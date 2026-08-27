Polskie lotnisko urośnie. Koniec z tłokiem i wyciąganiem rzeczy 

W Katowice Airport rozpoczęła się rozbudowa terminalu pasażerskiego C, w którym obsługiwany jest ruch przylotowy - poinformowało śląskie lotnisko.

Inwestycja sprawi, że powierzchnia użytkowa terminalu wzrośnie z obecnych 6,9 tys. m2 do 10,4 tys. m2. Powstanie nowa strefa kontroli paszportowej - zamiast 8 konwencjonalnych stanowisk będzie ich 16, w tym 10 bramek do automatycznej kontroli paszportowej.

Rozbudowana zostanie także hala odbioru bagaży rejestrowanych, gdzie liczba karuzel wzrośnie z trzech do pięciu. W ramach inwestycji powstanie również nowy, duży węzeł sanitarny.

Nowe skanery na lotnisku w Katowicach

Urządzenia, dzięki którym podczas kontroli nie trzeba wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki, a na pokład można wnosić płyny w opakowaniach o pojemności do 2l, coraz częściej goszczą na polskich lotniskach. Dostępne będą też w Katowicach.

W związku z rosnącym ruchem pasażerskim realizujemy inwestycje, których celem jest poprawa jakości obsługi oraz zwiększenie przepustowości infrastruktury. Rozbudowa terminalu C to nie wszystko. Podpisaliśmy umowę na dostawę czterech linii kontroli bezpieczeństwa w standardzie C3. Od przyszłorocznych wakacji pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego, a dopuszczalna pojemność pojedynczego pojemnika z płynem wzrośnie do 2 litrów - zapowiada Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Oddanie powiększonego terminalu do użytku zaplanowano na połowę 2027 roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.

Katowickie lotnisko to kolejny przykład, że Polacy latają coraz chętniej i częściej

2025 rok był najlepszym w dotychczasowej historii śląskiego portu. W trakcie 12 miesięcy obsłużono w Katowice Airport łącznie 7 299 085 podróżnych, czyli o 912 940 więcej niż w całym 2024 roku. Po raz pierwszy w historii portu przekroczono barierę 7 mln obsłużonych podróżnych w trakcie jednego roku kalendarzowego.

W nowym roku podróżni nie zwolnili tempa. W czerwcu 2026 roku w ruchu całkowitym obsłużono w Katowice Airport 889 995 pasażerów, czyli o 50 315 więcej niż w tym samym czasie w 2025 roku.

Od stycznia do czerwca odnotowany został znaczący wzrost zarówno w ruchu całkowitym, jak i regularnym oraz pod względem liczby startów i lądowań. W pierwszym półroczu tego roku na katowickim lotnisku obsłużono 3 225 151 pasażerów, czyli aż o 213 855 osób więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. To wzrost o ponad 7 proc. - podsumowywało pierwsze półrocze lotnisko.

Wakacje też okazały się rekordowe. W lipcu w ramach siatki połączeń rozkładowych oraz czarterowych Katowice Airport obsłużyło 1,03 mln podróżnych. Był to pierwszy raz w historii portu, kiedy przekroczono granicę 1 miliona pasażerów odprawionych w miesiącu kalendarzowym.

- Chcemy zwiększyć przepustowość infrastruktury terminalowej, szczególnie w kontekście prognozowanego wzrostu liczby pasażerów - mówił Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., kiedy ogłaszano plany rozbudowy terminalu.

Zbliżonego wzrostu spodziewamy się w 2026 roku, dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie terminalu pasażerskiego C. Równolegle nasz zespół intensywnie pracuje nad kluczowym dla rozwoju Katowice Airport projektem, czyli budową nowego, głównego terminalu pasażerskiego. Powiększony terminal C będziemy wykorzystywać także po zakończeniu budowy pierwszej części terminalu głównego - zapowiadał.

To ogólnopolski trend, z którym zmagają się największe polskie lotniska. Zmagają, bo choć rekordami miło się chwalić, to jednak same porty nie są z gumy i konieczne są duże inwestycje, żeby pomieścić przybywających podróżnych. Działać trzeba tu i teraz, zaspokajając popyt. Najlepszym przykładem jest lotnisko w Modlinie, gdzie kilka tygodni temu stanął tymczasowy terminal budzący skojarzenia z namiotem. To jednak pełnoprawny "obiekt budowlany", jak podkreślali włodarze lotniska.

"Rośniemy wielokrotnie szybciej niż wynosi średnia europejska" - zauważał dr inż. Maciej Lasek, przestrzegając, że "zbliżamy się do granic przepustowości naszej infrastruktury". Do otwarcia Portu Polska jeszcze trochę czasu zostało, a chętnych do latania nie brakuje.

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