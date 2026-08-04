Smartfony, tablety i zegarki tańsze do 2000 zł. Gigant odpalił promocję
Huawei uruchomił promocję z okazji nadchodzącego roku szkolnego. W ostatnim miesiącu wakacji można nabyć zegarki, słuchawki i inne sprzęty producenta znacznie taniej.
Mogliście nie zauważyć, ale lipiec właśnie się skończył. Połowa wakacji już za nami i wrzesień zbliża się wielkimi krokami. Dla młodszych osób oraz ich rodziców oznacza to powrót do szkoły. Przygotowanie się jest kluczowe, ale i kosztowne, dlatego warto sprawdzać promocje.
Huawei uruchamia promocję na zegarki z okazji powrotu do szkoły
Huawei dziś kojarzy się przede wszystkim z dobrymi pod kątem możliwości i ceny inteligentnymi zegarkami. Urządzenia producenta mogą pochwalić się długim czasem pracy na baterii, sięgającym nawet 2 tygodni. Co znajdziemy w promocji?
Przede wszystkim różne zegarki, takie jak:
Przeceny dotyczą najnowszych modeli wydanych w ostatnich kilku miesiącach. Najciekawiej wygląda tu Watch Fit 5 Pro z kwadratowym wyświetlaczem AMOLED o wysokiej jasności, baterią o 10-dniowym czasie pracy i płatnościach zbliżeniowych Curve Pay. Wyprzedaż obejmuje także słuchawki oraz smartfony:
Huawei jest znany także z tabletów. Niektóre z nich są wyposażone w matowe ekrany mające na celu ograniczenie odbić światła, np. w jasnych pokojach lub na zewnątrz. Promocje dotyczą kilku modeli:
To tylko wybrane oferty, ale przecenionych sprzętów jest znacznie więcej. Promocje są dostępne zarówno w oficjalnym sklepie internetowym Huawei i strefie marki na Allegro, jak i w innych popularnych sieciach z elektroniką. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów lub do 6 września 2026 r.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.