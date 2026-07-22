Windows 11 naprawia Eksplorator plików. Mac nie będzie już lepszy

Jeśli na co dzień korzystacie z Windowsa, z pewnością wiecie, że system od lat ma zasadniczy problem z działaniem wyszukiwarki w Eksploratorze plików. Szef działu projektowania Windowsa zapowiedział jednak, że ten podstawowy element, który nie był dotykany i usprawniany przez lata, wreszcie otrzyma ulepszenie.

Znalezienie plików w Windowsie 11 nie będzie już zajmować wieczności

Wyszukiwarka w Eksploratorze plików to ten pasek w prawym górnym rogu, który znajdziemy, gdy otworzymy sekcję Ten komputer lub dowolny folder. Teoretycznie narzędzie powinno pozwalać na znajdowanie rzeczy przechowywanych w dowolnym zakątku komputera. W praktyce jednak prędkość tego rozwiązania woła o pomstę do nieba.

Już w poprzednim Windowsie 10, wydanym ponad dekadę temu, narzekałem na działanie tego narzędzia. Wpisanie dokładnej nazwy uruchamia wyszukiwanie pliku lub wielu plików (w zależności od nazwy) na całym komputerze, po czym urządzenie skanuje wszystkie dostępne dyski. Sęk w tym, że system operacyjny składa się z setek tysięcy takich plików, więc znalezienie czegokolwiek zajmowało mi nawet 10 minut.

Windows 11 wcale nie poprawił tej sytuacji. Mimo że dzisiejsze komputery są wyposażane w szybsze komponenty (w tym dyski), mam wrażenie, że sprawa jeszcze bardziej się skomplikowała i wyszukiwanie trwa czasem nawet dłużej. Niedawna, marcowa aktualizacja miała poprawić tę kwestię, ponieważ jak twierdzi Microsoft "aktualizacja poprawia niezawodność wyszukiwania w Eksploratorze plików podczas przeszukiwania wielu dysków lub sekcji Ten komputer". Szczerze, nie poczułem różnicy.

Jednak, jak potwierdził szef działu projektowania Windowsa 11, Marcus Ash, kolejne zmiany nadchodzą:

Ulepszenia, które wprowadzamy w zakresie wydajności i trafności wyszukiwania plików, pojawią się w Eksploratorze plików. Zaczniemy od znaczącej poprawy szybkości wyszukiwania na tym komputerze.

Dzięki temu wyszukiwarka plików znajdująca się w folderach ma działać równie szybko, jak inny moduł wyszukiwania, który znajdziemy bezpośrednio na pasku zadań.

Wyszukiwarka otrzymała ulepszenie i nie podsuwa już wszystkiego

Microsoft jednocześnie potwierdził, że pracuje już nad ulepszeniami w wyszukiwarce zawartej na pasku zadań. Obecnie jest bowiem tak, że jeśli spróbujemy cokolwiek znaleźć za pomocą tej usługi, tuż obok plików przechowywanych na komputerze zobaczymy także wyniki z internetu, realizowane przez wyszukiwarkę Microsoft Bing. Nikt, kto chce znaleźć np. zdjęcia przechowywane na dysku, nie potrzebuje widzieć ich w wynikach z sieci.

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