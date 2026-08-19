Google dokręca śrubę w Androidzie. Na aplikację poczekasz całą dobę

W marcu Google zapowiedział jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian w historii systemu Android. Zgodnie z planami koncernu, użytkownicy Androida będą musieli przejść przez dodatkową procedurę, jeśli zechcą instalować aplikacje od deweloperów, którzy nie zdecydowali się na weryfikację swojej tożsamości. Firma właśnie rozpoczęła wdrażanie pierwszej wersji mechanizmu, który ma umożliwić takie instalacje, ale jednocześnie znacząco utrudni cały proces.

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Informację o rozpoczęciu wdrażania przekazał Mishaal Rahman - były bloger serwisu Android Authority a obecnie pracownik Google'a - w poście opublikowanym w serwisie Reddit. Jak wyjaśnił, firma udostępnia pierwszą wersję tzw. advanced flow, czyli specjalnego procesu przeznaczonego dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą instalować aplikacje od niezweryfikowanych deweloperów na certyfikowanych urządzeniach z Androidem bez korzystania z ADB.

Zmiana jest częścią większego systemu weryfikacji deweloperów Androida. Google chce, aby wszystkie aplikacje instalowane na certyfikowanych urządzeniach pochodziły od zweryfikowanych twórców. Firma tłumaczy, że powiązanie aplikacji z rzeczywistą tożsamością dewelopera ma utrudnić cyberprzestępcom szybkie rozpowszechnianie kolejnych szkodliwych programów po usunięciu pierwszej aplikacji.

Google zaznacza jednocześnie, że zdecydowana większość użytkowników nie powinna zauważyć zmian. Od rozpoczęcia procesu weryfikacji w marcu zarejestrowano już miliony aplikacji. Według firmy obejmują one niemal wszystkie instalacje pochodzące z Google Play oraz znaczną większość instalacji aplikacji spoza oficjalnego sklepu.

Problem dotyczy przede wszystkim programów pochodzących od deweloperów, którzy nie chcą przejść procesu weryfikacji. Właśnie w ich przypadku użytkownik będzie musiał skorzystać z procesu advanced flow. Google podkreśla, że mechanizm jest przeznaczony dla tzw. power userów - najbardziej zaawansowanych użytkowników systemu, którzy świadomie chcą instalować niezweryfikowane aplikacje.

Najważniejszą zmianą jest obowiązkowe 24-godzinny okres oczekiwania

Użytkownik, który chce włączyć możliwość instalowania niezweryfikowanych aplikacji, musi wejść w Opcje programistyczne i znaleźć ustawienie "Aplikacje od niezweryfikowanych deweloperów". Następnie konieczne jest włączenie opcji "Pozwól na instalacje aplikacji od niezweryfikowanych deweloperów" oraz potwierdzenie blokadą ekranu, że zmianę wykonuje właściciel urządzenia.

Przed aktywacją opcji, Android zapyta również użytkownika, czy ktoś nakłania go do włączenia tej funkcji. Google wskazuje przy tym wprost, że pracownicy banków, organów administracji, służb czy innych firm nie powinni prosić użytkowników o aktywowanie tego ustawienia w celu zainstalowania aplikacji.

Po przejściu tych kroków użytkownik musi ponownie uruchomić smartfon. Restart rozpoczyna 24-godzinny okres oczekiwania. Ponowne uruchomienie urządzenia ma odciąć potencjalny zdalny dostęp lub aktywne połączenie, za pomocą którego oszust mógłby obserwować działania ofiary. Doba oczekiwania ma natomiast uniemożliwić przestępcy wymuszenie natychmiastowej zmiany ustawień zabezpieczeń.

Po upływie 24 godzin użytkownik musi wrócić do ustawień "Aplikacji od niezweryfikowanych deweloperów" i dokończyć konfigurację. Wtedy może zdecydować, czy chce włączyć advanced flow na siedem dni, czy bezterminowo. Dopiero po aktywowaniu tej funkcji będzie można instalować lub aktualizować aplikacje od niezweryfikowanych deweloperów.

Nawet wtedy Android nie zrezygnuje z ostrzeżeń. Podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji system wyświetli komunikat ostrzegawczy, ale użytkownik będzie mógł wybrać opcję "Zainstaluj mimo wszystko". Jeśli advanced flow zostanie tymczasowo wyłączony, użytkownik otrzyma jeszcze 10 minut na jego ponowne włączenie bez konieczności przechodzenia całej 24-godzinnej procedury od początku.

Google podkreśla, że advanced flow nie będzie potrzebny przy każdej instalacji aplikacji spoza Google Play

Mechanizm nie dotyczy programów od zweryfikowanych deweloperów, nawet jeśli są one pobierane z niezależnych stron internetowych, komunikatorów czy serwisów przechowujących pliki. Nie będzie również wymagany w przypadku aplikacji dystrybuowanych przez deweloperów korzystających z kont ograniczonej dystrybucji.

Bez zmian pozostanie także możliwość korzystania z alternatywnych sklepów z aplikacjami. Google wymienia między innymi HONOR App Market, OPPO App Market, Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore oraz GetApps. Jeżeli aplikacja znajdująca się w takim sklepie pochodzi od zweryfikowanego dewelopera, użytkownik nie zobaczy nowego procesu.

Istotnym wyjątkiem pozostaje również ADB, czyli Android Debug Bridge. Instalowanie aplikacji za jego pomocą nie będzie wymagało przechodzenia 24-godzinnego okresu oczekiwania. Google zaznacza, że aplikacje instalowane przez ADB nie będą objęte wymogiem weryfikacji dewelopera.

Nowe zasady będą stopniowo obejmować kolejne urządzenia i rynki.

Od 30 września 2026 roku weryfikacja instalacji aplikacji zacznie obowiązywać na certyfikowanych urządzeniach z Androidem w Brazylii, Indonezji, Singapurze i Tajlandii. Początkowo obejmie instalacje z Google Play oraz wskazanych alternatywnych sklepów. W 2027 roku Google zamierza rozszerzyć wymóg weryfikacji globalnie na wszystkie instalacje aplikacji na certyfikowanych urządzeniach z Androidem.

Pierwsza wersja advanced flow jest obecnie stopniowo udostępniana użytkownikom. Google zaznacza, że nie każdy zobaczy nowe ustawienie od razu, ponieważ firma nadal pracuje nad mechanizmem i zbiera opinie na jego temat. Na urządzeniach, na których funkcja jest już dostępna, pojawi się również nowa usługa systemowa Android Developer Verifier. Google informuje, że użytkownicy mogą spróbować przyspieszyć dostęp do funkcji poprzez ręczną instalację tej usługi z Google Play.

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