Koniec bajania o czasie zaoszczędzonym przez AI. Masz pracować jeszcze więcej

Od kilku lat bogole Doliny Krzemowej próbują zaczarować nas wizjami świata, w którym AI będzie robić wszystko za nas i dla nas. Dzięki pełnej automatyzacji większości zawodów, będziemy mogli poświęcać swój czas na rozwój artystyczny, robótki ręczne czy pielenie grządek. No chyba, że pracujesz w Mecie - bo jak twierdzi dyrektor technologiczny firmy, Andrew Bosworth, czas zaoszczędzony dzięki sztucznej inteligencji najlepiej przeznaczyć na… jeszcze więcej pracy.

Co zrobić z czasem zaoszczędzonym dzięki AI? Pracować jeszcze więcej

Bosworth przedstawił swoje stanowisko podczas wewnętrznego spotkania Q&A z pracownikami Mety, które odbyło się na początku lipca. Jak informuje Business Insider, jeden z pracowników zapytał go, czy wzrost produktywności związany z wykorzystaniem AI mógłby pozwolić firmie na przywrócenie programu Meta Days - w jego ramach pracownicy otrzymywali kilka dodatkowych dni wolnych.

Odpowiedź dyrektora technologicznego Mety była jednoznaczna. Bosworth powiedział pracownikowi, żeby przestał pytać o Meta Days, ponieważ uważa takie pytanie za "bardzo głupie". Następnie wyjaśnił, jak jego zdaniem pracownicy powinni wykorzystywać czas zaoszczędzony dzięki narzędziom AI.

- Mam nadzieję, że zrobimy z naszym dodatkowym czasem jeszcze więcej i jeszcze fajniejszych rzeczy dla użytkowników, którzy codziennie korzystają z naszych produktów - powiedział Bosworth, cytowany przez Business Insider. Jak dodał, z produktów Mety każdego dnia korzystają miliardy osób, dlatego każda dodatkowa godzina powinna zostać przeznaczona na dalszą pracę nad nimi.

- Dostaję dodatkową godzinę. Wiecie, co z nią robię? Wkładam ją w to - stwierdził CTO Mety, odnosząc się do dodatkowego czasu, który pracownicy mogą zyskać dzięki większej produktywności.

"Idź do rodziców i zapytaj, czy to właściwie pytać o urlop"

Bosworth poszedł jednak o krok dalej. Pracownikowi, który zapytał o możliwość odzyskania dodatkowych dni wolnych, zasugerował, aby porozmawiał ze swoimi rodzicami i zapytał ich, co sądzą o takim podejściu do kariery.

- Idź do rodziców i zapytaj ich: za każdym razem, gdy mam okazję porozmawiać z szefem, pytam, czy mogę dostać więcej dni wolnych. Zapytaj rodziców, co sądzą o takiej strategii kariery - powiedział Bosworth.

Według Business Insidera Bosworth później przeprosił za to, że zbyt ostro potraktował pracownika. Wyjaśnił również, że pytanie o Meta Days odebrał jako żart. Meta odmówiła Business Insiderowi komentarza w sprawie słów swojego dyrektora technologicznego.

Meta rzeczywiście ograniczyła wcześniej liczbę dodatkowych dni wolnych. Firma zrezygnowała z programu Meta Days i zastąpiła go dwoma dodatkowymi dniami wyboru, które pracownicy mogą wykorzystać w dogodnym dla siebie terminie. Według osoby zaznajomionej ze sprawą pracownicy Mety mają również cztery tygodnie urlopu oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Kto powinien korzystać z korzyści wynikających ze wzrostu produktywności dzięki AI?

W debacie na temat tego gdzie powinien zostać ulokowany czas, który kupiła nam AI, najczęściej przytacza się stanowisko senatora Berniego Sandersa. Polityk mówił w podcaście Joego Rogana, że czas zaoszczędzony przez pracowników dzięki AI powinien zostać zwrócony ludziom, zamiast być przeznaczany na wykonywanie kolejnych obowiązków. Sanders wskazywał przy tym na możliwość skrócenia tygodnia pracy do czterech dni.

Jednak trochę innego zdania jest szef OpenAI. Sam Altman stwierdził w ubiegłym miesiącu, że ludzie mogą nie chcieć pracować mniej, ponieważ praca sama w sobie daje im satysfakcję.

Jeff Bezos przewidywał natomiast, że rozwój sztucznej inteligencji może w przyszłości ułatwić gospodarstwom domowym powrót do modelu, w którym jedna osoba utrzymuje rodzinę. Co jest trochę kontrowersyjnym stwierdzeniem biorąc pod uwagę, że obecna strategia Amazonu zakłada, że dzięki AI będzie on zatrudniać mniej pracowników, ale każdy z nich będzie wykonywać znacznie więcej pracy.

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