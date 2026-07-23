Ta aktualizacja Windows 11 jest ci absolutnie zbędna. A i tak trafi na twój komputer
Najnowsza aktualizacja Windows 11 pojawia się na maszynach, które w ogóle jej nie potrzebują. Miała być ratunkiem dla laptopów konkretnej firmy, ale dziwnym trafem trafia do wszystkich.
Sprawa zaczęła się po lipcowej aktualizacji Patch Tuesday. Posiadacze laptopów marki Dell zaczęli masowo zgłaszać poważne problemy: ich urządzenia nagle zaczęły się przegrzewać, drastycznie zwalniać, a bateria znikała w oczach. Natychmiast wstrzymano aktualizację i kilka dni później, 18 lipca, udostępniono poprawkę o numerze KB5121767. Sęk w tym, że instaluje się nie tylko na Dellach.
Aktualizacja Windowsa 11 niepotrzebnie instaluje się na komputerach
Dla właścicieli sprzętu Della nowa łatka była wybawieniem - natychmiast przywróciła laptopy do żywych. Sam Microsoft w opisie aktualizacji KB5121767 jednak jasno zaznaczył, że "ta aktualizacja OOB jest zalecana tylko dla urządzeń, których dotyczy ten problem". Firma dodała wprost: jeśli twój sprzęt działa poprawnie, nie musisz nic robić.
Jak jednak zauważył serwis Windows Latest, aktualizacja na wielu komputerach z Windowsem 11 zainstaluje się automatycznie, bez faktycznej reakcji ze strony użytkownika.
Z obecnych doniesień wynika, że uaktualnienie jest instalowane na urządzeniach, których właściciele zaznaczyli "pobierz najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne". Wiele osób, dla świętego spokoju i z braku chęci ciągłego sprawdzania, czy mają najnowszą wersję systemu, aktywuje ten przełącznik w Windowsie 11.
Jeśli masz włączony ten przełącznik - w usłudze Windows Update możesz zauważyć, że aktualizacja została pobrana i czeka na ponowne uruchomienie komputera. Nawet jeśli nie korzystasz z komputera marki Dell, a z laptopa zupełnie innego producenta lub stacjonarnego składaka.
I zdecydowanie jest to nietypowa sytuacja, że aktualizacja, która miała przynieść rozwiązanie kłopotów z działaniem urządzenia konkretnego producenta, jest wdrażana dosłownie wszędzie. Na szczęście niepobranie jej nie powoduje problemów.
Jeśli pobierzesz aktualizację, a nie masz komputera Dell, twój PC nie wybuchnie
Mam dobrą wiadomość: aktualizacja dla posiadaczy laptopów innych firm nie jest szkodliwa. Jednak wymaga pobrania paczki plików, instalacji, wykorzystania zasobów i na końcu restartu komputera. Nie powoduje problemów, ale też nie przynosi ulepszeń czy poprawek. Po prostu niepotrzebnie się instaluje.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.