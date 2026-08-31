Trump tupnął nogą, Google natychmiast posłuchał. Mapy wymazują historyczną nazwę

W miniony czwartek Donald Trump podpisał rozporządzenie mające na celu zmianę nazwy jednego z Pięciu Wielkich Jezior północnoamerykańskich. W efekcie Jezioro Ontario, przechodzące przez granicę USA i Kanady, przemianowano na Jezioro Ameryka. Mapy Google dostosowały się już do zmiany i w USA również zmieniły nazwę. Resztę świata czeka coś innego.

Mapy Google zmieniają nazwę Jeziora Ontario po decyzji Donalda Trumpa

Zmiana nazwy Jeziora Ontario na Jezioro Ameryka ma czysto polityczny charakter. To decyzja podjęta ze względu na obecnie trwający spór handlowy USA z Kanadą. Kluczowe jest położenie Jeziora Ontario, które podobnie jak cztery z Pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej leży na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych. Nazwa odnosi się do prowincji Kanady o tej samej nazwie, której stolicą i największym miastem jest Toronto leżące na brzegu akwenu, o który trwa spór.

Google postanowił wziąć stronę USA i również zdecydował się na przemianowanie Jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Decyzja Google'a odnosi się do decyzji amerykańskiego systemu GNIS (Geographic Names Information System), czyli oficjalnej bazy danych nazw geograficznych rządu federalnego.

Google oczywiście wydał komunikat w tej sprawie. Gigant technologiczny twierdzi, że dostosowuje się do oficjalnych źródeł rządowych:

Ponieważ aktualizujemy Google Maps, by odzwierciedlały zmiany nazw w oficjalnych źródłach rządowych, a w przypadku USA takim źródłem jest GNIS, użytkownicy Maps w Stanach Zjednoczonych zobaczą nową nazwę akwenu "Lake America" - przekazała firma.

Kanadyjczycy zobaczą zwykłą nazwę, reszta świata - obie

Kanada oczywiście nie zgadza się z decyzją. Mapy Google zatem podeszły do sprawy w dwojaki sposób. Użytkownicy z USA zobaczą nową nazwę: Jezioro Ameryka (Lake America), z kolei Kanadyjczycy korzystający z najpopularniejszej usługi nawigacyjnej mogą liczyć na starą nazwę: Jezioro Ontario (Lake Ontario).

Co z resztą świata? Użytkownicy z pozostałych regionów zobaczą obie nazwy: Jezioro Ontario (Jezioro Ameryka). To podejście podobne do sytuacji z ubiegłego roku, gdy Donald Trump zmienił Zatokę Meksykańską w Zatokę Amerykańską. W efekcie użytkownicy z USA widzą jedną nazwę, reszta świata - obie.

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