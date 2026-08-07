Polacy najchętniej włączają ten kanał. Ktoś jeszcze ogląda telewizję

Mimo że internet stworzył zupełnie nowy sposób oglądania treści – serwisy VOD – te w dalszym ciągu nie są w stanie pokonać popularności telewizji, która na świecie pojawiła się już 100 lat temu. Z aktualnych danych jasno wynika, że przede wszystkim oglądamy telewizję w różnych technologiach: naziemną, satelitarną i kablową. Nowy raport ujawnia preferencje Polaków co do kanałów.

Polacy w lipcu 2026 r. oglądali głównie jeden kanał

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała nowy raport skupiający się na oglądalności programów i audycji telewizyjnych w lipcu 2026 r. Z danych wynika, że w minionym miesiącu Polacy przede wszystkim oglądali jeden kanał: TVP1. Stacja mogła się pochwalić średnią oglądalnością minutową na poziomie 380 055 osób.

Ten rezultat pozwolił na osiągnięcie wysokiego, 7,9-procentowego udziału w rynku. Jak to wygląda na tle innych programów telewizyjnych?

miejsce: Polsat - 271 947 widzów, udział 5,7 proc.; miejsce: TVN - 267 698 widzów, udział 5,6 proc.; miejsce: TVP2 - 245 831 widzów, udział 5,1 proc.; miejsce: Telewizja Republika - 244 183 widzów, udział 5,1 proc.

Liderem wśród kanałów informacyjnych jest Telewizja Republika, która wyprzedziła TVN24 (236 205 widzów) oraz TVP Info (92 389 widzów). Poniżej znajdują się wPolsce24 (81 673 widzów) oraz Polsat News (64 598 widzów).

Skąd tak wysoka popularność TVP1? Wszystko przez fakt, że to właśnie ta stacja transmitowała mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026.

Jakie programy są najchętniej uruchamiane przez Polaków? Lista z lipca wygląda następująco:

„Fakty” (20 lipca) - 1,7 mln widzów, TVN;

„19:30” (9 lipca) - 1,19 mln widzów, TVP1;

„Wydarzenia” (6 lipca) - 1 mln widzów, Polsat;

„Teleexpress” (6 lipca) - 990 tys. widzów, TVP1;

„Dzisiaj” (8 lipca) - 709 tys. widzów, Telewizja Republika.

Telewizja nie umrze zbyt szybko

Wszystkie dane pochodzą z pomiaru widowni oglądającej dany program lub audycję na żywo. Wygląda na to, że nawet w erze internetu, YouTube’a i dostępu do mnóstwa serwisów na żądanie, takich jak Netflix czy Disney+, Polacy w dalszym ciągu lubują się w telewizji i nie zamierzają z niej zrezygnować. Ludzie kochają rutynę, a telewizja właśnie bazuje na niej. Te same kanały, programy i audycje o określonych godzinach. Tego w internecie i serwisach VOD brakuje.

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