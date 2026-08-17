Zamiast skasować oszustwa, Meta zbanowała Rafała Brzoskę. Absolutne dno i patologia

Rafał Brzoska od lat walczy z fałszywymi reklamami i oszustwami wykorzystującymi jego wizerunek na Facebooku i Instagramie. Po tym, jak po raz kolejny publicznie złapał Metę na tolerowaniu scamów i wskazał osoby zarządzające firmą w Polsce, jego konto na Instagramie zostało zablokowane.

Konto Brzoski na Instagramie zablokowane

Brzoska poinformował o sprawie na platformie X. Jak wynika z jego relacji, blokada nastąpiła niedługo po publikacji materiału dotyczącego oszustwa wykorzystującego jego wizerunek. Przedsiębiorca pokazał również twarze polskich menedżerów Mety, których wcześniej krytykował za sposób reagowania na zgłaszane przez niego fałszywe reklamy.

"Tak to prawda - nie długo po tym, jak opublikowałem na Instagramie post o scamie z moim wizerunkiem na @Meta i pokazałem twarze polskich zarządzających tą firmą - mój Instagram został zablokowany” - napisał Brzoska.

Na tym jednak historia się nie skończyła. Konto zostało później odblokowane. Brzoska twierdzi, że wcześniej otrzymał informację o blokadzie, a następnie odzyskał dostęp do profilu.

Instagram zablokował konto "dla bezpieczeństwa"

Zrzuty ekranu opublikowane przez Brzoskę pokazują komunikaty dotyczące blokady konta. W jednym z nich Instagram informuje, że wykrył „nietypową aktywność” i tymczasowo zablokował konto w celu ochrony informacji użytkownika.

Instagram wskazywał również, że aby odzyskać konto, użytkownik powinien zweryfikować swoją tożsamość i utworzyć nowe hasło. Podobna wiadomość pojawiła się także w komunikatorze WhatsApp, gdzie konto Instagram zostało przedstawione jako zablokowane „dla twojego bezpieczeństwa”.

Sam profil Brzoski przez pewien czas nie był dostępny. Na jednym ze zrzutów ekranu pojawia się komunikat „Nie znaleziono użytkownika”. Później dostęp do konta został jednak przywrócony.

"Nieźle co? Państwo w państwie"

Brzoska nie pozostawił sprawy bez komentarza. Przedsiębiorca zwrócił uwagę przede wszystkim na moment, w którym doszło do blokady. Jego zdaniem trudno nie zestawiać jej z wcześniejszym postem krytykującym Metę i osoby odpowiedzialne za działalność firmy w Polsce.

"Daliście mi o tym znać i udało się profil ponownie odblokować - nieźle co? Państwo w państwie - widać managementu nie można obrażać ani wywoływać do tablicy” - stwierdził.

Brzoska nie przesądza jednak, że blokada była bezpośrednią reakcją Mety na jego krytykę. Swój wpis zakończył wymownym zastrzeżeniem: "No chyba, że to przypadek".

Takie przedstawienie sprawy jest istotne, ponieważ z dostępnych informacji nie wynika, by Meta potwierdziła, że blokada była związana z publikacją Brzoski dotyczącą scamów. Oficjalny komunikat widoczny na zrzucie ekranu wskazuje na wykrycie "nietypowej aktywności" i względy bezpieczeństwa. Nie ma tam informacji o karze za krytykę firmy ani o konkretnym poście, który miał doprowadzić do blokady.

Najpierw scam z jego wizerunkiem, potem blokada konta

Cała sytuacja jest kolejnym rozdziałem konfliktu Brzoski z Metą. Przedsiębiorca od lat zwraca uwagę na reklamy publikowane na Facebooku i Instagramie, w których oszuści wykorzystują jego wizerunek do promowania fałszywych inwestycji.

Ostatnio sprawa ponownie nabrała tempa. Brzoska opublikował na platformie X materiał przedstawiający deepfake, na którym wykorzystano jego twarz i wizerunek. Fałszywy materiał przedstawiał mężczyznę w kajdankach, otoczonego przez policjantów. Jak relacjonował przedsiębiorca, podobne treści dotarły nawet do jego dzieci.

W swoim wcześniejszym, bardzo ostrym wpisie Brzoska zarzucał Mecie, że mimo wcześniejszych zgłoszeń i korzystnych dla niego rozstrzygnięć polskich sądów nadal dopuszcza do publikowania fałszywych reklam wykorzystujących jego wizerunek. Krytyka była skierowana również w stronę osób odpowiedzialnych za działalność Mety w Polsce.

Spór ma zresztą podstawy prawne. Brzoska wcześniej wygrał przed polskim sądem sprawy dotyczące reklam wykorzystujących jego wizerunek. W tle pozostaje również unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA), który nakłada na największe platformy internetowe określone obowiązki związane między innymi z reagowaniem na nielegalne treści.

Teraz do listy problemów doszedł kolejny incydent. Konto człowieka, który publicznie zarzuca Mecie nieskuteczną walkę z oszustwami wykorzystującymi jego wizerunek, zostało przez należący do niej Instagram tymczasowo zablokowane.

Brzoska odzyskał już dostęp do profilu, ale pytanie o przyczynę blokady pozostaje otwarte. Jeśli rzeczywiście był to automatyczny mechanizm bezpieczeństwa, sprawa może zakończyć się na zwykłym błędzie systemu. Jeśli jednak przedsiębiorca ma rację i blokada nastąpiła w związku z jego publiczną krytyką Mety, mielibyśmy do czynienia z dużo poważniejszą sytuacją.

Na razie - bez oficjalnego stanowiska kocnernu - pozostaje więc druga wersja: "No chyba, że to przypadek".

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