Smartfony, tablety i zegarki tańsze do 2000 zł. Gigant odpalił promocję

Mogliście nie zauważyć, ale lipiec właśnie się skończył. Połowa wakacji już za nami i wrzesień zbliża się wielkimi krokami. Dla młodszych osób oraz ich rodziców oznacza to powrót do szkoły. Przygotowanie się jest kluczowe, ale i kosztowne, dlatego warto sprawdzać promocje.

Huawei uruchamia promocję na zegarki z okazji powrotu do szkoły

Huawei dziś kojarzy się przede wszystkim z dobrymi pod kątem możliwości i ceny inteligentnymi zegarkami. Urządzenia producenta mogą pochwalić się długim czasem pracy na baterii, sięgającym nawet 2 tygodni. Co znajdziemy w promocji?

Przede wszystkim różne zegarki, takie jak:

Przeceny dotyczą najnowszych modeli wydanych w ostatnich kilku miesiącach. Najciekawiej wygląda tu Watch Fit 5 Pro z kwadratowym wyświetlaczem AMOLED o wysokiej jasności, baterią o 10-dniowym czasie pracy i płatnościach zbliżeniowych Curve Pay. Wyprzedaż obejmuje także słuchawki oraz smartfony:

Huawei jest znany także z tabletów. Niektóre z nich są wyposażone w matowe ekrany mające na celu ograniczenie odbić światła, np. w jasnych pokojach lub na zewnątrz. Promocje dotyczą kilku modeli:

To tylko wybrane oferty, ale przecenionych sprzętów jest znacznie więcej. Promocje są dostępne zarówno w oficjalnym sklepie internetowym Huawei i strefie marki na Allegro, jak i w innych popularnych sieciach z elektroniką. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów lub do 6 września 2026 r.

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