Krąży między Marsem a Jowiszem i ma polskie nazwisko. Poznajcie planetoidę Komoniecki

Żywiecki kronikarz potrzebował lat, by zapisać ponad 300 lat historii miasta i okolic. Kosmiczna skała nosząca jego nazwisko potrzebuje natomiast 5,2 roku, by okrążyć Słońce. Międzynarodowa Unia Astronomiczna oficjalnie zatwierdziła nazwę (709844) Komoniecki.

Komoniecki przestał być ciągiem cyfr i liter

Do tej pory planetoida funkcjonowała pod mało poręcznym oznaczeniem 2013 GS155. Od 27 lipca 2026 r. ma już pełne nazwisko: (709844) Komoniecki. Obiekt odkryli 3 kwietnia 2013 r. Michał Kusiak i Michał Żołnowski, polscy poszukiwacze małych ciał Układu Słonecznego. Obserwacje wykonano za pomocą teleskopu w obserwatorium Tincana. Na zdjęciach planetoida nie wyglądała jak wirująca skała z filmowej animacji. Była niewielkim punktem, który przesuwał się względem nieruchomego tła gwiazd.

Dopiero kolejne obserwacje pozwoliły dokładnie wyznaczyć jej trasę. Komoniecki krąży w głównym pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, w średniej odległości około 3 jednostek astronomicznych od Słońca. Jedna jednostka astronomiczna odpowiada średniej odległości Ziemi od naszej gwiazdy, czyli około 150 mln km.

Planetoida znajduje się więc średnio około 450 mln km od Słońca. Pełne okrążenie zajmuje jej około 1900 dni, czyli 5,2 roku. Nie jest obiektem zbliżającym się niebezpiecznie do Ziemi. Nie będzie efektownego przelotu nad głowami ani alarmu o potencjalnym zderzeniu. Jej znaczenie jest inne: stała się trwałym, oficjalnym pomnikiem człowieka, który całe życie próbował uratować lokalną pamięć przed zapomnieniem.

Nie druga, lecz kolejna żywiecka skała w kosmosie

Żywiec ma już w kosmicznych katalogach zaskakująco liczną reprezentację. W 2021 r. nazwę miasta otrzymała planetoida (551231) Żywiec, również odkryta przez Kusiaka i Żołnowskiego.

Pomysł pojawił się przy okazji obchodzonego w 2018 r. jubileuszu 750-lecia miasta. Nadanie nazwy zajęło kilka lat, bo nie wystarczy odnaleźć przesuwającego się punktu i wysłać do astronomów propozycji. Najpierw trzeba zebrać tyle pomiarów, by orbita została dobrze poznana, a obiekt otrzymał stały numer.

W 2024 r. do katalogu trafiła jeszcze (661178) Żywiecmed, nazwana na cześć Szpitala Żywiec i jego oddziału chirurgii ogólnej. Był to osobisty gest wdzięczności Michała Kusiaka wobec ludzi, którzy uratowali mu życie. Komoniecki jest kolejnym elementem niewielkiej żywieckiej konstelacji nazw rozrzuconych po pasie planetoid. Tym razem patronem nie zostało miasto ani instytucja, lecz człowiek, bez którego o dawnej Żywiecczyźnie wiedzielibyśmy znacznie mniej.

Kronikarz zapisywał wszystko, zanim przepadło

Andrzej Komoniecki żył w latach 1658-1729. Był burmistrzem Żywca, wieloletnim wójtem, pisarzem miejskim i człowiekiem, który najwyraźniej nie potrafił przejść obojętnie obok dokumentu, opowieści ani wydarzenia wartego zapisania.

Jego najważniejszym dziełem jest Chronografia albo Dziejopis Żywiecki. To rozległa kronika miasta i całej Żywiecczyzny, obejmująca okres od około 1400 do 1728 r. Komoniecki opisywał lokalne wojny, pożary, epidemie, pogodę, zwyczaje, działalność cechów, życie kościelne, ceny, konflikty i codzienne sprawy mieszkańców.

Przeczytaj także:

Najstarszych wydarzeń sam oczywiście nie pamiętał. Korzystał z wcześniejszych kronik, miejskich ksiąg, dokumentów urzędowych, przywilejów i materiałów, do których miał dostęp dzięki pełnionym funkcjom. Później coraz częściej zapisywał wydarzenia znane mu z własnego doświadczenia lub relacji bezpośrednich świadków.

Największa wartość jego pracy polega jednak nie tylko na rozmachu. Komoniecki przepisywał dokumenty, które później zaginęły albo zostały zniszczone. Niektóre znamy dziś wyłącznie dlatego, że żywiecki wójt uznał je za wystarczająco ważne, by umieścić ich treść w swojej kronice. Jego rękopis to zastępcze archiwum dla źródeł, których już nie ma. Bez niego część historii miasta po prostu urywałaby się w miejscu, w którym zaginął oryginalny dokument.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Ładowanie...