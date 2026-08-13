Konsola PS5 w żółci Wolverine’a. Zamiast gier na płytach

Tym razem na warsztat trafił Wolverine - bohater, który od dekad kojarzy się z brutalnością, nieokiełznaną energią i… żółcią. I dokładnie tę żółć zobaczymy na nowym zestawie PS5 Digital Edition Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition, który trafi do sprzedaży 15 września. A Sony - jak to Sony - zadbało o to, by zestaw wyglądał tak, jakby Logan sam go potraktował pazurami.

Wolverine w wersji „Battle Yellow”. Sony stawia na surowość i komiksową energię

Limitowana edycja PS5 Digital Edition została zaprojektowana we współpracy z Insomniac Games i Marvel Games, a za warstwę graficzną odpowiada Jock - szkocki artysta, którego prace zdobiły okładki komiksów Marvela. W materiałach Sony podkreśla, że zależało im na uchwyceniu „prymitywnej energii” Wolverine’a.

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PS5 Digital Edition Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition

I faktycznie - żółty kolor jest intensywny, niemal agresywny, a obudowę przecinają charakterystyczne „rozcięcia”, które mają imitować pazury Logana. Nacięcia te odsłaniają fragmenty wnętrza konsoli, co nadaje całości dodatkowego charakteru.

Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition

DualSense w tej edycji również dostał swoje pazury. Kontroler wygląda, jakby Wolverine potraktował go w przypływie gniewu - i to jest komplement.

To nie wszystko. Sony dorzuca także edycję Adamantium

Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition

Jeśli żółć Wolverine’a nie jest waszym klimatem to Sony przygotowało alternatywę: PS5 Pro Console Covers - Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition.

To wariant inspirowany metalem, który pokrywa szkielet Logana. Obudowy mają metaliczny połysk, a „rozcięcia” wyglądają bardziej jak pęknięcia w stalowej powierzchni niż jak rysy na plastiku. Do kompletu Sony dorzuca również kontroler DualSense w wersji Adamantium. Ten zestaw jest dostępny wyłącznie przez sklep PlayStation i wybranych partnerów.

Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition

Ile to kosztuje? Sony nie bawi się w subtelności

Ceny są - jak na limitowane edycje - przewidywalne, choć nie należą do najniższych. 649,99 dol. / 569,99 funtów / 649,99 euro– tyle kosztuje pełny bundle z konsolą. W Polsce zapewne zobaczymy kwotę oscylującą w okolicach 3299-3499 zł, choć oficjalnej ceny jeszcze nie podano.

DualSense w wersji Battle Yellow i Adamantium kosztuje 84,99 dol., czyli u nas powinien wylądować w okolicach 399-429 zł.

Wolverine x PlayStation 5

Obudowy do PS5 i PS5 Pro - niezależnie od wariantu - wyceniono na 74,99 dol., co w Polsce zwykle przekłada się na okolice 349-379 zł.

Wolverine wraca na salony już we wrześniu - Sony idealnie wyczuło moment idealnie. Bo jeśli Logan ma znów rozszarpać popkulturę, to czemu nie zacząć od obudowy konsoli?

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