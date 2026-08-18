Nowość w systemie kaucyjnym. Z tą stroną nie pomylisz się przy zwrocie butelek

To, czy butelka lub puszka należy do systemu kaucyjnego sprawdzimy poprzez rzut oka na specjalne oznakowanie znajdujące się obok kodu kreskowego. Ale co w przypadku, gdy go nie ma? Albo pracownik sklepu zakleił go naklejką z nową ceną po obniżce? W tych i innych przypadkach możesz od dziś skorzystać z wyszukiwarki na stronie Kaucja.pl.

Wystarczy kod EAN, żeby sprawdzić opakowanie. Nowa opcja na stronie Kaucja.pl

Nowe narzędzie pozwala sprawdzić status opakowania na podstawie kodu EAN znajdującego się pod kodem kreskowym. Wystarczy przepisać wszystkie cyfry do wyszukiwarki, a system sprawdzi je w bazie obejmującej opakowania kaucyjne zarejestrowane w Polsce. Użytkownik otrzyma informację, czy konkretna butelka lub puszka jest objęta systemem oraz jaka wysokość kaucji jej dotyczy.

Znajdujący się pod kodem kreskowym kod EAN najczęściej składa się z 13 cyfr, choć w niektórych przypadkach ma ich 8. Podczas wpisywania numeru nie należy dodawać spacji ani myślników. Wyszukiwarka znajduje się na stronie Kaucja.pl i nie wymaga od użytkownika instalowania dodatkowej aplikacji.

Kaucja.pl podkreśla, że baza wykorzystywana przez wyszukiwarkę zawiera wszystkie opakowania kaucyjne zarejestrowane w Polsce. Dane są aktualizowane przez producentów oraz operatora systemu, dzięki czemu narzędzie ma dostarczać informacji o aktualnym statusie danego opakowania.

- Wiemy, że w nowym systemie pojawia się sporo pytań. I to jest zupełnie naturalne. Dlatego chcemy maksymalnie ułatwiać życie zarówno sklepom, jak i konsumentom. Teraz wystarczy wpisać kod EAN i od razu wiadomo, czy opakowanie jest objęte kaucją i ile ona wynosi - mówi Dariusz Dworzecki, dyrektor ds. rozwoju i sieci zbiórki Kaucja.pl.

Wyszukiwarka ma pomóc także sklepom

Nowa funkcja nie jest skierowana wyłącznie do konsumentów. Z wyszukiwarki mogą korzystać również sklepy i punkty zbiórki, które przyjmują opakowania objęte systemem kaucyjnym.

Robert Kucharczyk, CIO Kaucja.pl, zwraca uwagę, że narzędzie korzysta z bazy wszystkich zarejestrowanych opakowań kaucyjnych. Wyszukanie produktu po kodzie EAN ma zwracać informację o jego statusie oraz wysokości kaucji. Według operatora rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o dużej liczbie zapytań i może być wykorzystywane zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Dla konsumenta oznacza to przede wszystkim prosty sposób na rozwianie wątpliwości przed oddaniem opakowania. Jeśli kod EAN znajduje się na etykiecie, nie trzeba polegać wyłącznie na tym, czy udało się dostrzec właściwe oznaczenie systemu.

Gdzie można oddać opakowanie?

Opakowania objęte systemem kaucyjnym powinny być przyjmowane zarówno przez automaty zwrotne, czyli popularne butelkomaty, jak i stanowiska zbiórki manualnej. Wysokość kaucji zależy od rodzaju opakowania.

Wyszukiwarka Kaucja.pl pozwala sprawdzić te informacje jeszcze przed udaniem się do punktu zbiórki. Wystarczy znaleźć kod EAN pod kodem kreskowym, przepisać znajdujące się tam cyfry bez spacji i myślników, a następnie sprawdzić wynik w bazie.

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