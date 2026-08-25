OpenAI zakręca kurek płacącym za ChatGPT. Wraca limit

Jeżeli subskrybujesz ChatGPT Plus by wykorzystać pełnię możliwości narzędzi OpenAI, to mam złą wiadomość. W imię kolejnych oszczędności firma ponownie ogranicza dostęp do Codexa i ChatGPT Work. Od dziś użytkownicy planu Plus ponownie podlegają limitowi wykorzystania tych narzędzi w pięciogodzinnym oknie.

Subskrypcja ChatGPT Plus nie oznacza nieograniczonego dostępu do wszystkich narzędzi OpenAI

O zmianie poinformował Thibault "Tibo" Sottiaux, kierujący w OpenAI pracami inżynieryjnymi nad Codexem i ChatGPT. Informację przekazał w serwisie X, wyjaśniając, że pięciogodzinny limit wraca do kont ChatGPT Plus po kilku tygodniach przerwy.

Dotychczas sytuacja wyglądała inaczej. OpenAI tymczasowo zrezygnowało z pięciogodzinnego ograniczenia dla Codexa i ChatGPT Work, pozostawiając użytkownikom planu Plus jedynie limit tygodniowy. Po wykorzystaniu dostępnej puli trzeba było czekać na rozpoczęcie kolejnego cyklu, chyba że użytkownik zdecydował się kupić dodatkowe kredyty.

Od 25 sierpnia ograniczenia znów będą działać na dwóch poziomach. Po wyczerpaniu limitu w ciągu pięciu godzin albo całej puli tygodniowej użytkownik będzie musiał poczekać na jej odnowienie lub zapłacić za dodatkowe kredyty. OpenAI może również okresowo bezpłatnie resetować limity, a kolejne resety można gromadzić między innymi dzięki promocjom i programom poleceń.

Sottiaux podał dwa powody przywrócenia pięciogodzinnego limitu. Pierwszym jest zarządzanie obciążeniem infrastruktury obliczeniowej OpenAI. Krótszy limit ma pozwolić firmie równomierniej rozłożyć zapotrzebowanie na moc obliczeniową, zachowując jednocześnie stosunkowo wysoką pulę wykorzystania narzędzi w skali tygodnia.

Drugim problemem mają być zachowania samych subskrybentów ChatGPT Plus. Według Sottiauxa użytkownicy tego planu są często mniej zaawansowani i korzystają z usług bardziej okazjonalnie. Zdarza się więc, że przypadkowo zużywają całą tygodniową pulę w krótkim czasie, a później nie rozumieją, dlaczego stracili dostęp do Codexa lub ChatGPT Work na resztę tygodnia. Pięciogodzinny limit ma ograniczyć takie sytuacje.

Zmiana nie obejmie na razie droższych subskrypcji Pro za 100 i 200 dolarów. Sottiaux zapowiedział, że przez najbliższe miesiące OpenAI nie zamierza włączać pięciogodzinnego ograniczenia dla użytkowników tych planów. Nie wiadomo natomiast, czy firma przygotowuje zmiany dla klientów Enterprise i Edu.

Czytaj też:

Zdjęcie główne: BongkarnGraphic / Shutterstock

Ładowanie...