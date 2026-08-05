Microsoft: Windows 11 was nie szpieguje. Wierzysz?

W sieci ostatnio zrobiło się głośno na temat usługi Kondycja systemu Windows i zoptymalizowane środowisko, która według nowych doniesień miała szpiegować użytkownika i obniżać wydajność w grach komputerowych. Rozwiązanie faktycznie uruchamia się przy każdym włączeniu komputera, ale wcale nie jest tak szkodliwe, jak niektórzy sugerują.

Microsoft zaprzecza, że jedna z usług szpieguje użytkownika

W systemie Windows 11 działa mnóstwo komponentów i usług, o których dowiadujemy się po włączeniu Menedżera zadań. Większość osób nie wie jednak, za co odpowiadają konkretne procesy. Jednym z takich komponentów jest usługa whesvc, która również włącza się automatycznie z każdym uruchomieniem komputera lub laptopa.

Jednak wbrew doniesieniom z internetu nie nagrywa ona potajemnie ekranów użytkowników i nie wysyła co 15 minut danych do producenta. Rozwiązanie działa trochę inaczej: monitoruje przypadki spowolnień systemu i zapisuje dane diagnostyczne w pamięci urządzenia. Nie wysyła ich nigdzie dalej. Pozostają one na naszej maszynie, dopóki sami jasno nie zezwolimy na udostępnienie ich Microsoftowi za pośrednictwem Centrum Opinii.

Usługa whesvc nie jest nowa i nie została dodana w ostatnich aktualizacjach systemu Windows 11. Z publicznie dostępnych opisów kompilacji wynika, że rozwiązanie zostało dodane co najmniej rok temu. Pierwsze informacje na jego temat ujawniono w maju 2025 roku w testowej, wczesnej wersji Windowsa 11 w kanale Canary.

Serwis Windows Latest również przeanalizował tę usługę - rozwiązanie faktycznie zbiera informacje na temat komputera, takie jak obciążenie procesora, temperatura, procent naładowania baterii i wiele innych.

Aby zadbać o dobre imię Windowsa 11, do gry wskoczył również starszy wiceprezes Microsoftu Scott Hanselman, który potwierdził, że usługa faktycznie została wprowadzona w 2025 r. Podkreśla, że jest to typowe narzędzie diagnostyczne mające na celu mierzenie wydajności komputera oraz potencjalnych spowolnień. Pracownik firmy zaprzecza też, że rozwiązanie dotyczy tylko komputerów przenośnych (laptopów) - usługa nie skupia się bowiem wyłącznie na baterii.

Usługa bazuje na licznikach wydajności systemu Windows. Do działania nie wymaga zatem ogromnych zasobów potrzebnych chociażby do nagrywania ekranu.

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