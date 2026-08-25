Przestaliśmy zamawiać na Temu i Aliexpress. Wyniki są jednoznaczne

Sygnały spowolnionego zakupowego entuzjazmu już mieliśmy. Po 1 lipca 2026 r., kiedy weszła w życie opłata 3 euro za każdy typ przedmiotu obecny w przesyłce nadanej spoza krajów Unii, spadła liczba zamawianych paczek i użytkowników wchodzących na azjatyckie platformy. Teraz ten trend potwierdza Ministerstwo Finansów.

Resort przekazał PAP, że jeszcze w czerwcu odnotowano prawie 4,24 mln zgłoszeń celnych dotyczących przesyłek o niewielkiej wartości spoza Unii. Tymczasem w lipcu doliczono się już tylko 2,1 mln takich paczek.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we wstępnych analizach zakładała, że wejście w życie nowych regulacji dotyczących e-commerce może doprowadzić do ograniczenia liczby odpraw towarów w tym segmencie. Pierwsze dane ilościowe pozyskane z systemów obsługujących zgłoszenia celne potwierdzają, że w lipcu 2026 r. nastąpił wyraźny spadek liczby zgłoszeń celnych. W czerwcu odnotowano 4 238 517 zgłoszeń celnych dotyczących towarów e-commerce (...), podczas gdy w lipcu ich liczba wyniosła 2 113 704. Oznacza to spadek o 2 124 813 zgłoszeń, czyli o około 50,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Resort przekazał również, że w 2025 r. liczba zgłoszeń celnych dotyczących towarów e-commerce kształtowała się na poziomie ok. 2 mln miesięcznie. W tym roku zaobserwowano spory wzrost, do poziomu średnio ok. 4 mln miesięcznie. Co więcej, w czerwcu osiągnięto poziom ponad 4,2 mln zgłoszeń.

Wszystko zmieniło się w lipcu.

Lipcowy wynik oznacza zatem nie tylko znaczący spadek w stosunku do bezpośrednio poprzedzającego miesiąca, lecz także odwrócenie tendencji wzrostowej obserwowanej w pierwszej połowie 2026 r. i powrót do poziomu zbliżonego do tego, który był notowany w 2025 r. - podkreślono.

Resort zaznacza, że jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków

Owszem, ministerstwo zauważa, że nowe regulacje przyniosły wymierne należności z tytułu cła. W lipcu 2026 r. należności celne z tytułu importu towarów e-commerce o wartości do 150 euro wyniosły łącznie 67 985 536 zł. Taka suma zasili budżet UE oraz Polski. I choć "wartości te stanowią ważny punkt odniesienia dla dalszej analizy skutków budżetowych", to pierwszy miesiąc "nie daje podstaw do wiarygodnego szacowania długookresowych wpływów" - przypomina Ministerstwo Finansów.

Opłata jest naliczana za każdą osobną kategorię produktu w paczce. To oznacza, że jeśli w przesyłce są dwie gumki do włosów, dwa etui na telefon i apaszka, to doliczone zostanie 9 euro. Mamy wprawdzie pięć produktów, ale z trzech różnych kategorii.

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