią z kluczowych czynności, którą wykonuję, jest blokowanie płatności NFC na zablokowanym telefonie. Bez tego w niektórych sytuacjach można zapłacić w sklepie bez odblokowanego urządzenia za mniejsze zakupy do 100 zł.

2. Włączam ochronę przed oszustwami

W telefonach z Androidem dostępne są różne systemy ochrony przed oszustwami. Mimo że potrafię odróżnić fałszywy telefon czy SMS, wolę, aby telefon filtrował niechciane interakcje. W ustawieniach aplikacji Telefon w zakładce ID rozmówcy i spam zaznaczam dwie opcje:

pokazuj identyfikator rozmówcy i spamu;

filtruj połączenia określone jako spam.

Podobnie w domyślnej aplikacji Wiadomości aktywuję Ochronę przed spamem – rozwiązanie filtruje i ogranicza niechciane wiadomości, np. z informacjami o problemach z paczką. Opcja jest dostępna w zakładce Ustawienia aplikacji Wiadomości > Ochrona i bezpieczeństwo.

To jednak nie wszystkie mechanizmy chroniące przed oszustwami w Androidzie. W zakładce Bezpieczeństwo i prywatność system wyświetla wszystkie aktywne ustawienia, takie jak skanowanie Play Protect czy ochrona utraconego urządzenia. Warto aktywować wszystkie opcje, bo są to przydatne mechanizmy zabezpieczające.

3. Ograniczam uprawnienia aplikacjom

Po zainstalowaniu najpotrzebniejszych aplikacji warto sprawdzić nadane im uprawnienia i pozostawić tylko te wymagane. W rzeczywistości wiele programów prosi o dostęp do dokładnej lokalizacji, ale większość z nich jej nie potrzebuje. Osobiście pozostawiam dostęp do lokalizacji tylko nawigacjom, aplikacjom kurierskim (do otworzenia automatów) czy rozwiązaniom smart home. Facebooki, Instagramy i inne TikToki nie potrzebują wiedzieć, gdzie obecnie przebywam.

Podobnie jest z mikrofonem, aparatem czy zdjęciami. Tylko zaufane aplikacje, takie jak komunikatory, powinny mieć do nich dostęp. Większość pozostałych programów może bez problemu działać bez pozwoleń dla tych komponentów.

4. Wyłączam dane analityczne Google

Ostatnią kwestią, jaką zmieniam, jest ograniczenie danych analitycznych i telemetrycznych zbieranych przez Google. W tym celu:

wyłączam spersonalizowane ekrany: wchodzę w Ustawienia prywatności > Reklamy > Usuń identyfikator wyświetlania reklam;

ograniczam personalizację danych: w zakładce Bezpieczeństwo i prywatność > Więcej ustawień bezpieczeństwa odznaczam „zezwalaj na wysyłanie przez aplikacje treści do systemu Android”.

Te opcje nieco ograniczają wykorzystanie danych zbieranych przez Google. Nie uchroni nas to przed ich zbieraniem, ale to zawsze coś.

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