Niemcy zdetronizowani. Polski Dubaj pobije rekord, ale nie ma się z czego cieszyć

Hotel Gołębiewski w Pobierowie jeszcze przed otwarciem budził wiele emocji. W oczy rzucał się rozmach, przepych i odciśnięcie piętna na nadmorskiej okolicy. Dla jednych było to poważnym zarzutem, dla innych powodem do radości. Tak wielki obiekt przyciąga uwagę turystów, którzy zjeżdżają się i zostawiają pieniądze w okolicy.

I po otwarciu było głośno, bo spragnieni luksusu i wygód goście nie zawsze mogli liczyć na obiecywane przyjemności. Przekonał się o tym sam Książulo.

Na start do dyspozycji turystów oddano przeszło 500 pokoi. Wkrótce miejsc będzie jeszcze więcej. Portal fly4free.pl informuje, że do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego trafił wniosek o pozwolenie na użytkowanie kolejnych 179 pokoi.

Do tego dojdą dwa parkingi - jeden na 77, a drugi na 218 miejsc postojowych.

Gołębiewski wnioskuje również o pozwolenie na użytkowanie części komunikacyjnej wraz z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi i magazynowymi. Do tego dochodzą lobby VIP oraz sklep - czytamy w serwisie.

Ponad 710 pokoi to dopiero skromny początek

W rozmowie z portalem zapowiedziano, że docelowo cały obiekt oferować będzie aż 1240 pokoi.

Goście mają też mieć do dyspozycji kręgielnię, klub nocny oraz część rekreacyjno-sportowa. Nowością będzie również przestrzeń o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, oferująca strefy dla dorosłych i dzieci powyżej 10 r.ż.

- O wszystkich planach na rozwój obiektu w Pobierowie będziemy wkrótce informować. Nastąpi to wraz z wynikami za okres pierwszych dwóch miesięcy funkcjonowania – przekazał serwisowi hotel.

Otwarcie 1240 pokoi sprawi, że hotel w Pobierowie będzie największym tego typu obiektem w Unii Europejskiej

Jak przypomina portal fly4free.pl, obecni unijni rekordziści to Estrel Berlin, oferujący 1125 pokoi i apartamentów, a także hiszpański Barceló Punta Umbría Beach Resort z ok. 1200 pokojami. Unijni, bo hotele w Moskwie i Londynie są większe. Ten pierwszy ma 5000 pomieszczeń, drugi - 1630.

Wyprzedzenie berlińskiego obiektu na pewno nie umknie uwadze niemieckich mediów, które już przyglądały się polskiemu molochowi. Niemcy nazywali hotel mini-Dubajem nad Bałtykiem. Komentowano też wysokie ceny za nocleg, porównując je z ofertami wyjazdów do Turcji, Grecji czy Egiptu.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem, więc można spodziewać się, że chętnych na noc w jednym z 1240 pokoi nie powinno zabraknąć. Wprawdzie ja sam nie wyobrażam sobie wypoczynku w takim gigancie, z tak dużą liczbą sąsiadów, ale niektórzy nie lubią być samotni, a w tłumie ponoć zawsze raźniej.

Zdjęcie główne: Hotel Gołębiewski w Pobierowie

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