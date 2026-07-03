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Gra obrażająca kobiety ląduje na Steam. Valve nie widzi problemu

Valve jednak dopuści „Woman Simulator” na Steam. Kontrowersyjna gra, którą wcześniej próbowano zablokować, trafi na platformę w trzecim kwartale jeszcze tego roku.

Maciej Gajewski
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Woman Simulator Steam
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Decyzja Valve, by ostatecznie zatwierdzić „Woman Simulator” do publikacji na Steamie, jest jednym z tych ruchów, które idealnie pokazują jak bardzo zmieniła się polityka firmy dotycząca moderacji treści. Jeszcze kilka lat temu gra o takiej tematyce prawdopodobnie zostałaby odrzucona bez większej dyskusji. Dziś - po kilku próbach blokady, fali zgłoszeń i internetowych awanturach - Valve mówi „tak”. I to „tak” dla produkcji, która w centrum rozgrywki stawia… pranie, prasowanie, zmywanie naczyń i próbę ucieczki spod czujnego oka męża.

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Domowe obowiązki jako survival horror

Woman Simulator

„Woman Simulator” to gra, która w swojej podstawowej mechanice przypomina klasyczne symulatory życia, ale z twistem, który wywołał największe kontrowersje. Gracz wciela się w kobietę wykonującą codzienne obowiązki domowe: mycie, prasowanie, sprzątanie. W tle jednak cały czas obecny jest mąż - postać, która według twórców ma „nieustannie obserwować” protagonistkę. Jednym z głównych celów gry jest ucieczka z domu, co dodaje całości atmosfery niepokoju, a momentami wręcz thrilleru psychologicznego.

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To właśnie ten element - połączenie stereotypowych ról z motywem kontroli i ucieczki - wywołał największą burzę. W sieci pojawiły się głosy, że gra utrwala krzywdzące schematy. Inni twierdzili, że jest satyrą na patriarchalne struktury - a jeszcze inni uznali ją za zwykłą prowokację mającą przyciągnąć uwagę.

Woman Simulator

Valve początkowo reagował nerwowo. Gra miała trafić na Steam 8 marca, co samo w sobie było dość niefortunnym wyborem daty. Po fali zgłoszeń i dyskusji w mediach społecznościowych premiera została wstrzymana. Dopiero teraz, po kilku miesiącach, firma zdecydowała się ją dopuścić - z nowym oknem premiery wyznaczonym na trzeci kwartał.

W tym przypadku Valve najwyraźniej uznał, że kontrowersja nie jest wystarczającym powodem do blokady. A może po prostu stwierdziło, że dyskusja wokół gry sama w sobie jest wartością - bo nic tak nie napędza ruchu na platformie jak viralowe dramy.

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Zwiastun już jest. Opinie? Skrajne

Na Steamie można już obejrzeć oficjalny zwiastun gry, wcześniej był dostępny na YouTube. W komentarzach pod materiałem widać pełen przekrój reakcji: od osób traktujących projekt jako satyrę, przez tych, którzy widzą w nim krytykę społecznych ról, aż po graczy, którzy uznają go za zwykłą prowokację nastawioną na kontrowersję.

Nie brakuje też głosów, że gra - niezależnie od intencji twórców - może stać się ciekawym eksperymentem społecznym. W końcu niewiele produkcji próbuje opowiadać o domowej codzienności w sposób, który przypomina bardziej „Papers, Please” niż „The Sims”.

Woman Simulator
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Z biznesowego punktu widzenia ruch Valve jest prosty: nie blokować, nie oceniać, nie wchodzić w rolę arbitra moralności. Firma od lat powtarza, że nie chce decydować, co jest „sztuką”, a co „szkodliwą treścią”, o ile nie narusza to prawa. W praktyce oznacza to, że na Steamie znajdziemy gry o bardzo różnym poziomie jakości i bardzo różnym podejściu do tematów społecznych.

„Woman Simulator” idealnie wpisuje się w tę filozofię. Jest kontrowersyjny, jest dyskusyjny, ale nie łamie regulaminu. A to wystarczy, by trafić na największą platformę dystrybucji gier na PC.

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Maciej Gajewski
Redaktor

Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.

Tagi:
SteamValve
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