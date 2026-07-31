Wywalam iPhone'a do kosza. Zrobili telefon z idealnym ekranem

Jeszcze dekadę temu normą były modele z ekranami o ogromnym obramowaniu. Wystarczy spojrzeć na dawne konstrukcje iPhone’a z przyciskiem Touch ID, który zajmował istotną część panelu przedniego. Dziś robi się telefony z możliwie najcieńszymi ramkami - spójrzmy chociażby na iPhone’y 17 czy Samsungi Galaxy S26. Chińczycy jednak pokazują, że umieją lepiej.

Smartfon z ekranem bez ramek wygląda przepięknie

Jeden z chińskich producentów smartfonów, marka Tecno, pokazał model, w którym postawiono na maksymalne wykorzystanie przestrzeni panelu przedniego. Koncepcyjny telefon o nieokreślonej nazwie wyróżnia się na tle konkurencji zupełnie bezramkowym wyświetlaczem.

Firma określa to rozwiązanie mianem ramki 0 mm wokół wyświetlacza. Dzięki temu piękny ekran wykonany w technologii OLED rozciąga się od krawędzi do krawędzi, a użytkownik dostaje "czystszy, niezakłócony widok". Jedyną ramką, jaką widzimy, jest sam korpus urządzenia.

Aby to osiągnąć, producent musiał całkowicie przeprojektować wnętrze urządzenia i dostosować je z myślą o bezramkowym panelu. W tym modelu zastosowano precyzyjne metody układania warstw oraz implementacji ekranu - głównym celem było wyeliminowanie ramki i faktycznie się to udało.

Dwie kluczowe zalety

Takie rozwiązanie ma dwie zasadnicze zalety. Przede wszystkim wygląda obłędnie i nowocześnie. W porównaniu z obecnie dostępnymi smartfonami na rynku, w których znajdziemy obramowania o grubości 1,5–2 mm, jest to zauważalna różnica. Wystarczy spojrzeć na porównanie iPhone’a 17 Pro Max z bezramkowym Tecno.

W moim iPhone’ie 17 Pro Max wokół wyświetlacza zastosowano 1,36-milimetrową ramkę i szczerze nie jest ona szczególnie widoczna, zwłaszcza gdy zajmiemy się tym, co mamy na ekranie. Niemniej im mniejsza ramka wokół ekranu telefonu, tym sprzęt wygląda po prostu lepiej.

Wystarczy tylko porównać np. ekrany iPhone’a 14 Pro Max i 17 Pro Max. Mimo że oba mają wyświetlacze z dynamiczną wyspą, ten drugi prezentuje się znacznie nowocześniej.

Druga kwestia to fakt, że ekran o mniejszym obramowaniu pozwala na uzyskanie większej powierzchni roboczej bez potrzeby zwiększania wymiarów samego telefonu. Dzisiejsze modele są już wystarczająco duże i nie potrzebujemy kolejnych powiększeń.

Nowy Tecno z bezramkowym ekranem ma zostać oficjalnie zaprezentowany we wrześniu tego roku.

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