Konsola PS5 w żółci Wolverine’a. Zamiast gier na płytach
Sony znów próbuje udowodnić, że edycje limitowane PlayStation mają sens. Trzeba przyznać, że ta zdecydowanie przykuwa wzrok. Prawie idzie się skusić.
Tym razem na warsztat trafił Wolverine - bohater, który od dekad kojarzy się z brutalnością, nieokiełznaną energią i… żółcią. I dokładnie tę żółć zobaczymy na nowym zestawie PS5 Digital Edition Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition, który trafi do sprzedaży 15 września. A Sony - jak to Sony - zadbało o to, by zestaw wyglądał tak, jakby Logan sam go potraktował pazurami.
Wolverine w wersji „Battle Yellow”. Sony stawia na surowość i komiksową energię
Limitowana edycja PS5 Digital Edition została zaprojektowana we współpracy z Insomniac Games i Marvel Games, a za warstwę graficzną odpowiada Jock - szkocki artysta, którego prace zdobiły okładki komiksów Marvela. W materiałach Sony podkreśla, że zależało im na uchwyceniu „prymitywnej energii” Wolverine’a.
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I faktycznie - żółty kolor jest intensywny, niemal agresywny, a obudowę przecinają charakterystyczne „rozcięcia”, które mają imitować pazury Logana. Nacięcia te odsłaniają fragmenty wnętrza konsoli, co nadaje całości dodatkowego charakteru.
DualSense w tej edycji również dostał swoje pazury. Kontroler wygląda, jakby Wolverine potraktował go w przypływie gniewu - i to jest komplement.
To nie wszystko. Sony dorzuca także edycję Adamantium
Jeśli żółć Wolverine’a nie jest waszym klimatem to Sony przygotowało alternatywę: PS5 Pro Console Covers - Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition.
To wariant inspirowany metalem, który pokrywa szkielet Logana. Obudowy mają metaliczny połysk, a „rozcięcia” wyglądają bardziej jak pęknięcia w stalowej powierzchni niż jak rysy na plastiku. Do kompletu Sony dorzuca również kontroler DualSense w wersji Adamantium. Ten zestaw jest dostępny wyłącznie przez sklep PlayStation i wybranych partnerów.
Ile to kosztuje? Sony nie bawi się w subtelności
Ceny są - jak na limitowane edycje - przewidywalne, choć nie należą do najniższych. 649,99 dol. / 569,99 funtów / 649,99 euro– tyle kosztuje pełny bundle z konsolą. W Polsce zapewne zobaczymy kwotę oscylującą w okolicach 3299-3499 zł, choć oficjalnej ceny jeszcze nie podano.
DualSense w wersji Battle Yellow i Adamantium kosztuje 84,99 dol., czyli u nas powinien wylądować w okolicach 399-429 zł.
Obudowy do PS5 i PS5 Pro - niezależnie od wariantu - wyceniono na 74,99 dol., co w Polsce zwykle przekłada się na okolice 349-379 zł.
Wolverine wraca na salony już we wrześniu - Sony idealnie wyczuło moment idealnie. Bo jeśli Logan ma znów rozszarpać popkulturę, to czemu nie zacząć od obudowy konsoli?
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