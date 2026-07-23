Ta aktualizacja Windows 11 jest ci absolutnie zbędna. A i tak trafi na twój komputer

Sprawa zaczęła się po lipcowej aktualizacji Patch Tuesday. Posiadacze laptopów marki Dell zaczęli masowo zgłaszać poważne problemy: ich urządzenia nagle zaczęły się przegrzewać, drastycznie zwalniać, a bateria znikała w oczach. Natychmiast wstrzymano aktualizację i kilka dni później, 18 lipca, udostępniono poprawkę o numerze KB5121767. Sęk w tym, że instaluje się nie tylko na Dellach.

Aktualizacja Windowsa 11 niepotrzebnie instaluje się na komputerach

Dla właścicieli sprzętu Della nowa łatka była wybawieniem - natychmiast przywróciła laptopy do żywych. Sam Microsoft w opisie aktualizacji KB5121767 jednak jasno zaznaczył, że "ta aktualizacja OOB jest zalecana tylko dla urządzeń, których dotyczy ten problem". Firma dodała wprost: jeśli twój sprzęt działa poprawnie, nie musisz nic robić.

Jak jednak zauważył serwis Windows Latest, aktualizacja na wielu komputerach z Windowsem 11 zainstaluje się automatycznie, bez faktycznej reakcji ze strony użytkownika.

Z obecnych doniesień wynika, że uaktualnienie jest instalowane na urządzeniach, których właściciele zaznaczyli "pobierz najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne". Wiele osób, dla świętego spokoju i z braku chęci ciągłego sprawdzania, czy mają najnowszą wersję systemu, aktywuje ten przełącznik w Windowsie 11.

Jeśli masz włączony ten przełącznik - w usłudze Windows Update możesz zauważyć, że aktualizacja została pobrana i czeka na ponowne uruchomienie komputera. Nawet jeśli nie korzystasz z komputera marki Dell, a z laptopa zupełnie innego producenta lub stacjonarnego składaka.

I zdecydowanie jest to nietypowa sytuacja, że aktualizacja, która miała przynieść rozwiązanie kłopotów z działaniem urządzenia konkretnego producenta, jest wdrażana dosłownie wszędzie. Na szczęście niepobranie jej nie powoduje problemów.

Jeśli pobierzesz aktualizację, a nie masz komputera Dell, twój PC nie wybuchnie

Mam dobrą wiadomość: aktualizacja dla posiadaczy laptopów innych firm nie jest szkodliwa. Jednak wymaga pobrania paczki plików, instalacji, wykorzystania zasobów i na końcu restartu komputera. Nie powoduje problemów, ale też nie przynosi ulepszeń czy poprawek. Po prostu niepotrzebnie się instaluje.

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